El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensi贸n cautelar solicitada por Vox del cierre perimetral de Madrid en Semana Santa.

– Uno de los factores que favorecen la difusi贸n de la enfermedad es el contacto interpersonal que facilitan los desplazamientos, seg煤n la Sala.

El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensi贸n cautelar solicitada por Vox del cierre perimetral de la Comunidad de Madrid para el puente de San Jos茅 y la Semana Santa.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que desestima la cautelar pedida por el grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid y su portavoz Roc铆o Monasterio contra el decreto de la presidenta regional, que estableci贸 el cierre perimetral de la regi贸n en los t茅rminos aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 10 de marzo.

El tribunal ya deneg贸 el pasado d铆a 18 la suspensi贸n cautelar铆sima solicitada por Vox y dio un plazo a la Comunidad y al Abogado del Estado para presentar sus alegaciones a la cautelar.

Madrid aleg贸 que ve铆a inviable la suspensi贸n por razones de prudencia, y la Abogac铆a, que no se hab铆a concretado el perjuicio irreversible que causar铆a el decreto, adem谩s de aducir la falta de legitimaci贸n activa de Vox y de su portavoz para recurrir.

El Supremo se opone a suspender cautelarmente

Y ahora el Supremo se opone a suspender cautelarmente el decreto al no advertir la apariencia de buen derecho alegada por los recurrentes, porque no se ha acreditado que, de no adoptar la medida cautelar, se producir谩n situaciones irreversibles y porque la ponderaci贸n de los intereses conduce con toda claridad a mantener la vigencia y aplicaci贸n de dicho decreto.

Los magistrados afirman que Vox no explica qu茅 perjuicios irreversibles se producir谩n de no suspender el decreto, ya que el hecho de que se tomaran varios d铆as antes de interponer su recurso es un indicio de que no debieron percibirlos de tal manera que les moviera a actuar procesalmente de inmediato.

A帽ade el Supremo que tampoco ha sido especialmente clara y concreta Roc铆o Monasterio, m谩s all谩 de su insistencia en que las medidas correctas son las de la Comunidad de Madrid y las equivocadas las del Consejo Interterritorial, de la alegaci贸n del agravio que supone el trato a quienes viajan desde el extranjero, el perjuicio a cinco millones de personas o la falta de contradicci贸n entre sus intereses contrarios a las medidas y el inter茅s defendido por la comunidad aut贸noma.

En cuanto a los intereses en juego, la Sala se帽ala que no es cierto que coincidan los expresados por Vox y los de la Comunidad de Madrid, ya que “diga lo que diga el pre谩mbulo del decreto de su presidenta (…) aplica las medidas controvertidas. De ah铆 que sean los preceptos de ese decreto los que deben considerarse a los efectos de determinar qu茅 intereses hace valer. No son otros que los de la protecci贸n de los derechos a la vida y a la salud de todos”.

Los desplazamientos favorecen la difusi贸n del virus

Adem谩s, “siendo notoria la persistencia de la pandemia y habiendo tenido por acreditado la Sala que uno de los factores que favorecen la difusi贸n de la enfermedad es el contacto interpersonal que facilitan los desplazamientos, a falta de otros argumentos, es razonable optar ahora por la soluci贸n que expresa mayor prudencia, tal como nos pide la letrada de la Comunidad Aut贸noma de Madrid”.

En cuanto a la falta de legitimaci贸n activa alegada por el Abogado del Estado, la Sala recuerda su criterio acerca de los grupos parlamentarios para impugnar actos o disposiciones que no afecten a la posici贸n constitucional que les corresponde o a la funci贸n representativa que desempe帽an.

Seg煤n el auto, no se ha explicado de qu茅 forma las medidas recogidas en el decreto inciden negativamente en la condici贸n de los diputados de la Asamblea o en sus tareas. No obstante, ha acordado escuchar a Monasterio, porque s铆 que es cierto que le afectan las medidas que 茅ste recoge, en tanto residente en la regi贸n.

