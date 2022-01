–

Toda vacuna debe superar ensayos cl铆nicos con una duraci贸n de entre cinco y diez a帽os. Estos plazos no son fruto del capricho, sino una necesidad para evaluar posibles efectos adversos a medio y largo plazo. En el caso de vacunas muy novedosas la duraci贸n puede alargarse y la probabilidad de superar con 茅xito todas las fases del ensayo es inferior al 2% (1). Sin embargo, en cuesti贸n de pocos meses varias vacunas covid parecieron tener 茅xito. Esto era muy sorprendente, pues jam谩s se hab铆a logrado una vacuna eficaz y segura contra ning煤n tipo de coronavirus. Para que se hagan una idea, en vez de diez a帽os la duraci贸n media del primer ensayo que propici贸 la licencia de Pfizer fue de 46 d铆as y el seguimiento medio subsiguiente fue de tres meses (2) Como comprender谩n, la tecnolog铆a puede acelerar la producci贸n, pero el tiempo de espera para evaluar debidamente la eficacia y seguridad no puede acortarse. Aun as铆, en esos tres meses los efectos adversos de las vacunas covid en una poblaci贸n sana cuidadosamente preseleccionada para los ensayos no por leves dejaron de ser chocantes: tras la segunda dosis, un porcentaje inusualmente elevado sufri贸 s铆ntomas iguales o peores de los que sufrir铆a de pasar la enfermedad, con fiebres de entre 38 y 40 grados, escalofr铆os, dolor muscular y de cabeza (3) Esto no era normal.

Tras estos ensayos de pocas semanas de duraci贸n y bajo una enorme presi贸n pol铆tica las vacunas fueron aprobadas para su uso de emergencia, momento a partir del cual sus efectos adversos fueron declarados tab煤 y silenciados por el contubernio pol铆tico-medi谩tico-farmac茅utico. Esta omert谩 no auguraba nada bueno, pues la censura siempre es un intento de ocultar la verdad: si las vacunas eran tan seguras, 驴qu茅 hab铆a que temer? Un a帽o despu茅s, y a pesar de los preocupantes datos de farmacovigilancia y de la inquietud creciente entre la comunidad m茅dica, la consigna sigue siendo, primero, negar la existencia del efecto secundario, luego negar la relaci贸n causa-efecto y, por 煤ltimo, hacer hincapi茅 en que son casos 鈥渕uy raros鈥.

Naturalmente, todo efecto secundario adverso grave de una vacuna ser谩 estad铆sticamente raro (faltar铆a m谩s) y no son excepci贸n las vacunas que a lo largo del tiempo han sido retiradas del mercado por motivos de seguridad, porque el nivel de tolerancia frente a efectos secundarios graves en una vacuna es baj铆simo. 驴Por qu茅?

PRIMERO, NO HACER DA脩O

En Medicina, tanto los tratamientos terap茅uticos (que curan enfermedades) como los profil谩cticos (que las previenen) deben estar determinados por un an谩lisis coste-beneficio para cada paciente, para quien los potenciales beneficios del tratamiento deben compensar sus potenciales riesgos. Como ordena el juramento hipocr谩tico, la m谩xima fundamental para el m茅dico es primum non nocere, es decir, 鈥減rimero, no hacer da帽o鈥.

Este principio debe ser aplicado con especial rigor cuando se trata de vacunas que conllevan inyectar un f谩rmaco a personas perfectamente sanas para protegerles s贸lo en caso de contraer una enfermedad y de hacerlo de forma grave. As铆, al vacunado se le hace correr hoy los riesgos inherentes a la vacuna con una probabilidad del 100% a cambio de obtener eventuales beneficios futuros. Por eso, por baja que sea la probabilidad de efectos graves nunca puede aceptarse que una vacuna se convierta en una ruleta rusa. As铆, EEUU detuvo en 1976 un programa de vacunaci贸n contra la gripe tras 1 muerto por mill贸n de vacunados y 10 casos por mill贸n del s铆ndrome de Guillain-Barr茅 (4).

DATOS ALARMANTES

Desde su aprobaci贸n para uso de emergencia, el ensayo cl铆nico de las vacunas covid perdi贸 su car谩cter cient铆fico y la evidencia sobre su seguridad pas贸 a depender, con sus inherentes limitaciones, de seguimientos de farmacovigilancia de las bases de datos oficiales de distintos gobiernos. En EEUU esta base es el VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), gestionada conjuntamente por el CDC y la FDA, que recoge desde 1990 los efectos adversos de las vacunas como 鈥渟istema de alerta temprana para detectar posibles problemas de seguridad鈥.

Pues bien, sus resultados sobre la potencial peligrosidad de las vacunas covid son extremadamente perturbadores: en 2021 se han notificado casi 12.000 muertes tras vacunarse (58 casos por mill贸n de vacunados con pauta completa), 12.500 casos de gravedad extrema con riesgo de muerte (60 casos por mill贸n) y 13.000 personas han terminado con una discapacidad permanente (5) (63 casos por mill贸n). La suma de los tres conceptos nos acerca a un caso por cada 5.000 vacunados, una cifra ins贸lita. Pero el indicio m谩s elocuente de que algo raro est谩 pasando es que el n煤mero de muertes notificadas tras vacunarse en el 2021 es muy superior a la suma de muertes tras vacunarse por todas las vacunas de los anteriores 30 a帽os, una comparaci贸n homog茅nea de la misma base de datos con un n煤mero relativamente comparable de dosis suministradas. Miren atentamente este cuadro, porque una imagen vale m谩s que mil palabras:

Estos alarmantes resultados son tan contrarios al relato oficial que por primera vez VAERS ha sido objeto de un intento de desacreditaci贸n ad hoc bajo la cr铆tica de que muestra los efectos 鈥渢ras鈥 vacunarse y no necesariamente 鈥減or鈥 vacunarse. Esta distinci贸n entre correlaci贸n y causalidad es te贸ricamente correcta pero enga帽osa, pues llevada al extremo descalificar铆a la validez indiciaria de la farmacovigilancia (驴no sirve para nada, entonces?). Naturalmente habr谩 casos en los que no exista relaci贸n de causalidad, pero est谩 bien documentado que hist贸ricamente VAERS ha infravalorado en orden de magnitud la incidencia de efectos adversos (6) De hecho, en su propia web VAERS explica que, aunque 鈥渘o est谩 dise帽ada para determinar si una vacuna caus贸 un problema de salud, esta base de datos es especialmente 煤til para detectar patrones inusuales de efectos adversos notificados鈥. Si esto no es inusual, 驴qu茅 lo es? Por 煤ltimo, el 33% de las muertes 鈥渢ras鈥 vacunarse por covid se produjeron menos de siete d铆as despu茅s de la inyecci贸n, y el 51% muri贸 menos de un mes despu茅s (7) Esta relaci贸n cronol贸gica es otro obvio indicio de causalidad.

El Yellow Card en el Reino Unido corrobora estos datos. A la s煤bita muerte de personas sanas, independientemente de su edad, pocos d铆as o semanas despu茅s de vacunarse, hay que sumar los estad铆sticamente raros pero inaceptables serios efectos isqu茅micos y cardiovasculares causados por la vacunaci贸n: ictus (8), trombosis y trombocitopenia (9), embolia pulmonar, miocarditis (10) pericarditis (11), fibrilaci贸n atrial, angina de pecho, palpitaciones, taquicardias y arritmias. Las miocarditis o inflamaci贸n del coraz贸n en menores de 40, constatadas por varios estudios (Nature (12) British Medical Journal (13) ), implica que se les ha causado un da帽o de modo gratuito, dada la levedad del covid para ese rango de edad. Este da帽o producido de forma innecesaria ha sido particularmente inmoral en el caso de los adolescentes, a los que la vacuna ARNm les habr铆a multiplicado el riesgo de miocarditis hasta 133 veces m谩s de lo normal, seg煤n un reciente estudio publicado en el JAMA (14) (Journal of the American Medical Association). Recuerden que estas miocarditis son afecciones potencialmente graves y 鈥渄e pron贸stico incierto a medio plazo鈥, seg煤n el JCVI brit谩nico (15) Como especifica el Yellow Card (16) tambi茅n ha habido extra帽os des贸rdenes menstruales (17) efectos adversos oculares (18), dermatol贸gicos, inmunitarios y neurol贸gicos (19) como trombosis del seno venoso cerebral (20), par谩lisis facial de Bell (21) y, m谩s inusualmente, mielitis transversa aguda (22).

Estos datos son tan inquietantes que resulta ineludible estudiar si las vacunas tienen alguna relaci贸n con el inexplicable exceso de mortalidad no-covid detectado en el segundo semestre del 2021, fen贸meno que tiene desconcertado a los expertos. Uno de ellos afirmaba en el Financial Times que los datos apuntaban a 鈥渆nfermedades cardiovasculares鈥 (23). Dado que la principal novedad en 2021 son las vacunas covid, que su principal efecto adverso parece ser de naturaleza cardiovascular y que hay estudios sobre correlaci贸n entre vacunaci贸n y mortalidad subsiguiente (24) 驴no es l贸gico investigar una eventual relaci贸n? Asimismo, las cardiopat铆as repentinas en j贸venes deportistas profesionales (futbolistas, etc.) son compatibles con efectos adversos vacunales y merecer铆an estudiarse. Naturalmente, los medios primero negaron el aumento de casos y ahora lo ligan al covid con el mismo rigor con que pod铆an ligarlo al vuelo del colibr铆 (si fuera el covid, 驴por qu茅 no hubo este problema en 2020?).

UN ESC脕NDALO DE SALUD P脷BLICA

A pesar de la evidencia sobre la falta de eficacia de estas vacunas y los claros indicios sobre su falta de seguridad, pol铆ticos, periodistas y empresas farmac茅uticas contin煤an pertinaces. Como Groucho Marx, nos espetan sin pudor: 鈥溌緼 qui茅n vas a creer, a m铆 o a tus propios ojos?鈥 Nos dijeron que las vacunas eran 鈥95%鈥 eficaces en prevenir el contagio y s贸lo tenemos que mirar a nuestro alrededor: todos vacunados y todos contagiados (25) Luego nos dijeron que en realidad no imped铆an ni el contagio ni la transmisi贸n (entonces, 驴para qu茅 sirve el pasaporte covid?) pero s铆 la gravedad y la muerte y, seg煤n Sanidad, tres de cada cuatro muertos por covid desde oto帽o estaban perfectamente vacunados (26) Por 煤ltimo, nos dijeron que eran segur铆simas, y ya ven ustedes. Fiasco tras fiasco, el contubernio pol铆tico-medi谩tico-farmac茅utico intenta sostener un castillo de naipes que se desmorona. Lo 煤ltimo es incitar a frecuentes dosis 鈥渄e refuerzo鈥 (de refuerzo del relato oficial, se sobreentiende) a pesar de la evidencia israel铆 sobre su inutilidad y de la advertencia de la Agencia Europea del Medicamento sobre sus debilitadores efectos en el sistema inmunol贸gico.

Tras recordar el cuestionable historial 茅tico de las grandes farmac茅uticas, un recient铆simo editorial del British Medical Journal, una de las tres publicaciones m茅dicas m谩s prestigiosa del mundo, resume por su dureza la indignaci贸n creciente frente a la ocultaci贸n de datos: 鈥Las empresas farmac茅uticas est谩n cosechando enormes beneficios sin un adecuado escrutinio independiente de sus afirmaciones cient铆ficas. El prop贸sito de los reguladores no es bailar al son de las ricas corporaciones globales y enriquecerlas a煤n m谩s; es proteger la salud de sus poblaciones. Necesitamos una completa transparencia de los datos de todos los estudios, la necesitamos en inter茅s del p煤blico, y la necesitamos ya鈥 (27).

O sea, que sin tener suficientes datos se ha empujado a toda la poblaci贸n a asumir el riesgo de vacunarse (隆o de vacunar a sus hijos!) con vacunas opacas y en gran medida experimentales, ineficaces e inseguras, para evitar una enfermedad que cursa leve para la inmensa mayor铆a. Y a pesar de que el riesgo de desarrollar covid grave era 1.000 veces menor para un joven que para una persona mayor, se decidi贸 que la vacunaci贸n fuera universal y no limitada a la poblaci贸n de riesgo. 驴C贸mo se explica esto si no es por espurios intereses econ贸micos y pol铆ticos? Probablemente estemos ante el mayor esc谩ndalo de salud p煤blica de la historia.

