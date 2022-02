–

Terremoto en la Administraci贸n P煤blica. El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo, en la sentencia 85/2022, de 28 de enero, convierte en fija a una trabajadora del Ayuntamiento de Pamplona cuya empresa fue absorbida por el municipio, tras reclamar la fijeza por v铆a judicial

En este fallo, del que ha sido ponente el magistrado Antonio Sempere Navarro, la Sala de lo Social da la raz贸n a la trabajadora y establece como doctrina que cuando una Administraci贸n P煤blica se subroga, por transmisi贸n de empresa, en un contrato de trabajo que ten铆a car谩cter fijo debe mantenerse esa condici贸n.

芦Es inadecuado aplicar en este caso la categor铆a de personal indefinido no fijo, so pena de desconocer las exigencias derivadas de la Directiva 2001/23/ CE禄.

Esta unificaci贸n doctrinal tambi茅n persigue despejar las dudas que pudieran haber suscitado algunas consideraciones albergadas en anteriores sentencias, en las que no se debat铆a frontalmente la cuesti贸n, es el caso, por ejemplo, de la sentencia 619/2021 de 10 junio.

REGULARIZACI脫N MASIVA

En esta situaci贸n seg煤n expertos como Jes煤s S谩nchez Lamb谩s, socio director del despacho A25 Abogados y Economistas y vicepresidente de la Fundaci贸n Ortega-Mara帽贸n, profundo conocedor de la Administraci贸n P煤blica, afirma: 鈥淧odr铆a haber medio mill贸n de trabajadores en esa situaci贸n que tendr谩n que ser fijos ahora鈥.

Para este jurista, la sentencia va a generar una pol茅mica importante.

鈥淪e ha hablado mucho de los principios de igualdad, m茅rito y capacidad y del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico (EBEP), de que solo se entraba en la Administraci贸n v铆a oposici贸n, pero desde el 2017 muchos ayuntamientos han nacionalizado gran parte de sus servicios p煤blicos鈥.

Esto ha hecho que 鈥渟ervicios como el de recogida de basura, la limpieza de las calles, la gesti贸n del agua, etc茅tera, se han remunicipalizado. El problema de fondo que plantea la sentencia no es tanto laboral sino de derecho administrativo y de derecho constitucional. Ahora una gran parte de estos profesionales tendr谩n que regularizarse siguiendo las tesis del Supremo. Repito: puede sobrepasar el medio mill贸n de trabajadores en esa situaci贸n鈥.

S谩nchez Lamb谩s se帽ala que el impacto de esta sentencia de la Sala Social del Supremo va a ser notable en el llamado efecto de la remunicipalizaci贸n de los servicios p煤blicos. Especialmente en muchos ayuntamientos gobernados por PSOE o Unidas Podemos ,que absorbieron aquellas empresas que les daban servicio convirtiendo a esos trabajadores en indefinidos no fijos.

Para este experto, la figura de indefinido no fijo creada por el Tribunal Supremo ahora queda seriamente cuestionada.

鈥淎hora el paso que se da a la fijeza supone que no es necesario acceder a la funci贸n p煤blica para lograr ese estatus en un pa铆s que tiene cerca de 8.500 municipios鈥, subraya.

TRABAJADORES TEMPORALES DISCRIMINADOS

Beatriz Gonz谩lez, abogada experta en temas de derecho administrativo, afirma que la situaci贸n que resuelve la sentencia se da con bastante frecuencia.

Para esta jurista, 鈥渆l caso que resuelve dicha sentencia es muy habitual en trabajadores que han formado parte de empresas como Tragsa y que posteriormente se incorporan a la Comunidad de Madrid, ah铆 en esa cesi贸n de trabajadores los derechos deben ser los mismos que ten铆an. Por eso, si eran fijos en la empresa no pueden pasar en la Administraci贸n como indefinidos no fijos鈥.

Gonz谩lez recuerda que la Directiva 2001/23 que explica que deben mantenerse esos derechos cuando haya esa subrogaci贸n. 鈥淎l mismo tiempo, la sentencia da la interpretaci贸n a la Directiva de 23 de junio del 2019 donde se intenta garantizar que los derechos que se ten铆an en la empresa original se mantengan en la empresa donde es absorbido鈥.

La abogada recuerda que 鈥渘o se estaba haciendo en la Administraci贸n p煤blica, donde se declaraban que eran indefinidos no fijos, una figura creada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que no es m谩s que un temporal con derecho a la indemnizaci贸n de 20 d铆as por a帽o鈥.

Est谩 claro que 鈥渓a Sala de lo Social ha dado un paso adelante y en el art铆culo 4 bis de la Ley Org谩nica del Poder Judicial (LOPJ), en el que se habla de la primac铆a del derecho comunitario frente al nacional. En dicha sentencia se hace especial menci贸n a ese art铆culo de la LOPJ鈥.

En su opini贸n, 鈥渓a sentencia habla que el indefinido no fijo es una figura para sancionar la temporalidad, pero en este caso no hay tal sanci贸n porque hay que garantizar los derechos de los trabajadores en la nueva empresa a la que llegan鈥.

A su juicio, el fallo judicial 鈥渞espeta el art铆culo 44 del Estatuto de los Trabajadores y aplica la citada Directiva 2001/23 y la sentencia de 23 de junio del 2019. Esto que es tan f谩cil hacer en estos casos, cabe preguntarse porque no se hace en los casos de personal en abuso en situaci贸n temporal鈥.

DISCRIMINACI脫N INJUSTA

Gonz谩lez se帽ala que con esta sentencia 鈥減arece que no se vulneran los principios de del art铆culo 23 de la Constituci贸n de igualdad, m茅rito y capacidad cuando se les convierte en fijo sin proceso selectivo realizado. Se ha optado con esa f贸rmula para que no pierdan derechos. Se hace la fijeza autom谩tica, tan cuestionada para los interinos鈥.

Cuesti贸n prejudicial del TSJM ante el TJUE sobre el indefinido no fijo: La cuesti贸n no est谩 cerrada

Sin embargo, en la situaci贸n de abuso 鈥渟e opta por la figura del indefinido no fijo, ahora cuestionada en varias cuestiones prejudiciales por el TSJ Madrid que preguntan al TJUE si esta figura creada por el Tribunal Supremo ayuda a resolver el problema de la temporalidad禄.

Son dos problem谩ticas diferentes, afirma la abogada, 鈥減ero lo que est谩 claro si para algunos no es un problema el art铆culo 23 de la Constituci贸n a la hora de hacerles fijos, creemos que no deber铆a ser para ning煤n otro colectivo una barrera para lograr esa fijeza鈥.

Desde su punto de vista, 鈥減arece que la Sala de lo Social entiende que hay que aplicar el marco jur铆dico comunitario y esta sentencia de unificaci贸n de doctrina es un claro ejemplo de ello. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso es a煤n poco abierta a estos planteamientos europeos鈥.

Respecto a la repercusi贸n de esta sentencia, ve claro el pr贸ximo escenario, 鈥渃reo que la Sala de lo Social deber铆a suspender todos los procedimientos que tuviera pendiente en cuanto a la figura del indefinido no fijo a la espera de que el TJUE resolviese las cuestiones prejudiciales del TJUE鈥.

Con este tipo de fallos de tanto calado, 芦la Sala Social tiene que darse cuenta de que su doctrina de indefinido no fijo deber铆a revisarse porque no es soluci贸n para muchos asuntos. Ya en su d铆a dict贸 la sentencia INDRA donde se habla que personas en abuso que superaron proceso selectivo no proced铆a al indefinido no fijo y s铆 la fijeza鈥.

HABR脕 QUE LITIGAR CON LA ADMINISTRACI脫N

Por su parte, desde Vigo, Fabi谩n Valero, socio director de Zeres Abogados, experto en derecho laboral y en defensa de interinos, se帽ala que es previsible que los trabajadores, ahora en la Administraci贸n, 鈥渢engan que interponer esa demanda para ser fijos. Las administraciones no suelen dar nada sino litigas鈥.

Este jurista es consciente de la presi贸n de muchos tribunales ,鈥渟obre todo de jurisdicci贸n social que est谩n reconociendo la fijeza de muchos trabajadores temporales en fraude durante muchos a帽os. Creo que la Sala de lo Social deber铆a revisar su doctrina del indefinido no fijo e ir a la fijeza con car谩cter general en todos estos asuntos鈥, comenta.

A su juicio, 鈥渓a sentencia que unifica doctrina se帽ala que esos servicios que absorben las administraciones de empresas privadas y revierten a la titularidad p煤blica hay que hacerles fijos. Aqu铆 se trata de aplicar la Directiva comunitaria 2001/23 sobre sucesi贸n de empresas. En ella se indica que la reversi贸n de cualquier servicio pasa de una empresa a otra no se pueden alterar las condiciones laborales de los trabajadores鈥.

Para este experto en derecho laboral 鈥渟i en la empresa privada el trabajador tiene un contrato fijo debe mantener las mismas condiciones y no pasar a la administraci贸n como indefinido no fijo, donde ma帽ana puede perder el puesto de trabajo alegando que se ha cubierto por otro trabajador. El despido deber铆a ser por una causa objetiva鈥.

Otra cuesti贸n que plantea 鈥渆s si se quiere convertir ese puesto a nivel de funcionario se le pueda exigir la superaci贸n de un proceso selectivo para ser funcionario de carrera, sin que el no superar ese proceso de carrera suponga la extinci贸n del v铆nculo laboral. En ese caso ser铆a indefinido a extinguir pero mantendr铆a el puesto de trabajo. Perder铆a la movilidad al no poder convertirse en funcionario鈥.

Valero se帽ala que 鈥渟on pasos importantes. La Sala de lo Social amplia su campo de actuaci贸n, primero lo hizo con la sentencia de AENA, ahora lo confirma con esta sentencia en cuanto a la reversi贸n de servicios p煤blicos que se externalizaban de la empresa. Ahora la queda dar el salto de hablar de fijeza para aquellos que hayan superado un proceso selectivo del tipo que sea para puestos temporales鈥.

Este jurista coincide con Gonz谩lez en que la Sala de lo Social deber铆a suspender los asuntos relacionados con la figura de indefinido no fijo hasta que se conozca el enfoque del TJUE a las cuestiones prejudiciales planteadas por el TSJ de Madrid.

鈥淪er铆a lo recomendable, pero tambi茅n es verdad que hay muchos asuntos y podr铆a paralizar la Sala mucho tiempo. Tengo mis dudas que se llegue a hacer鈥.

Otro de los efectos de la sentencia puede ser de tipo econ贸mico, 鈥渕uchas administraciones que se estaban planteando absorber los servicios de empresas que colaboran con ellos probablemente no lo hagan. Tendr铆an que hacer fijos a muchos trabajadores con el coste econ贸mico que ello supone. Es posible que se mantengan externalizados鈥.

Este experto comparte las tesis del TSJ de Madrid que se帽ala que la sanci贸n a los profesionales en abuso de temporalidad 鈥渆s la fijeza. Ya no quedan alternativas llegado a este punto. Veremos que dice el TJUE cuando resuelva dichas cuestiones prejudiciales鈥, indica.

