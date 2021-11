–

La Audiencia de Granada absolvi贸 al coronel Francisco Garc铆a Santaella al no valorar como objeto del tr谩fico 4.000 kilos de hach铆s de baja calidad que los 鈥檔arcos鈥 y el alto mando dejaron de se帽uelo. La Sala de lo Penal del Supremo ordena repetir la sentencia y muestra su incredulidad sobre que el tribunal considerara ese hach铆s “un regalo al Estado”.

Pedro 脕gueda

El Tribunal Supremo ha anulado la absoluci贸n por los delitos de narcotr谩fico a gran escala y cohecho del coronel de la Guardia Civil Francisco Garc铆a Santaella, dictada por la Audiencia Provincial de Granada en septiembre de 2019 sobre unos hechos ocurridos cuando el mando era comandante antidroga en la provincia andaluza. Los jueces de Granada consideraron probado que Garc铆a Santaella hab铆a participado en la introducci贸n de dos entregas de hach铆s por la costa a finales de 2005 y principios de 2006, pero no aplicaron el tipo agravado de narcotr谩fico, lo que condujo a declarar los hechos como prescritos. Tampoco consideraron probado que Garc铆a Santaella hubiera cobrado por aquello. Cuando elDiario.es desvel贸 la investigaci贸n contra Santaella el coronel estaba destinado en la Direcci贸n General de la Guardia Civil y estaba a punto de ascender a general.

Ahora, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que ha accedido elDiario.es, ordena repetir el fallo en un auto cuyo ponente ha sido el magistrado Andr茅s Mart铆nez Arrieta. La sentencia en casaci贸n del Supremo censura duramente el fallo previo de los magistrados de la Secci贸n Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, cuyo ponente fue Juan Carlos Cuenca S谩nchez, acompa帽ado en el tribunal por Jos茅 Mar铆a S谩nchez Jim茅nez y Aurora Fern谩ndez Garc铆a. Estos tres jueces no incluyeron en el c谩lculo del delito contra la salud p煤blica las cuatro toneladas de hach铆s de baja calidad (“apaleao”, como se conoce vulgarmente) que los narcos y el entonces capit谩n Garc铆a Santaella pusieron a la vista de los investigadores en una tercera entrega para distraer y lograr introducir el hach铆s de calidad.

“Causa cierto sonrojo declarar probado que la tercera entrega de la droga, la de los 4.000 kilogramos, era un 鈥檙egalo鈥 al Estado, del que nunca podr铆a obtener ning煤n beneficio, trat谩ndose de una conducta enmarcada en una operaci贸n de narcotr谩fico”, escribe Mart铆nez Arrieta y suscriben sus cuatro compa帽eros del tribunal, entre los que se encuentra el presidente de la Sala, Manuel Marchena.

Sin esos 4.000 kilos de costo “apaleao” no alcanzaba, seg煤n el c谩lculo de la Audiencia de Granada, para aplicar el tipo agravado que extender铆a la prescripci贸n del delito. Pero el Tribunal Supremo les corrige: “El tipo de la especial gravedad no solo resulta del peso extremo del objeto del tr谩fico, tambi茅n cabe en los supuestos de utilizaci贸n de embarcaciones, y el relato f谩ctico refiere el empleo de una embarcaci贸n de la que descargan y dos 鈥檊omas鈥 [lanchas neum谩ticas], seg煤n relatan los testigos”. “Adem谩s el acusado era autoridad en la lucha contra el tr谩fico de drogas y la cantidad era notoriamente importante, sin que sobre esas cualificaciones agravatorias se diga absolutamente nada”, a帽ade la resoluci贸n del alto tribunal.

Los jueces de Granada apreciaron escasa credibilidad en el testimonio que acusaba a Garc铆a Santaella de haber recibido 120.000 euros y un coche como pago por uno de los desembarcos de droga. Los magistrados del Supremo corrigen ahora: “Nada dice el fallo de la segunda operaci贸n de desembarco que fue objeto de acusaci贸n”. Tampoco se pronunciaba la Audiencia de Granada sobre el hecho de que un funcionario p煤blico delinca gravemente a cambio de nada. “Al menos requiere un esfuerzo argumentativo superior al de la falta de credibilidad de quien asume realiza la entrega”, a帽aden en el Supremo.

“Los hechos probados son de una extraordinaria gravedad. El que el m谩ximo responsable policial de la demarcaci贸n, encargado de la represi贸n penal de conductas delictivas relativas al tr谩fico de sustancias estupefacientes, sea acusado, y se declare probado, que colabora con los autores de la llegada a Espa帽a, v铆a mar铆tima, de las sustancias que debe reprimir, resulta escandaloso, si bien es absuelto porque se desconoce el peso de la sustancia t贸xica y esa falta de determinaci贸n incide en la calificaci贸n de los hechos (…) y consecuentemente est谩n prescritos”, resumen los magistrados de la Sala de lo Penal. Si el se帽uelo era de 4.000 kilos de hach铆s, a帽ade el auto del Supremo, se puede “racionalmente suponer que las otras dos [entregas] , con las que el acusado se concierta dej谩ndoles actuar, deber铆an ser de una cantidad sensiblemente superior”.

El fallo de la Audiencia Provincial hab铆a sido recurrido por la Fiscal铆a, por considerarlo “arbitrario e incoherente”. El Ministerio P煤blico hab铆a solicitado en la vista oral nueve a帽os de c谩rcel para Santaella. La Asociaci贸n Unificada de Guardias Civiles tambi茅n recurri贸, ejerciendo la acusaci贸n popular, as铆 como el propio coronel, que no estaba de acuerdo con que se considerara probado en el fallo que 茅l hab铆a participado en el tr谩fico de hach铆s a gran escala. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial deber谩n volver a deliberar y redactar una nueva sentencia.

Los 鈥檖inchazos鈥 sobre un tal “Padre”

El fallo del Tribunal Supremo amenaza con poner fin a 30 a帽os de impunidad de Garc铆a Santaella, ya que la primera investigaci贸n por corrupci贸n contra 茅l data de hace tres d茅cadas. Incluso un antiguo jefe del Servicio de Asuntos Internos result贸 imputado, en una causa contra 茅l finalmente sobrese铆da, por no haber llevado al juzgado los indicios contra Garc铆a Santaella que hab铆an acumulado sus subordinados.

Tuvieron que ser agentes Antidroga de la comandancia quienes, en unas escuchas en el marco de una investigaci贸n por narcotr谩fico, apreciaron unos comentarios de los 鈥檔arcos鈥 sobre un tal “Padre”, con el que habr铆an trabajado en el pasado. Cuando lleg贸 el momento de detener a los narcos averiguaron que “Padre” hab铆a sido el jefe Antidroga de la Comandancia, en ese momento miembro ya del Estado Mayor de la Guardia Civil y con despacho a escasos metros del entonces director general, Arsenio Fern谩ndez de Mesa.

La informaci贸n de elDiario.es sobre la investigaci贸n a Garc铆a Santaella, bajo secreto entonces en un juzgado de Granada, motiv贸 su inmediata destituci贸n. El coronel estaba a punto de ascender a general de la Guardia Civil, proceso que se detuvo en aquel momento.

