Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno May 10, 2023

La caravana y el encuentro El Sur Resiste son un esfuerzo hist贸rico por visibilizar e informar la destrucci贸n de la regi贸n multicultural por donde atraviesan los megaproyectos Interoce谩nico y Tren Maya. Los principales acuerdos tomados est谩n enfocados en las juventudes ind铆genas, asediadas por el narcotr谩fico. Ante la urgencia por la devastaci贸n de territorios, result贸 un alegre refuerzo de horizontes. Asistentes de Centroam茅rica dieron cuenta de la interconexi贸n de los megaproyectos en sus pa铆ses.

Texio y Fotograf铆as por Daliri Oropeza Alvarez / @Dal_air

Chirro lanza una d茅cima rebelde como mensaje final del Encuentro El Sur Resiste, aunque no le acompa帽en las jaranas t铆picas de su pueblo en el Istmo Veracruzano:

鈥淓l agua,

el agua es la vida

cu铆dala, se termina

no queremos el fracking

y tampoco la mina

el territorio es nuestro

nos lo quieren quitar

y no estamos dispuestos

a dejarnos pisotear

a dejarnos pisotear鈥.

Es un joven de sombrero campesino, integrante del Colectivo Altepee. Su verso refleja el ambiente alegre de la Caravana El Sur Resiste, que recorri贸 10 estados del sur-sureste donde impactan los megaproyectos del Corredor Interoce谩nico y el 鈥淭ren Maya鈥. Chirro y la caravana, como un r铆o, desembocaron en el Caracol Zapatista Jacinto Canek, Chiapas, para un encuentro.

Con el micr贸fono en mano y el auditorio lleno, Chirro da un mensaje a las personas j贸venes:

鈥淣o se desanimen, esto tiene que seguir. Porque a veces la mayor铆a de la gente que resiste en nuestro es mayor. Pero nosotros tenemos que ser el reto帽o, como los 谩rboles que mudan sus hojas. As铆 tambi茅n nuestra lucha tiene que mudar de hojas, tiene que haber hojas j贸venes para seguir. All谩 en mi pueblo, realmente no ten铆amos mucha informaci贸n , ni mucho contacto. Y en menos de dos meses, logramos que la caravana llegar谩 y logramos enterarlos de lo que est谩 pasando鈥.

En el Caracol, antes y ahora Universidad de la Tierra, 940 personas expresan su consentimiento y toman acuerdos para hacer campa帽as informativas 鈥渋ntensas鈥 traducidas en varias lenguas (ind铆genas o extranjeras), acciones dislocadas el 12 de octubre de 2023, mapeo de los megaproyectos, empresas, academias, resistencias y alternativas de autonom铆as rebeldes; hacer en adelante un monitoreo y visibilizaci贸n de los pueblos donde pas贸 la caravana y encuentros regionales.

El acuerdo que me parece m谩s interesante es enfocar en j贸venes los encuentros regionales, utilizar el arte y la creatividad para la lucha por la tierra y el agua, compartir con talleres, formaci贸n pol铆tica u otros esfuerzos pedag贸gicos la sabidur铆a de siembra de la milpa, porque se est谩 perdiendo.

鈥淟os j贸venes necesitan levantar la bandera de la vida鈥, dijo Bettina Cruz, mujer binniz谩 de Juchit谩n que es integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

En este encuentro es una constante escuchar algo que antes yo no escuchaba tan pronunciado en los encuentros: el narcotr谩fico coopt贸 a los j贸venes en toda la regi贸n sur sureste, los envenen贸.

Se suma a que los pueblos est谩n extremadamente divididos por las d谩divas de los programas sociales y diferencias de t谩cticas de luchas. La caravana atestigu贸 c贸mo la mayor铆a quiere los trenes, pero desconoce qu茅 conlleva la entrada de estos megaproyectos, pues son m谩s que trenes.

鈥淔ue muy importante el paso de la caravana en Felipe Carrillo Puerto, porque sacudi贸 muchas conciencias. Se comenz贸 a hablar de algo que no se est谩 hablando, que es la devastaci贸n de la selva que est谩 ocasionando la construcci贸n del tren鈥, cuenta 脕ngel Sulub, joven maya peninsular, integrante del Centro Comunitario U k煤uchil k Ch鈥檌鈥檌balo鈥檕n.

De acuerdo con 脕ngel, uno de los puntos m谩s importantes es que la caravana permiti贸 que se encontrar谩n con m谩s personas de su propia de Felipe Carrillo Puerto que no quieren el tren u unirse.

鈥淧udimos sentir la hostilidad tambi茅n de la comunidad, no? O sea la gente que que defiende a capa y espada un proyecto que le llaman un proyecto de naci贸n o un proyecto pol铆tico o a un personaje no que no necesariamente la gente conoce como todas las implicaciones de de esas decisiones que se est谩n tomando鈥, cuenta Angel Sulub, maya peninsular.

Las tres principales radios locales, que nunca hablan del descontento, en esta ocasi贸n tuvieron que hablar del tren y sus consecuencias. La caravana ayud贸 a romper el cerco informativo, pues en todo el recorrido por Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucat谩n, Quintana Roo, se dieron cuenta de la falta de informaci贸n sobre las consecuencias y de lo que tratan estos megaproyectos.

鈥淪eis personas en M茅xico que podemos decir los nombres y apellidos concentran ingresos ingresos ocho veces superiores a los m谩s de 60 millones de mexicanos y mexicanas en pobreza y en pobreza extrema. Se trata de una crisis global y civilizatoria nunca antes vista que nos obliga a tener la entereza para intentar algo nada peque帽o. La destrucci贸n de este sistema capitalista y patriarcal en realidad no podemos estar a la mitad鈥, dice Carlos Gonz谩lez, integrante de la comisi贸n coordinadora del CNI, en su an谩lisis.

El Sur Resiste es un esfuerzo hist贸rico para hacer frente a la destrucci贸n. Es ahora la semilla de algo m谩s grande, pues provoca conciencias, informaci贸n, un despertar, que tendr谩 continuidad m谩s all谩 de que inauguren los megaproyectos de trenes, como dijo el gobierno en diciembre.

鈥淟a guerra de despojo reci茅n empieza y va a durar mucho tiempo鈥, asegura Ra煤l Zibechi, periodista y educador popular, quien da un an谩lisis durante el encuentro, y asegura que las guerras de despojo son estructurales y as铆 hacen la estructura del capitalismo. Enfatiza en la militarizaci贸n que viven los pueblos de M茅xico a Wallmapu en Chile, y la incongruencia de su imposici贸n por gobiernos de la izquierda, que siempre ha sido antimilitarista.

鈥淓l diagn贸stico del EZLN de la Cuarta Guerra Mundial se ha hecho hace m谩s de dos d茅cadas. Nos parece totalmente acertado y totalmente correcto. Vivimos una guerra de despojo contra los pueblos para limpiar el territorio鈥, acent煤a Zibechi, quien agrega que el narcotr谩fico es sist茅mico. Las personas que entran al narco, vistas desde abajo, son pobres, sin futuro, donde la desigualdad bloque贸 el ascenso social y ven un atajo.

Carlos Gonz谩lez ve con preocupaci贸n el militarismo como fuente o como mecanismo de acumulaci贸n de capital que con el neoliberalismo que adelgaza el Estado, este se vuelve un agente activo del proceso de acumulaci贸n y ganancia capitalistas, para imponer megaproyectos. Apunta a la mano larga del Pent谩gono para imponer los megaproyectos.

Ve con tristeza veo y preocupaci贸n la complicidad de carteles e instituciones de gobierno, que no disminuye, 鈥渧uelve a crecer en un a帽o preelectoral, en este a帽o 2023 y no me van a dejar mentir pues aqu铆 en Chiapas no hab铆an vivido nunca lo que escuchaban que se viv铆a en Tamaulipas, en Sinaloa, en Jalisco, en Guanajuato, en Guerrero, en Michoac谩n, en Jalisco, en Colima, ahora se est谩 viviendo aqu铆鈥.

El Sur Resiste pone de modo central la espiritualidad, las mujeres, la medicina tradicional, las ceremonias, la parter铆a para las t谩cticas de lucha por la vida.

鈥淟a autonom铆a se ha convertido ya en un sentido com煤n. Y esto me parece que es una conquista importante鈥, asegura Zibechi quien se帽ala la importancia de la espiritualidad de los pueblos, como horizonte para sostener la lucha por la tierra que es de largo aliento.鈥漀o hay una lucha final鈥, dice.

Y es transfronteriza鈥 En Centroam茅rica contemplan por lo menos 7 trenes que conectar谩n con los megaproyectos mexicanos. En la Caravana y el Encuentro participaron activistas internacionales, y los de esta regi贸n fueron fundamentales para observar los megaproyectos en la regi贸n de Mesoam茅rica hasta Panam谩 y c贸mo se conectan con M茅xico, todo en el orden energ茅tico, agroindustria, ferroviario y comercial de traspaso de mercanc铆as.

Hay delegaciones destacadas de aliados de 30 pa铆ses y varias partes del mundo, resalta la participaci贸n de amplias delegaciones europeas, ya que la convocatoria tambi茅n es resultado de las alianzas que se tejieron con la Traves铆a Zapatista por la Vida.

Para la activista chicana Natalia Toscano, integrante de la red Sexta Grietas Norte de EU, la caravana es hist贸rica. Ella la recorri贸. Ahora es m谩s consciente que la migraci贸n de mexicanos al pa铆s gringo es porque les despojaron de sus tierras y su modo de vida, como a sus parientes, y por eso ella vive all谩.

Natalia asegura que en Estados Unidos no se sabe nada de la destrucci贸n de los megaproyectos en el sur sureste, y ahora atestiguar la destrucci贸n le permite difundir m谩s all谩 de las redes de activistas, pues qued贸 impactada de lo que vio a lo largo de la caravana.

鈥淔ue muy impactante donde est谩n construyendo el tren en varios estados, se ve铆a donde estaban quitando todos los 谩rboles y estaban preparando la tierra, no para el tren empezar a construir las v铆as. Las ra铆ces de los 谩rboles muertos por fuera de la tierra. al aire. Sec谩ndose. Es importante visibilizar esto porque no solo afecta a M茅xico, nos va a afectar en todo el mundo鈥, dice la activista quien utiliza algunas palabras en ingl茅s de vez en cuando.

La idea la refuerza Jos茅 Luis Santill谩n del Centro de Investigaci贸n en Comunicaci贸n Comunitaria, quien tambi茅n recorri贸 el sureste y ahora participa en el Encuentro El Sur Resiste.

鈥淗ac铆a falta mucha informaci贸n. Creo que ese es un gran logro de esta caravana. Yo creo que es un parteaguas comunicativo del movimiento social en M茅xico y en el mundo, que est谩 viendo la magnitud de lo que implican los megaproyectos de tren maya e interoce谩nico鈥, comparte Jos茅 Luis.

Todas las personas entrevistadas coinciden: hay un sentimiento agridulce en la caravana, por un lado el dolor y la tristeza de ver en terreno la devastaci贸n ambiental y el desgarramiento del tejido social.

Pero por el otro, ver la alegr铆a y espiritualidad, la comida y las tradiciones de los pueblos quienes integraron los 10 puntos del recorrido. El horizonte se vuelve esperanzador al encontrarnos. El Cideci Caracol Jacinto Canek luce lleno de activistas como no suced铆a hace por los menos cuatro a帽os. Una marimba ameniza los tiempos libres de las mesas de trabajo.

De acuerdo con Mario de la APIIDT, quien participa en la organizaci贸n de los eventos de El Sur Resiste, destaca la pluralidad de fuerzas, organizaciones, comunidades, pueblos y colectivos que participaron. Esto para 茅l es muy valioso, ya que la caravana mostr贸 la capacidad de articulaci贸n de distintos actores.

Abigail L贸pez Ram铆rez, una mujer de menos de 18 a帽os, nahua de Santa Mar铆a Zacatepec recorri贸 la Caravana y ahora, desde el encuentro, asegura que integrar a los j贸venes es fundamental ante la devastaci贸n.

Destaca que en Oteapan hab铆a muchos j贸venes que les recibieron, y eso para ella fue alentador ya que en su pueblo es dif铆cil integrar a la lucha por la tierra y el agua a las juventudes.

鈥淟as personas est谩n a favor de esos proyectos porque el sistema los ha convencido de que eso es bueno, que eso es un progreso para sus comunidades. Sin embargo, nosotros sabemos que no es progreso. Ya lo dec铆a la compa帽era Marichuy: 鈥榮i eso es progreso, entonces no lo queremos鈥欌, dice Abigail con una mirada t铆mida.

Toca que las juventudes alcen la bandera de la vida, como horizonte y esperanza para el mundo.