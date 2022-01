–

El Banco Internacional de Pagos se ha manifestado a favor de la vacunaci贸n generalizada, con el peregrino principio de que es la 煤nica manera de lograr la recuperaci贸n econ贸mica.

En su reciente informe anual de 2021, tambi茅n aboga por un sistema mundial de identidad digital, es decir, de asociar a cada uno de los habitantes del mundo a un c贸digo de barras.

Finalmente, el Banco es partidario de la introducci贸n de las monedas digitales de los bancos centrales (CBCD) que sustituir谩n a los d贸lares y otras monedas fiduciarias.

A falta de ideas originales, el Banco tira de t贸picos conocidos. Las monedas digitales, como el bitcoin, sirven para el blanqueo de dinero, para financiar el terrorismo y, 隆c贸mo no!, son una amenaza para el medio ambiente porque consume demasiada energ铆a.

Unas monedas digitales son malas, pero hay otras que son buenas porque se pueden controlar. Para ello, las deben emitir los bancos centrales y hay que controlar cada una de las transacciones mundiales y, en consecuencia, cada una de las personas, empresas, sociedades e instituciones que hay en el mundo.

El dinero en efectivo se tiene que acabar y la pandemia ha dado un gran salto en esa l铆nea con la imposici贸n de los pagos mediante tarjeta, de manera que el control se extiende hasta el 煤ltimo c茅ntimo.

Cada ciudadano tendr谩 una cuenta abierta en su banco central, sin intermediarios, y cada transacci贸n es un movimiento de dicha cuenta. La m谩s m铆nima transacci贸n monetaria, en cualquier parte del mundo y para cada individuo, cada negocio, cada empresa, puede ser analizada y diseccionada.

Lo m谩s interesante es que de esa manera, adem谩s de las transacciones, se controlan a las personas, a las empresas y todo tipo de sociedades, no s贸lo desde el punto de vista econ贸mico, sino en todas las facetas de su vida. La identidad digital es todo en uno: un lugar de trabajo, una cuenta corriente, un pasaporte, un certificado de vacunas, un carnet de conducir, una declaraci贸n de impuestos, redes sociales鈥

Recordemos adem谩s que lo que dice el BIS va a misa. Recientemente el Banco Central Europeo organiz贸 un panel de discusi贸n en el Foro Virtual de Bancos Centrales (siendo el BIS el Banco Central de los Bancos Centrales). 鈥淓sta crisis sanitaria ha acelerado una serie de cambios tecnol贸gicos ya en marcha. En general, los cambios tecnol贸gicos est谩n causando una aumento de la productividad. A largo plazo, los beneficios se reparten a gran escala. Sin embargo, puede que no sea as铆 a corto plazo. Nos estamos moviendo hacia una econom铆a diferente; una que ser谩 m谩s dependiente del cambio tecnol贸gico鈥, dijo el Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Es una opini贸n que coincide con la de los expertos que anticipan que los nuevos comportamientos inducidos en gran parte del mundo, que impactar谩n en las relaciones personales, el ambiente de trabajo, la econom铆a e incluso la pol铆tica y el gobierno (entre otras medidas con la identidad digital como protagonista). Las nuevas herramientas son el teletrabajo, la telemedicina, la gobernanza electr贸nica, el voto electr贸nico, la realidad aumentada y la adopci贸n de monedas virtuales.

Las empresas van a intentar imponer el teletrabajo de forma masiva. La pregunta es si este objetivo se puede alcanzar si no es vinculante, es decir, hasta qu茅 punto tienen que mantener la ola de histeria para imponerlo, de una manera m谩s o menos forzosa, e incluso mistificada: no s贸lo no es una imposici贸n sino un 鈥渄erecho鈥 de los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo alem谩n ya lo ha puesto en marcha. Desde abril los trabajadores tienen 鈥渄erecho鈥 a trabajar desde casa. El gobierno alem谩n ya trabaja en un proyecto de ley que se publicar谩 en las pr贸ximas semanas. Un 88 por ciento de las empresas e instituciones animan o fuerzan a sus trabajadores a trabajar desde casa, seg煤n una encuesta.

La ola de histeria podr铆a tener repercusiones a煤n m谩s profundas, en particular en el sector financiero y, m谩s concretamente en t茅rminos monetarios. En Estados Unidos el partido dem贸crata present贸 en marzo un proyecto de ley de d贸lar digital al Congreso. El objetivo es otro misticismo: apoyar econ贸micamente a las personas que atraviesan dificultades econ贸micas como consecuencia del confinamiento.

La iniciativa tiene por objeto estimular la econom铆a, que est谩 en recesi贸n debido a la crisis econ贸mica. Es otro catalizador para extender el acceso de la banca a las personas que hasta ahora estaban fuera de ella, que suman unos 63 millones.

El Servicio Postal les proporcionar谩 una cuenta digital en d贸lares, as铆 como cajeros autom谩ticos para que puedan acceder a sus fondos. Se espera que el proyecto atraiga a cientos de miles de estadounidenses a un mundo de dinero virtual de miles de millones de d贸lares inyectados por la Reserva Federal.

El Banco de Inglaterra tambi茅n ha iniciado una ronda de consultas para emitir libras digitales. El Banco Central Europeo, por su parte, se prepara para el euro virtual como complemento de los billetes fiduciarios. Por supuesto, China encabeza los planes para lanzar su propio moneda digital.

Acost煤mbrense a la dictadura de lo digital.

