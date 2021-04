–

April 30, 2021

La Sala del Contencioso Administrativo Secci贸n Quinta del Tribunal Supremo ha determinado que la administraci贸n no puede imponer la sanci贸n de multa a las personas migrantes en situaci贸n irregular y tampoco de expulsi贸n, salvo en aquellos casos en que concurran 鈥渃ircunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada鈥.

La Sentencia del alto Tribunal afecta a uno de los mecanismos centrales en la pol铆tica de control migratorio, donde la sola falta administrativa que implica la condici贸n de irregularidad, era hasta ahora motivo suficiente para abrir procedimientos de expulsi贸n y la ejecuci贸n de los mismos.

鈥淓s importante porque supone un cambio: hasta esta sentencia el criterio jurisprudencial era que ante la mera irregularidad migratoria cab铆a la expulsi贸n, y si no quer铆as que se ejecutara, la persona deb铆a acreditar que concurr铆a una situaci贸n especial de arraigo o vulnerabilidad si se llevaba a cabo. Con esta sentencia se mantiene la expulsi贸n, pero ahora para ejecutarla la administraci贸n tiene que hacer un an谩lisis individualizado de cada caso y demostrar que concurren circunstancias agravantes que justifiquen la proporcionalidad鈥, explican a El Salto fuentes jur铆dicas consultadas.

La causa nace de un recurso presentado por el abogado de oficio C茅sar Manuel Pinto Ca帽贸n, interpuesto contra la resoluci贸n de la Delegaci贸n del Gobierno en Madrid de 5 de abril de 2017, en virtud de la cual se acordaba la expulsi贸n de un ciudadano de nacionalidad colombiana, cuyas iniciales son J.R.R.C., con prohibici贸n de entrada por periodo de dos a帽os.

鈥淟a sentencia es muy curiosa porque la situaci贸n que crea es que los extranjeros que se encuentran irregularmente en Espa帽a y no concurra ning煤n elemento negativo, ni se les puede expulsar ni se les puede poner una multa鈥, dice Pinto

鈥淟a sentencia es muy curiosa porque la situaci贸n que crea es que los extranjeros que se encuentran irregularmente en Espa帽a y no concurra ning煤n elemento negativo, ni se les puede expulsar ni se les puede poner una multa. Lo 煤nico que queda desde el punto de vista de expulsi贸n, es para los que est谩n en situaci贸n irregular, tengan elementos negativos, y que adem谩s, no concurran las circunstancias de arraigo social o familiares que recoge la directiva por el inter茅s superior del menor. En esos casos s铆 cabr铆a鈥, clarifica Pinto.

鈥漅espondiendo a la cuesti贸n de inter茅s casacional suscitada en el auto de admisi贸n del recurso, en relaci贸n con el alcance de la sentencia del TJUE 2020/807, ha de entenderse: Primero, que la situaci贸n de estancia irregular determina, en su caso, la decisi贸n de expulsi贸n y no cabe la posibilidad de sustituci贸n por una sanci贸n de multa. Segundo, que la expulsi贸n, comprensiva de la decisi贸n de retorno y su ejecuci贸n, exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoraci贸n y apreciaci贸n de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitaci贸n de un procedimiento con plenas garant铆as de los derechos de los afectados, conforme exige la jurisprudencia comunitaria. Tercero, que por tales circunstancias de agravaci贸n han de considerase las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relaci贸n a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de car谩cter subjetivo o de car谩cter objetivo, y que pueden comprender otras de an谩loga significaci贸n鈥, resuelve el Supremo.

La Ley Org谩nica de Extranjer铆a (LOEX), prev茅e una multa como sanci贸n para casos de estancia irregular (falta grave), la cual se puede sustituir por expulsi贸n si existen circunstancias excepcionales que as铆 lo aconsejaran, lo que normalmente se conoce como expulsiones cualificadas por la existencia de antecedentes penales. Es decir, la multa como regla general y la expulsi贸n como excepcionalidad.

Sin embargo, la deriva de la pr谩ctica administrativa fue convirtiendo lo excepcional en regla y la regla dejada de lado. Desde colectivos jur铆dicos y organizaciones de derechos humanos hist贸ricamente se ha cuestionado esta interpretaci贸n perversa de la propia legislaci贸n.

鈥淟a motivaci贸n que dice el Tribunal es que la Ley espa帽ola del a帽o 2000 contempla la expulsi贸n y la multa, pero desde el punto de vista de la Uni贸n Europea solo se contempla el retorno, y el retorno, aplicado con algunas excepciones, m谩s o menos ser铆a equiparable a nuestra expulsi贸n. Entonces, en una sentencia del 23 de abril de 2015 el TJUE dijo que era incompatible la ley espa帽ola con la directiva del retorno de 2008, solo que era incompatible, nada m谩s que eso, y los tribunales espa帽oles empezaron a aplicar que ya no cab铆a multa porque la directiva no la contemplaba y todas eran expulsiones鈥, explica Pinto.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha plante贸 una cuesti贸n prejudicial y el 8 de octubre de 2020 TJUE dict贸 una sentencia aclarando que no se pueden aplicar las directivas frente al ciudadano cuando son perjudiciales, 鈥淟o que ha hecho la Sala es decir que el legislador lleva por lo menos doce a帽os sin haber trascripto correctamente la Directiva, y como no se puede aplicar directamente en contra del extranjero, solo se podr谩n establecer expulsiones en los supuestos en que la estancia es irregular y concurren elementos negativos鈥, afirma el abogado que ha llevado el caso.

La duda, ante la nueva sentencia, es si con el fin de poder ejecutar las expulsiones no se seguir谩n utilizando como elementos agravantes el no llevar la documentaci贸n encima o que no conste cu谩l fue la fecha y v铆a de entrada en territorio espa帽ol, una pr谩ctica bastante usual hasta ahora. 鈥淐reo que ahora lo tendr谩n m谩s complicado鈥, se esperanza C茅sar Pinto.

鈥淟a pelea va a ser cu谩les son los elementos negativos, y para m铆 no llevar un pasaporte, pero en el plazo de inicio del expediente acreditar la identidad, ya es motivo para no sancionar鈥

鈥淧ara iniciar un expediente deber铆an acreditar que se encuentra en situaci贸n irregular y que concurre un elemento negativo. Ah铆 la pelea va a ser cu谩les son los elementos negativos, y para m铆 no llevar un pasaporte, pero en el plazo de inicio del expediente acreditar la identidad, ya es motivo para no sancionar. Adem谩s, aunque se diera que no lleva el pasaporte, entra la directiva en el sentido de que puedes acreditar que tienes hijos, arraigo, etc鈥 tampoco se puede expulsar. Tienen que acreditar que la persona est谩 en situaci贸n irregular, el elemento negativo y que no hay ninguna circunstancia que impida la expulsi贸n, como el arraigo familiar鈥, se reafirma.

C茅sar Manuel Pinto Ca帽贸n es el mismo abogado de oficio que hace unas semanas logr贸 revertir la venta de 3.000 viviendas de la Comunidad de Madrid al fondo de inversiones Goldman Sachs. Ambas causas llevadas desde el turno de oficio, al igual que otras. 鈥淣o hay magia ni gano todo鈥, aclara con humildad. Trabajo de un abogado del turno de oficio tantas veces desprestigiado.