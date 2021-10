–

De parte de Lobo Suelto October 1, 2021 28 puntos de vista

Edgar Allan Poe desarroll贸 en el cuento 芦La carta robada禄 la siguiente idea: una presencia no se vuelve figura sin un sujeto que la recorte intencionalmente. La idea del cuento es encantadora en su simpleza. Un ministro de la corte de un rey franc茅s roba una carta que compromete al poder. La corte sabe que ese ministro tiene la carta. Entonces se produce un empate t谩ctico, un equilibrio inestable: el rey no puede actuar contra su ministro ya que este posee la carta comprometedora; el ministro no puede hacer valer el documento ya que es su salvoconducto y, una vez usado, su poder se desvanece. El relato se inicia con una conversaci贸n entre el narrador, Auguste Dupin y el comisario encargado de la investigaci贸n. El comisario acude, desahuciado, a los consejos del infalible investigador amateur Dupin. Le comenta cu谩les fueron los m茅todos cient铆ficos, los m谩s avanzados de la 茅poca, que se utilizaron en vano en la b煤squeda del documento real. Concluye: la carta no est谩 en la casa del ministro, y pregunta: d贸nde m谩s la puedo buscar. Dupin le da su opini贸n: vuelva a buscar en el mismo lugar. L贸gicamente, el comisario queda desconcertado. Pero a煤n peor es cuando Dupin encuentra la carta a simple vista, al alcance de la mano, en un tarjetero ubicado en la chimenea.

Dupin nos insta a buscar con 芦con otros ojos禄. 驴Es posible esto? La empresa lo exige pero es muy dif铆cil. El comisario llega al lugar con una carga vivencial y trata de aplicar el m茅todo aprendido en la academia de polic铆a y en la experiencia. Pero es in煤til. La realidad es terca e insiste en escaparse de los m茅todos. Hay una escisi贸n entre percepci贸n y realidad dada. El comisario cuestiona la realidad y se frustra, Dupin cuestiona la mirada y vence.

1. El qu茅 de la cuesti贸n

En La izquierda sin sujeto, Le贸n Rozitchner nos invita a un cuestionamiento similar. Nos dice algo as铆: hay que cuestionar todo desde las bases. Al sujeto tambi茅n. El individuo que elabora la revoluci贸n debe ser cuestionado en lo m谩s profundo e 铆ntimo de su ser, toda vez que est谩 constituido para reproducir la sociedad capitalista. Parece un razonamiento sencillo y vulgar pero no lo es. Rozitchner nos propone meternos con nosotros mismos, en aquellos lugares donde tenemos depositada la certeza m谩s profunda de lo que somos y hacia d贸nde pretendemos ir.

Se sabe: el hombre es una 芦fuerza productiva禄. Ahora, 驴hasta d贸nde le vamos a dar ese valor? 驴S贸lo en el nivel superficial de elemento 煤til para la producci贸n de mercanc铆as? 驴O, tambi茅n, lo vamos a considerar como autor de su propia existencia en su sentido total? Porque, 驴qu茅 son las condiciones materiales de existencia? 驴Solo el concepto 芦Modo de producci贸n capitalista禄, o tambi茅n es conjunto de relaciones vitales donde se insertan los sujetos y marcan las subjetividades? 驴Las relaciones afectivas, no son parte de las condiciones materiales de existencia (CME)? Si escondemos de las CME la afectividad, evidentemente creemos en el sujeto escindido burgu茅s. Y ya no entendemos nada porque no nos entendemos a nosotros mismos. Es un latiguillo en la izquierda que 芦sin teor铆a revolucionaria no hay revoluci贸n禄 pero 驴entendemos hasta donde llega esa afirmaci贸n?

2. El campo del enemigo

El pensamiento burgu茅s tiene dos fuentes fundamentales: el pensamiento humanista y el pensamiento matem谩tico. En el campo del humanismo, como sea que se haya resuelto, la preocupaci贸n fundamental era el hombre entendido como el centro de las relaciones con la sociedad, la naturaleza y Dios. Ya no part铆amos de la certeza divina como fundamento del ser y, por lo tanto, del pensar-actuar. Nos arrojaban al mundo y solo la locura no pod铆a salvar. Acaso eso es de lo que nos previene Erasmo, la tensi贸n entre la locura y sensatez, entre una fuerza que desata el deseo y otra que abre el terror, otra que mueve hacia la adaptaci贸n a una sociedad naciente que abandonaba un Dios para asumir otro: el Capital. Sin dudas, Erasmo es ir贸nico en su 芦defensa禄 de la Estulticia, pero evidentemente esa tensi贸n se ve, esa ambivalencia humana se va transformando en dualismo te贸rico.

La otra corriente, matem谩tica, debe ser coherente consigo misma. Est谩 corriente es un mapa: debe saber a d贸nde va y por d贸nde. Hay que encontrar un Principio de Raz贸n Suficiente. Es necesario sopesar, comparar. Razona matem谩ticamente: separa el objeto del sujeto, separa el objeto en partes m铆nimas y una vez 芦entendida禄 cada parte las vuelve a armar como un rompecabezas. El hombre vuelve a ser v铆ctima de manipulaci贸n y administraci贸n. Es necesario hacer balances, poner y sacar. Pero el hombre desatado no es pasible de control. Debe transformarse en m贸nada, debe ser una particular elemental en el mundo de las part铆culas. Del banquete desbocado de Petronio[1] a la alimentaci贸n frugal de Juan Vives[2], lo que media es la administraci贸n de los recursos. Debe ser pasible de ponerse y sacarse, en fin, de administrarse seg煤n las necesidades. 驴No es, acaso, el 17 el siglo del racionalismo? Un siglo que pari贸 el racionalismo monista de Spinoza. 驴Pero no fue un Spinoza enloquecido expulsado de su comunidad?

Para no abundar, el individuo necesit贸 ser separado de su goce y su dolor, de su ser humano. Pas贸 a ser m谩quina, pas贸 a ser medio de producci贸n en su modo m谩s instrumental. Y el vaiv茅n de lo individual abstracto a lo social abstracto. En sus mismos comienzos, los te贸ricos pol铆ticos comprendieron la necesidad de la adecuaci贸n a un orden superior. Thomas Hobbes ya nos advert铆a que el Pacto de Sujeci贸n era eterno. Para siempre este Mefist贸feles llamado Estado exig铆a a este Fausto llamado Pueblo la delegaci贸n de todos sus derechos. Posteriormente, estas ideas se modulan para no pasarse. Entonces, el Pacto de Sujeci贸n no ser谩 eterno en la medida que es un contrato revocable, aunque los sectores dominantes no estar谩n muy de acuerdo con anularlo en ning煤n momento. El Estado ser谩 civilizado ah铆 donde el juez no se inmiscuya 芦en causa propia禄 como dice John Locke, aunque la clase dominante tampoco parece estar de acuerdo con este dogma toda vez que, por estos a帽os, se empiezan a cercar las Common Lands (tierras comunales) a trav茅s de las Enclosures Acts o leyes de cercamiento. Al individuo abstracto corresponde una sociedad abstracta. Lo simb贸lico se escinde del ser.

Poco a poco se justifica delegar nuestra capacidad de acci贸n en un Dios terrenal que est谩 por encima de la sociedad: el Estado, que la protege, la cuida, la castiga. Y, sobre todo, la eleva al para铆so, o la condena la infierno. M谩s tarde, este concepto quedar谩 elevado a dogma: la representaci贸n. Representantes abstractos de individuos abstractos: los ciudadanos.

Nos ense帽aron con la Biblia y la espada o, m谩s modernamente, con la escuela y la c谩rcel; nos ense帽aron torturando nuestra carne y formando nuestra percepci贸n a tener un juicio ajeno crey茅ndolo nuestro. Nos ense帽aron a identificarnos con lo que no somos. Nosotros mismos no 茅ramos nuestro cuerpo y su relaci贸n con el entorno sino nuestro reflejo en el espejo. Nos sacaron de nosotros mismos para ponernos en otro lugar: nos re-presentaron.

3 .Estado y ciudadanos.

Los problemas reales, encarnados, pasaron a ser problemas matem谩ticos: 驴qu茅 significa que en 2021, en Argentina, el porcentaje de pobreza reconocido oficialmente sea del 40,6%? Es un problema matem谩tico. Subir o bajar un porcentaje. 驴Ese es verdaderamente nuestro problema? El problema no es una circunstancia num茅rica (o monetaria), m谩s concretamente, no es una circunstancia. La pobreza es una forma de degradaci贸n que se encarna en individuos reales que sufren privaciones que no son circunstanciales. La pobreza es una forma en la que se vive, y se muere. Mientras leemos esto hay individuos de nuestra comunidad que encarnan la pobreza y la sufren. Mientras leemos esto hay individuos que se est谩n muriendo por cuestiones absolutamente evitables. El problema no es matem谩tico, es vital. No es discutir, esperar y sufrir sino actuar ac谩 y ahora.

El sujeto robado. Lo que nos pide Rozitchner es que identifiquemos al enemigo, y que primero encontremos esa parte enemigo que introdujeron en nosotros, esa parte que m谩s consideramos nuestra ah铆 donde deber铆a ser m谩s ajena. Pero no es f谩cil porque como dice Poe, hay que ver nuestra realidad desde otro lugar, con otros ojos. Pero tenemos solo estos ojos, entonces deberemos hacer otros ojos, cuasi reales, traerlos de los m谩s 铆ntimo y primordial de nuestro imaginario. Esto es una lucha individual y social toda vez que nuestro cuerpo es motor de la acci贸n social al mismo tiempo que soporte de los conflictos de nuestra 茅poca. Es el pliegue entre lo ejercido y lo sufrido, un presente cargado de pasado y anticipo de futuro. Por ello, sujeto de transformaci贸n.

No es s贸lo horrorosa la trama de torturas y desapariciones que las dictaduras latinoamericanas instauraron en nuestra regi贸n. Sino que, adem谩s, dice mucho sobre lo que somos. 驴Es necesario aplicar el terror sobre los cuerpos? 驴Por qu茅? Ser谩 que el cuerpo es el eje transformador. Pero el 芦robo de la identidad禄 de ni帽os, es parte del 芦robo de la identidad禄 social. 芦Robar la identidad禄 no es una met谩fora.

驴Qu茅 parte de nuestra subjetividad nos han robado? Ese es un trabajo personal y comunitario a resolver. C贸mo recuperamos esa facultad de ser 芦fuerza productiva禄 en un sentido totalizador, es decir, no en su dimensi贸n mercantil, como reproductor social, sino en la dimensi贸n humana de constructor de la propia vida.

4. De un lado al otro

Y en nuestro campo es evidente que no logramos articular un cuerpo y eso no nos permite ser una fuerza. Idas y vueltas, golpes y contragolpes. 驴Estamos asumiendo lo que somos o seguimos exteriorizando la imagen que asumimos de nosotros mismos? Debemos estar claros de una cosa: delegar es arrancar una parte nuestra para darla. Entonces debemos saber qu茅 estamos en condiciones de arrancar y qu茅, no. El lugar nuestro es nuestro cuerpo y nuestra comunidad. Unirnos, juntarnos y dialogar. Comprendernos como colectivo concreto, como cuerpo individual y comunitario que, entendiendo su situaci贸n real, su ser real y avance sobre la escisi贸n que se marca sobre las relaciones sociales. A partir de ah铆, construir otras. Lo curioso es que la izquierda sigue impulsando un pensamiento 芦representativo禄 (sustitutivo de los cuerpos reales en su situaci贸n concreta) y 芦administrativo禄 (la pol铆tica ser铆a cuesti贸n de poner y sacar recursos).

Parece que no se juega nada real. La frase 芦el proletariado no tiene nada que perder excepto sus cadenas禄 est谩 bien si la entendemos en sentido metaf贸rico. 驴Pero realmente pensamos que el proletariado, o mejor a煤n para acercarnos a la cosa, el proletario, no tiene nada que perder? Porque 芦el proletariado禄 est谩 conformado por proletarios, entend谩monos, por individuos que viven y hacen cosas y tienen relaciones. 驴Realmente pensamos que un individuo no tiene nada que perder cuando se compromete en la acci贸n revolucionaria? Si as铆 pensamos, seguimos creyendo en el ciudadano, en esa m贸nada que es un grano de arena en la playa. Grano que el viento puede mover de ac谩 hacia all谩, incluso eliminar de la playa sin que la playa se modifique en su concepto. Para construir ese proyecto, debemos reintegrarnos en lo que somos. Entonces, hay que impulsar el deseo, una democracia carnal y gozosa, o prolongar el terror y la tortura.

Porque el sujeto es al mismo tiempo que soporte de la transformaci贸n social autor de la transformaci贸n vital. El proyecto de recuperar el sujeto implica toda una conceptualizaci贸n de lo presente y lo por venir. Porque si modificamos las relaciones sociales y, en vez de delegarnos en este, nos delegamos en aquel, seguir铆amos imagin谩ndonos en un lenguaje que no es nuestro habla. Entonces, nos condenar铆amos al fracaso.

Por eso debemos volver a ver-nos. Impulsar lo que somos nosotros mismos, no aquello que hicieron con nosotros; impulsar ese proyecto que queremos ser como humanos.

驴禄Qu茅 Dios detr谩s de Dios la trama empieza禄?

[1] El sat铆ricon

[2] Sobre la educaci贸n

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado