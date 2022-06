–

Seguimos recibiendo cartas del compa de Brians II con el que mantenemos contacto desde hace ya un tiempo, y que pronto saldrá en libertad. Nos hace llegar una breve poesía titulada «El tango del talego» junto con su última carta.

El tango del talego Como rata de cloaca, hoy me siento feliz, porqué a un carcelero le han partido la nariz. Andaba olisqueando, molestando de aquí p’allí ¿Cómo olisquearás ahora que tan han dado un buen barniz? Su sangre era roja y espesa ha manchado las racholas, al verla me he puesto cachondo, formaba dibujos y formas. Y como hacen lxs gitanxs con los posos del café, he leído en esa sangre… carcelerx que te den!

03.06.2022

Buscando (sin éxito) al hombre que regalaba drogas en la puerta del colegio, encontré en prisión al chico de la pandereta, 3 veces al día, pastillas rojas, blancas, amarillas, cápsulas, benzos, hipnóticos, antipsicóticos, antidepresivos, anfetaminas para los TH, metadona, ansiolíticos y más que dará… En estos tiempos oscuros en el que las consecuencias del denominado covid14 ha afectado tanto al “modus vivendi”, en la población reclusa también se ha visto incrementado el uso de medicamentos debido a la repercusión de los cambios de estilo de vida. En prisión se ha podido observar un incremento entre las personas presas que acaban siendo inducidas a “matar el tiempo”, y lo hacen de este modo, a lo Ramones, I wanna be sedated! Celda, cama, dormir, comer, sedarse, que pasen los días entre pan bimbo y nocilla, sube, baja, duerme, caga y sobre todo, medícate…

A tomar por culo el muro y a tomar por culo la cama, el sedentarismo, el “matar el tiempo” sedado día y noche. Leeré, o haré deporte, o el dominó y unos “parchises”. Pero no me dejaré sedar. Ahí estaré, despierto.

…..

La opacidad del sistema penitenciario es indudable, claro, como todo el sistema judicial está justificado a través de códigos, constituciones, derechos fundamentales y formalismos… dice hacer justicia al mandarnos a la cárcel. A nivel general, el conjunto de la sociedad justifica la cárcel, dado el grado de delitos que día tras día van sucediendo. La cárcel parece ser la única solución, prácticamente, para cumplir la pena que según el caso “merezca”, a excepción de TBC (trabajos en beneficio de la comunidad) y otras medidas alternativas, que aunque figuren dentro del código penal y del reglamento penitenciario, se aplican en muy pocas ocasiones, sobre todo las segundas.

A la mayoría de personas y a los medios de comunicación poco les importan las duras condiciones y situaciones por las que se pasa entre estos muros arrogantes adornados con alambres de espino, a excepción de familiares, amigxs y grupos de apoyo. Porque la sociedad en general está domesticada a golpe de telediario. Yo me cago en la piscina de la cárcel, si el precio de tenerla es el de que la institución finja tener interés por el respeto a los derechos. Ponme la grifería de oro, los barrotes de plata y la concertina de platino. Ponme los muros de ambar con incrustaciones de esmeralda y rubíes. Ponme cristalería de bohemia y… bueno, si me pones vajilla de cristal o del mercao no estaría mal, más que nada porqué así podrían volar cristales tal y como hicieron las chicas en Brians I hace años. Hay mas ovarios puestos que cojones, pero a lo que iba. Decorar estos pozos como queráis, que preso seguiré, aun siendo toda la jaula de oro.