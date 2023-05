–

De parte de ANRed May 14, 2023 344 puntos de vista

La caravana 鈥淓l Sur resiste鈥, integrada por referentes ind铆genas y comitivas internacionalistas, recorri贸 durante 10 d铆as los 7 estados del sur de M茅xico para recabar informaci贸n y testimonios sobre los distintos abusos de poder y violaciones de Derechos Humanos perpetradas en el marco de la imposici贸n de dos megaproyectos extractivistas en la regi贸n: El 鈥淭ren Maya鈥 y el 鈥淐orredor Interoce谩nico鈥. Por Sol Grand y Juan Valeiro | Fotograf铆as: Juan Valeiro.

Chiapas, Mx.- El convoy inici贸 su recorrido de m谩s de 2.600 km el d铆a 25 de abril en Pijijiapan, Chiapas, integrado por referentes del Consejo Nacional Indigena (CNI); colectivos internacionalistas de Am茅rica Latina, Norteam茅rica y Europa; y corresponsales de medios libres de distintas partes del mundo: 鈥淓sta caravana tiene como objetivo articular las diferentes luchas y resistencias de 7 estados ante la imposici贸n de dos megaproyectos que durante este 煤ltimo sexenio han generado violencia, despojo y extractivismo violento hacia las comunidades ind铆genas del sureste mexicano鈥, explica Mario Quintero, integrante de la Asamblea del ISTMO y de la coordinaci贸n de la caravana.

Durante los primeros 5 d铆as se recorrieron las comunidades del Istmo de Tehuantepec (la porci贸n terrestre m谩s estrecha entre el Oc茅ano Pacifico y el Caribe), pasando por los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde el Gobierno Federal de M茅xico busca desarrollar el megaproyecto 鈥淐orredor Interoce谩nico鈥. 脡ste consiste, seg煤n las autoridades federales, en la creaci贸n de 10 parques industriales, carreteras que conecten los extremos de los puertos de Coatzacoalcos (Golfo/Caribe) con Salina Cruz (Pacifico), y la modernizaci贸n del tren trans铆stmico -con el mismo recorrido. Tiene como objetivo convertir el ISTMO en la nueva ruta comercial entre Asia y occidente, intentando superar en eficiencia al canal de Panam谩. Luego, desde el 30 de abril al 5 de mayo, las delegaciones continuaron su recorrido hacia la pen铆nsula sureste, encontr谩ndose con las comunidades afectadas de Tabasco, Campeche, Yucat谩n y Quintana Roo, donde desde el 2020 ya est谩n en marcha las obras del 鈥淭ren Maya鈥. Este proyecto tur铆stico consiste en una ruta de m谩s de 1.500 kil贸metros para un ferrocarril de carga y pasajeros que conectar谩 茅stos cinco Estados a trav茅s de la selva y ser谩 financiado principalmente por empresas extranjeras de Francia (Alstom), Espa帽a (Renfe e Ineco) y Alemania (Deutsche Bahn Engineering & Consulting), entre otros.

Ambos proyectos son presentados desde el discurso oficial como el rumbo hacia el desarrollo de la regi贸n, hist贸ricamente postergada. Sin embargo, las comunidades que recibieron a la caravana denunciaron numerosas violaciones de Derechos Humanos y el aumento de la militarizaci贸n del territorio; la destrucci贸n del tejido social y desplazamiento de las comunidades ind铆genas de sus tierras comunales; y un da帽o irreversible en t茅rminos medioambientales: 驴Cu谩l es el costo real de esta concepci贸n de desarrollo y qui茅nes lo pagan?

Corredor Interoce谩nico: 驴Progreso para qui茅nes?

En el segundo d铆a de la caravana, las delegaciones fueron recibidas en la comunidad de Puente Madera (Oaxaca), a 27 km del puerto de Salina Cruz. All铆 el 98% de la poblaci贸n es ind铆gena de origen Zapoteco y vive mayormente del comercio y el trabajo de la tierra. En el Monte el Pitayal, uno de los territorios de uso com煤n del municipio, est谩n en riesgo 360 hect谩reas ante la imposici贸n de uno de los 10 parques industriales: 鈥淓l monte es un lugar sagrado para nosotros. Dependemos de 茅l para hacer nuestros alimentos: all铆 van los campesinos a traer le帽a, hacen totopos, preparan la comida. Y si nos quitan ese monte, nos van a quitar la vida tambi茅n鈥, relata Antonia, una de las mujeres de la comunidad que vive ah铆 hace m谩s de 50 a帽os.

Los vecinos y vecinas denuncian tambi茅n el 鈥渁carreo鈥 y clientelismo que existi贸 de parte de las autoridades comunales a la hora de llevar a cabo las consultas por el proyecto y la compra de las tierras desde el Estado. David Salazar, integrante y vocero de la comunidad, afirm贸 ante la llegada de la caravana: 鈥淣osotros como comunidades conocemos nuestros territorios, sabemos lo que existe en nuestros territorios y por eso los defendemos. Y m谩s de esta manera, ya que nos quieren imponer un parque industrial a trav茅s de firmas falsificadas y amenazas鈥. Adem谩s cont贸 que desde el comisariado comunal se est谩n vendiendo tierras para futuros proyectos m谩s all谩 de las 360 hect谩reas pactadas oficialmente.

Seg煤n un estudio realizado en el 2020 por el Centro de Investigaci贸n de Pol铆tica P煤blica, en Oaxaca y Chiapas se concentra el mayor porcentaje de poblaci贸n en situaci贸n de pobreza y, a excepci贸n de un municipio, todos los dem谩s son ind铆genas. Adem谩s, en la regi贸n del Istmo, una tercera parte de la poblaci贸n no sabe leer ni escribir, el 65% no cuenta con agua potable y el 52% de las viviendas no tienen drenaje: 鈥Esta situaci贸n tiene su explicaci贸n en el saqueo y los despojos que desde hace siglos sufren las comunidades鈥, explican desde la Uni贸n de Comunidades Ind铆genas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).

Es en este contexto que diversos sectores de la poblaci贸n que habitan las zonas afectadas denuncian la manipulaci贸n de las consultas realizadas con las comunidades y que estas inversiones que se presentan como 鈥渄esarrollo鈥 no buscan saldar las necesidades reales de la poblaci贸n: 鈥淣os est谩n imponiendo proyectos que afectan a las comunidades, a los barrios, a la gente que vivimos abajo. Estos proyectos son del gran Capital, de los grandes inversionistas, no son proyectos para nosotros y nosotras鈥, plantearon habitantes de la zona.

Luego de visitar el campamento 鈥淭ierra y libertad鈥 en Mogo帽e Viejo que lleva m谩s de dos meses bloqueando una de las v铆as del tren trans铆stmico en se帽al de protesta, el convoy lleg贸 a Oteapan, Veracruz. All铆, en el otro extremo del istmo -a 36 km del Puerto de Coatzacoalcos-, la comunidad explic贸 que esta historia de despojos no es nueva: 鈥Este es un pueblo N谩huatl que tiene m谩s de 300 a帽os en su actual ubicaci贸n. Antes est谩bamos en la frontera entre Tabasco y Veracruz y por el mismo motivo, por problemas de ricos, de gente de otros lados que ven铆an a saquear al pueblo, se migr贸 ac谩禄, explic贸 Chirro, un j贸ven de la comunidad desde la que hace m谩s de un a帽o resisten el intento de desplazar 7 barrios por donde pretenden que pasen las v铆as del tren.

Un a帽o atr谩s, el 7 de marzo del 2022, los vecinos de Oteapan realizaron un corte de ruta para exigir di谩logo y el respeto de sus l铆mites territoriales, pero la respuesta del estado fue una violenta represi贸n con gases lacrim贸genos. En este tiempo, decenas de comunidades, sindicatos y organizaciones del Istmo han impulsado acciones de resistencia frente a la avanzada del proyecto: 鈥淒e junio del 2019, a marzo del 2023, hemos contabilizado alrededor de 69 movilizaciones de pueblos para evitar que avancen los trabajos y los da帽os de estos proyectos鈥, afirmaron desde las comunidades en resistencia del Istmo, y agregaron: 鈥淓n todas las movilizaciones estuvo la Marina intentando amedrentar, esa es la respuesta del gobierno a nuestras demandas鈥.

Tren Maya: El despojo de la selva de Yucat谩n

Desde el 30 de abril, a medida que la caravana avanzaba por la pen铆nsula de Yucat谩n, una consigna tom贸 cada vez m谩s fuerza en las calles: 鈥淓se tren no es Maya, ese tren es militar鈥. Es que adem谩s de cuestionar la utilizaci贸n comercial de la cultura maya para su nombre, el megaproyecto es administrado 铆ntegramente por las fuerzas militares. Rogelio Jim茅nez Pons, responsable del proyecto, explic贸 que todo el tren ser谩 propiedad de la Secretar铆a de la Defensa Nacional (Sedena) y todos los recursos del transporte de pasajeros y mercanc铆as se destinar谩n a financiar las pensiones militares.

脡sto se enmarca en la continuidad y fortalecimiento de las pol铆ticas de militarizaci贸n llevadas adelante por el gobierno de L贸pez Obrador, quien en marzo del 2020, a trav茅s de un decreto presidencial, ampli贸 las facultades de las Fuerzas Armadas permiti茅ndoles asistir en cuestiones de seguridad p煤blica hasta 2024. 鈥淓n Chiapas, por ejemplo, se ha llegado a un total de 147 campos militares que se han construido hasta el momento, muchos de estos cuarteles han sido posicionados en proximidad a comunidades base zapatistas鈥, afirman desde la Red de Resistencia y Rebeld铆a AJMAQ.

脡sto no solo representa un avasallamiento de las autonom铆as zapatistas sino que ahonda en una de las grandes problem谩ticas humanitarias del pa铆s: entre 2018 y abril del 2022 se registraron 2.510 quejas por violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, seg煤n el informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarizaci贸n en M茅xico. A su vez Amnist铆a Internacional se帽ala que m谩s del 80% de las personas detenidas por la Armada y el Ejercito han denunciado casos de tortura y otros abusos.

En su s茅ptimo d铆a, la caravana 鈥淓l Sur Resiste鈥 lleg贸 a Carrillo Puerto (Quintana Roo) donde se pudo evidenciar la devastaci贸n generada por el megaproyecto sobre la selva mexicana y las comunidades que la habitan desde hace milenios: 鈥淭an solo en el tramo de Nicol谩s Bravo, las 35 mil hect谩reas de selva virgen que las comunidades hab铆an destinado voluntariamente a la conservaci贸n fueron privatizadas para entregarlas al gran capital, como el consorcio hotelero de Canc煤n y a la familia Azc谩rraga de grupo Televisa鈥, explican desde el Consejo Regional Ind铆gena de Xpujil (CRIPX) durante el paso de la caravana.

El despojo hacia las comunidades locales se ve condensado en un dato del informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental: el 53% de las tierras del recorrido del tren son terrenos ejidales. Esto significa que esos territorios son de propiedad comunal y le est谩n siendo arrebatados a los pueblos, en muchos casos de forma violenta e ileg铆tima.

La ausencia de un estudio fehaciente de impacto medioambiental por parte del megaproyecto administrado por las FF.AA es una de las principales denuncias de las comunidades. A lo largo de Quintana Roo, ante la supuesta imposibilidad de construir las v铆as junto a la carretera, la construcci贸n del tren implic贸 la deforestaci贸n de cientos de hect谩reas de la selva de Yucat谩n: 鈥淣o solamente estamos viendo la destrucci贸n de estos ecosistemas, sino tambi茅n la destrucci贸n de las formas de vida de los pueblos mayas鈥, relata Angel Sulub, un j贸ven activista Maya que recibi贸 a las delegaciones.

En t茅rminos medioambientales, adem谩s de la deforestaci贸n de 2.500 hect谩reas de selvas h煤medas y secas, las v铆as pasar谩n por encima de zonas repletas de sitios arqueol贸gicos sin descubrir, adem谩s de cientos de cuevas y cenotes. 脡stos cuerpos subterr谩neos representan la mayor reserva de agua dulce de M茅xico, un pa铆s donde m谩s de 12 millones de personas no tienen acceso a agua potable y el 80% de los cuerpos de agua ya se encuentran contaminadas por descargas industriales, seg煤n la investigaci贸n 鈥淓l agua en M茅xico, actores, sectores y paradigmas鈥.

Mirando al futuro: Encuentro Internacional

Luego de 10 d铆as, tras recorrer 7 estados y m谩s de 2.600 km, el trayecto de la caravana 鈥淓l Sur Resiste鈥 termin贸 en San Crist贸bal de las Casas, Chiapas, para compartir estos testimonios de despojo y resistencia en el Encuentro Internacional 鈥淐apitalismo corporativo mundial, Patriarcado planetario, Autonom铆as en rebeld铆a鈥. All铆 participaron al menos 700 personas de 23 pa铆ses y m谩s de 25 comunidades ind铆genas de M茅xico.

El Encuentro tuvo una duraci贸n de dos d铆as y sirvi贸 como espacio para compartir y reflexionar sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidas en M茅xico y otras regiones del mundo. En este marco, se realiz贸 un balance de las afectaciones m谩s importantes hacia los pueblos ind铆genas, entre las que figuraron:

Penetraci贸n del narcotr谩fico y crimen organizado en todos los territorios.

Captaci贸n de j贸venes y ni帽os por grupos del crimen organizado.

Autoridades agrarias y ejidatarios que no tienen la visi贸n de proteger y cuidar la tierra.

Programas asistenciales como Sembrando vida y pensiones a adultos mayores que dividen la organizaci贸n comunitaria.

Deterioro de las tierras por monocultivos, fumigaci贸n y cuerpos de agua contaminados.

Agua destinada a las grandes empresas y no a los pueblos.

Tambi茅n se reivindicaron procesos de resistencia en los distintos territorios, donde en muchos casos la lucha permiti贸 recuperar tierras y tirar abajo megaproyectos; el fortalecimiento de los v铆nculos entre las comunidades en resistencia; y la consolidaci贸n de la organizaci贸n y lucha de las mujeres en distintas geograf铆as, entre otras cosas.

鈥淟a caravana y el encuentro fueron muy ef铆meros, lo que sigue es c贸mo vamos a seguir caminando articuladamente a nivel continental. La idea es entrelazar las luchas porque quienes nos est谩n atacando son las mismas empresas, los mismos pa铆ses, los mismos Gobiernos, quienes invierten en el despojo y en los proyectos de muerte鈥, concluy贸 Mario Quinteros, integrante de la Asamblea de los Pueblos Ind铆genas del Istmo.