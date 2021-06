–

Despu茅s de varios a帽os de varapalos desde los juzgados espa帽oles, los trabajadores interinos que han visto cronificada su condici贸n de temporales dentro de la Administraci贸n 鈥搖nos 800.000 seg煤n denuncian los sindicatos鈥 ven al fin satisfecha una de sus reclamaciones hist贸ricas. El Tribunal Supremo ha decidido rectificar su doctrina y la duraci贸n m谩xima de un contrato de interinidad por vacante en el sector p煤blico no podr谩 ser superior a los tres a帽os. Y va m谩s all谩: cuando se supere este periodo de tiempo el trabajador pasar谩 a adquirir la condici贸n de indefinido no fijo.

As铆 lo ha trasladado el Alto Tribunal este lunes despu茅s de que el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) declarase contraria al derecho comunitario la jurisprudencia espa帽ola que permit铆a la ampliaci贸n de este periodo de tiempo si antes no se hab铆an resuelto los procesos selectivos. A tenor de esta consideraci贸n, el Supremo se帽ala que el plazo de tres a帽os no podr谩 superarse de ning煤n modo, ni siquiera si las normas presupuestarias paralizan la convocatoria y resoluci贸n de las ofertas p煤blicas de empleo.

A falta de modificar los l铆mites de estos contratos, el Supremo determina que una duraci贸n superior a tres a帽os del contrato de interinidad debe considerarse “injustificadamente larga”, y por ello el trabajador pasar谩 a ostentar la condici贸n de indefinido no fijo. De hecho, se帽ala que la duraci贸n del periodo de interinidad debe ajustarse al tiempo que duren los procesos de selecci贸n iniciados para cubrir la vacante, “conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional espec铆fica”. Por lo tanto, si terminan en un plazo anterior a los tres a帽os se ajustar谩n a 茅l. Pero nunca si el proceso no se solventa en ese periodo de tiempo. El contrato de indefinido no fijo es aquel que solo otorga al trabajador la fijeza de la plaza hasta que se convoque una oposici贸n o concurso para ocuparla. Una vez abierta esta convocatoria, el mismo trabajador podr谩 presentarse junto con otras personas y optar a ella para qued谩rsela, ahora s铆, de manera fija. Otra condici贸n particular de esta modalidad de contrataci贸n es que no permite que otro trabajador p煤blico con la condici贸n de fijo y que pretenda ocupar la plaza del indefinido no fijo a trav茅s de un proceso de promoci贸n interna o concurso de traslados pueda hacerlo.

Seg煤n indica el Supremo, el c贸mputo del plazo de interinidad “no puede verse interrumpido por normas presupuestarias sobre paralizaci贸n de ofertas p煤blicas de empleo”, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos “no implica incremento presupuestario”.

Cambio de direcci贸n

El cambio de direcci贸n del Alto Tribunal en esta materia es considerable, ya que en varias ocasiones anteriores se hab铆a mostrado contrario a llevar a cabo esta modificaci贸n en la consideraci贸n laboral. “No cabe aceptar que un proceso de selecci贸n realizado con vistas a suscribir unos contratos de obra y servicio determinados sea suficiente como para que los trabajadores as铆 seleccionados adquieran la condici贸n de fijos”, hab铆a llegado a determinar. En una sentencia de 2018 que entroncaba con el caso de una mujer que hab铆a ido acumulando contratos temporales durante once a帽os en el Ayuntamiento de Alicante, fall贸 que ante situaciones abusivas relacionadas con la temporalidad “la soluci贸n jur铆dica aplicable no es la conversi贸n del personal que fue nombrado como funcionario interino en personal indefinido no fijo”.

El TJUE recibi贸 la consulta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acerca del caso de una trabajadora interina del Instituto Madrile帽o de Investigaci贸n y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imidra). La mujer hab铆a encadenado contratos temporales entre 2003 y 2016, hasta que en ese 煤ltimo a帽o su plaza fue consolidada y adjudicada a un trabajador fijo tras un proceso extraordinario.

En vista de esta situaci贸n, la trabajadora impugn贸 su despido en 2017 ante el Juzgado de lo Social de Madrid, que fall贸 a su favor condenando al Imidra a que la indemnizase. Sin embargo, el instituto madrile帽o recurri贸 al TSJM, que elev贸 una consulta al tribunal europeo con sede en Luxemburgo. En una sentencia del pasado 3 de junio, el TJUE se posicion贸 en contra de la normativa espa帽ola que permite la renovaci贸n continua de contratos temporales en el sector p煤blico a la espera de procesos de selecci贸n.

Proceso de estabilizaci贸n

La rebaja de la temporalidad es un asunto primordial en el Gobierno, y el motivo principal por el que se han recibido tirones de orejas desde Europa recurrentemente. Por ello, el Ministerio de Funci贸n P煤blica trabaja en un proceso de estabilizaci贸n de los trabajadores interinos de la Administraci贸n P煤blica, y en la reforma del Texto Refundido del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico (TREBEP) para evitar su reproducci贸n en el futuro. Estos dos asuntos, junto con las aportaciones que realicen las comunidades aut贸nomas a lo largo del martes, ser谩n el epicentro de la reuni贸n de la Conferencia Sectorial que est谩 programada para el jueves, 1 de julio.

La sentencia del Supremo va en sinton铆a con los plazos que maneja el departamento que dirige el ministro Miquel Iceta, quien tambi茅n plantea determinar que el plazo m谩ximo de permanencia en interinidad sea de tres a帽os; adem谩s de la voluntad de establecer una indemnizaci贸n con 33 d铆as por a帽o trabajado a los interinos que sean contratados a partir de la entrada en vigor del nuevo acuerdo. Junto a esto, propone regularizar la situaci贸n de los interinos que se alojan en la Administraci贸n, 鈥310.000 seg煤n Funci贸n P煤blica鈥, por medio de un concurso-oposici贸n que permita rebajar las cotas de temporalidad en la Administraci贸n (cercanas al 32%) y acercarlas a las europeas (8%). Sin embargo, para que el objetivo se cumpla es necesario que las comunidades aut贸nomas 鈥揹onde mayores son las cotas de temporalidad debido a la gesti贸n de la sanidad y la educaci贸n, dos polos calientes鈥 empleen el marco estatal como gu铆a para adaptar en sus territorios las reformas.

La rebaja de la temporalidad es un compromiso alcanzado por Espa帽a con Bruselas y sobre el que pivota la recepci贸n de gran parte de los fondos europeos para la recuperaci贸n.

