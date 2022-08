–

De parte de Kurdistan America Latina August 30, 2022 221 puntos de vista

En enero de este a帽o, fotograf铆as de fragmentos de misiles proporcionaron evidencia material de que Etiop铆a us贸 un dron turco en un ataque que mat贸 a 58 civiles refugiados en una escuela. Los expertos militares de la organizaci贸n no gubernamental holandesa PAX y Amnist铆a Internacional (AI), que estudiaron esas fotograf铆as, identificaron el arma utilizada como una bomba MAM-L, instalada en un dron Bayraktar TB2. La guerra de Etiop铆a con la regi贸n de Tigray ha matado a m谩s de 300 civiles.

La seguridad o el negocio de proporcionar medios letales para matar se ha convertido en un componente clave del compromiso de Turqu铆a con el continente. Turqu铆a abri贸 su base militar m谩s grande en el extranjero en Somalia, en 2017, y ha entrenado a miles de fuerzas de seguridad somal铆es en la lucha contra Al Shabab. El apoyo militar de Ankara al gobierno libio ha sido vital para repeler a las fuerzas del se帽or de la guerra Khalifa Haftar. Un analista pol铆tico con sede en Estambul, Serhat Orak莽谋, autor de un libro de 2018 sobre las relaciones turco-africanas, afirm贸: 鈥淢uchos gobiernos africanos que luchan contra las insurgencias o simplemente quieren mejorar sus capacidades militares, han admirado la creciente industria de defensa local de Turqu铆a. Eso se debe, en parte, al hecho de que los productos militares turcos son m谩s baratos en comparaci贸n con los producidos en Occidente, pero se adjuntan menos condiciones previas鈥.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, impulsado por la arrogancia y cegado por la arrogancia, pronunci贸: 鈥淒onde quiera que vaya en 脕frica, todos preguntan por los UAV (drones)鈥. Esto fue despu茅s de una visita a Angola, Nigeria y Togo, en octubre de 2021. Junto con su familia, el sult谩n de los drones es el 煤nico beneficiario de las exportaciones de dinero sangriento de Turqu铆a en 脕frica. La exhibici贸n por parte de las Fuerzas Armadas de Djibouti de un dron de combate turco Bayraktar TB2 en sus celebraciones del D铆a de la Independencia de este a帽o, es un testimonio de la forma en que la familia de Erdogan se ha beneficiado de la apertura de Turqu铆a a 脕frica. Ankara se bas贸 en drones de fabricaci贸n israel铆 a principios de la d茅cada de 2000, y ahora fabrica los suyos, con el yerno de Erdogan, Sel莽uk Bayraktar, director de tecnolog铆a (el director ejecutivo es el hermano de Sel莽uk, Haluk) del contratista de defensa Baykar, que produce los drones Bayraktar.

Turqu铆a tiene 43 embajadas que operan en el continente, en comparaci贸n con solo 12 en 2009. La aerol铆nea de bandera de Turqu铆a vuela a 60 destinos en 脕frica. Y la agencia de desarrollo de Turqu铆a, TIKA, tiene 30 centros de coordinaci贸n en todo el continente africano.

Econ贸micamente, el volumen de comercio de Ankara con los pa铆ses africanos para 2021 hab铆a alcanzado los 35 mil millones de d贸lares, desde los 5,4 mil millones de d贸lares de 2003. Las inversiones turcas han superado los seis mil millones de d贸lares, ya que las empresas turcas han emprendido alrededor de 1700 proyectos, por un valor aproximado de 78 mil millones de d贸lares en el continente, seg煤n el gobierno turco.

Este creciente comercio con 脕frica es especialmente importante dada la crisis econ贸mica interna de Turqu铆a, con una inflaci贸n que alcanza el 36% interanual. Seg煤n las cifras de la Asamblea de Exportadores de Turqu铆a- las exportaciones turcas de defensa y aviaci贸n a Etiop铆a aumentaron a 94,6 millones de d贸lares en menos de un a帽o en 2021, desde alrededor de 235.000 de d贸lares en el mismo per铆odo de 2020. Las ventas a Angola, Chad y Marruecos experimentaron saltos similares. Los datos oficiales no desglosan los detalles de las ventas militares a pa铆ses individuales, solo dan el monto total de las ventas de cada mes.

Recientemente, se entregaron Bayraktar TB2 al Estado de Togo, en 脕frica Occidental. , y en mayo de 2022 N铆ger adquiri贸 menos de una docena de drones para sus operaciones militares al sur del desierto del Sahara y alrededor del lago Chad. Seg煤n se inform贸, Turqu铆a ha vendido sus infames drones Bayraktar TB2 a Marruecos, T煤nez, Etiop铆a y Nigeria.

A pesar de estas impresionantes estad铆sticas, para el sult谩n de los drones y sus beneficiarios el contexto importa. Cuando se trata de influencia e importancia en el continente africano, Turqu铆a todav铆a est谩 muy por detr谩s de Estados Unidos, China y las potencias europeas. En 煤ltima instancia, esto puede funcionar a su favor. En 脕frica Occidental, por ejemplo, donde las relaciones con la antigua potencia colonial Francia est谩n siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor, la ret贸rica anti-colonial y anti-occidental de Turqu铆a ha recibido una acogida particularmente c谩lida, y sus drones y contratos de infraestructura tampoco molestan. El socio de Turqu铆a en la OTAN, Estados Unidos, no ha tomado ninguna medida para detener las ventas a ning煤n pa铆s, pese a que se produjeron no menos de 40 ataques con aviones no tripulados en Rojava en mayo de 2022 con v铆ctimas civiles.

El poder letal de los drones armados fue utilizado en las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, para asesinatos selectivos en lugares como Irak y Afganist谩n, donde cientos de civiles fueron asesinados. A partir de entonces, los reguladores internacionales se han centrado en gran medida en vigilar las ventas de modelos m谩s grandes, como los drones Predator y Reaper, en t茅rminos del ineficaz R茅gimen de Control de Tecnolog铆a de Misiles, en el que el Bayraktar TB2, como un dron m谩s peque帽o, no est谩 dentro del 谩mbito de ser regulado como los UAV m谩s grandes. Turqu铆a est谩 trabajando en su nuevo dron Akinci, que ser谩 m谩s sofisticado, y con mayores capacidades de sigilo y vigilancia que el Bayraktar TB2, incluidas nuevas contramedidas contra la tecnolog铆a anti-drones emergente.

Esto no es motivo de celebraci贸n, ya que significa el uso de medios m谩s sofisticados para matar civiles y una posible carrera armamentista emergente. Definitivamente, es m谩s f谩cil y r谩pido hacer un dron que un buque de guerra, y todos los beneficios financieros que obtienen los contratistas de armas son un factor motivador. El desaf铆o es para la comunidad internacional y los activistas de derechos humanos que luchan por mitigar la influencia de la creciente disponibilidad de drones en los conflictos y las operaciones lanzadas bajo el subterfugio de la lucha contra el terrorismo en todo el mundo, m谩s a煤n para los Estados en desarrollo ansiosos por una alternativa m谩s barata a sus fuerzas a茅reas limitadas, o incluso inexistentes.

Turqu铆a, signatario del tratado de comercio de armas de la ONU desde 2013 -que no ha ratificado-, no exonera al delirante sult谩n y sus beneficiarios, a los drones que llueven sobre los civiles y causan estragos. Ante esto, se requiere una posici贸n moral y 茅tica de todos los estados e instituciones internacionales y regionales.

Esta posici贸n moral y 茅tica debe garantizar que la ret贸rica y 鈥渆l glamour de los drones鈥, que cambian los resultados del campo de batalla y empoderan a los reg铆menes, deslegitiman la preocupaci贸n genuina por el asesinato desenfrenado de civiles, sin consecuencias para el fabricante, el vendedor y los estados que los utilizan para sus intereses personales.

La guerra perpetua por ganancias y el mantenimiento del poder a toda costa se ha normalizado, un legado apropiado para el delirante sult谩n de los drones.

FUENTE: Mahmoud Patel (jurista, acad茅mico y activista de derechos humanos, presidente del Grupo de Acci贸n de Derechos Humanos Kurdo en Sud谩frica) / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>