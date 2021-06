–

EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 2 a帽os y 3 meses de prisi贸n al teniente coronel del Ej茅rcito de Tierra Jos茅 Antonio A. G., destinado en el Estado Mayor de la Defensa, por acosar sexual y profesionalmente a una cabo primero, a la que envi贸 por Telegram un mensaje de v铆deo y de audio en el que le solicitaba “favores sexuales” que esta rechaz贸.

La Sala de lo Militar ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso de casaci贸n del teniente coronel, que estaba destinado en el Estado Mayor de la Defensa, contra la resoluci贸n del Tribunal Militar Central que le conden贸 por un delito de abuso de autoridad, en su modalidad de acoso sexual y profesional sobre subordinado.

Adem谩s de la pena de prisi贸n, le impuso la suspensi贸n de empleo y de inhabilitaci贸n especial para el derecho de sufragio durante la condena y una indemnizaci贸n, por da帽os morales, a la mujer.

En su recurso, aleg贸 que 茅l no grab贸 el mensaje porque los peritos de la Guardia Civil no lo encontraron en la galer铆a de im谩genes del tel茅fono ni en la tarjeta SD, como recoge su informe.

Pero la Sala responde que olvida u omite que los peritos informaron que la raz贸n de que no hubiera archivos ni aplicaciones en el terminal es que se hiciera un borrado del tel茅fono.

En cuanto a la valoraci贸n de la prueba m茅dica, la Sala rechaza que el hecho de que en el informe pericial de psiquiatr铆a del Hospital Central de la Defensa sobre la cabo primero se hable de conflictividad laboral y no se mencione un acoso sexual “no implica ni se desprende incuestionablemente que el trastorno padecido por la cabo primero no sea consecuencia de un acoso sexual”.

Los magistrados rechazan tambi茅n la existencia de motivo espurio que pueda desvirtuar la credibilidad del testimonio de la mujer, cuestionada por el recurrente.

Consideran que la valoraci贸n de la declaraci贸n por el tribunal sentenciador no puede considerarse que haya sido manifiestamente err贸nea, siendo conforme a las reglas de la l贸gica y la experiencia, por lo que procede considerarla prueba suficiente y v谩lida.

El tribunal concluye que “sin duda alguna la relaci贸n entre ambos tiene su origen y es de naturaleza laboral pues es en este 谩mbito donde el teniente coronel tiene acceso al tel茅fono m贸vil de la cabo y comienza a tratar de ganarse su confianza con halagos ofreci茅ndole apoyo y cobertura en aspectos relacionados con su trabajo, manteniendo una relaci贸n de confianza con la cabo, que desemboc贸 (…) en la solicitud de favores sexuales”.

Pero, contin煤a, la cabo le comunic贸 “que nunca m谩s volviera a enviarle v铆deos de ese contenido” por lo que “la relaci贸n de confianza que el teniente coronel manten铆a con la cabo dio un giro de 360 grados al pasar a no hablarla y darle en el 谩mbito profesional un trato y consideraci贸n diferente y opuesto al que hasta ese momento le ven铆a dando, afectando a las funciones y cometidos que ven铆a desempe帽ando la cabo en la Unidad”.

El tribunal considera probado que la cabo primero instal贸 en su tel茅fono m贸vil Telegram por indicaci贸n del teniente coronel, que le dijo que ofrec铆a mayores posibilidades que WhatsApp.

As铆, el 12 de septiembre de 2017, recibi贸 del acusado a trav茅s de dicha aplicaci贸n un mensaje mediante chat secreto con autodestrucci贸n, al que no contest贸, en el que le dec铆a: “驴Qu茅 tal noche has pasado, brujita?, 驴qu茅 tal noche has pasado?, 驴qu茅 tal han dormido los ni帽os?”.

El relato de hechos probados recoge que el militar condenado le envi贸 despu茅s un nuevo mensaje con autodestrucci贸n programada de un minuto en el que se le ve铆a desnudo y mientras se tocaba los genitales y se masturbaba le dec铆a; “Ha llegado el momento de que sepas que esto es tuyo si lo quieres”.

Al d铆a siguiente, la mujer fue al despacho de su superior y le advirti贸 que nunca m谩s le mandase esos mensajes, a lo que 茅l respondi贸 que se hab铆a equivocado de destinatario y le pidi贸 perd贸n.

Fue a partir de ese momento cuando el teniente coronel cambi贸 su trato con la cabo primero, ordenando la reducci贸n de las funciones que ella ejerc铆a hasta entonces y adoptando decisiones que afectaban negativamente a las condiciones de trabajo y a su entorno laboral.

Como consecuencia de la situaci贸n conflictiva, la mujer recibi贸 tratamiento por depresi贸n, apat铆a, ansiedad y sentimientos de culpa.

