El Tribunal Constitucional ha dictado una important铆sima sentencia en la que establece que la imposibilidad de impugnar individualmente la existencia de las causas motivadoras de un despido colectivo cuando el periodo de consultas haya finalizado con acuerdo supone una vulneraci贸n del derecho a la tutela judicial efectiva.

La doctrina sostenida por la sala Social del Tribunal Supremo seg煤n la cual no cabe cuestionar en el marco de un proceso individual la existencia de las causas alegadas para impulsar un despido colectivo cuando el periodo de consultas del mismo haya finalizado con acuerdo entre las partes limita de forma injustificada el derecho a la tutela judicial de trabajadores y trabajadoras. Esta es en s铆ntesis la conclusi贸n que alcanza el Tribunal Constitucional resolviendo un recuso de amparo presentado por un grupo de antiguos empleados del Ayuntamiento de Ciempozuelos incorporados a un despido colectivo en 2013 que argumentaban que las causa de tipo organizativo y productivo invocadas por el consistorio 鈥渟on falsas y no concurren en modo alguno鈥. Afirmaci贸n que ni el Juzgado Social 24 de Madrid, ni la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni el propio Tribunal Supremo sometieron a examen argumentando, como dec铆amos, que la existencia de acuerdo entre la empresa y la representaci贸n social durante el periodo de consultas presupon铆a la existencia real de las causas esgrimidas.

La limitaci贸n de un derecho requiere de regulaci贸n expresa y formal

En su argumentaci贸n, el TC admite que el derecho a la tutela judicial efectiva y, de modo m谩s espec铆fico en este caso, al acceso a la jurisdicci贸n social es un derecho de 鈥渃onfiguraci贸n legal鈥 o lo que es lo mismo, un derecho que se despliega no de forma absoluta e incondicional sino siguiendo los cauces y l铆mites establecidos por el legislador mediante norma expresa. Y es precisamente en la referencia a la necesaria existencia de un 鈥減recepto expreso de ley鈥 donde radica el n煤cleo argumentativo de la decisi贸n del TC.

A criterio del Constitucional, no existe ning煤n precepto legalmente establecido ni en el Estatuo de los Trabajadores (ET) ni en la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social (LRJS) que determine que los tribunales no son competentes para analizar el fondo de la cuesti贸n cuando en el seno de un proceso individual de impugnaci贸n de una extinci贸n enmarcada en un despido colectivo se ponga en cuesti贸n la verdadera existencia de las causas motivadoras. En este sentido, el TC recuerda que diferentes art铆culos del Estatuto de los Trabajadores especifican con este texto 鈥渃uando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumir谩 que concurren las causas justificativas [鈥 y solo podr谩 ser impugnado ante la jurisdicci贸n social por la existencia de fraude, dolo, coacci贸n o abuso de derecho en su conclusi贸n鈥 la imposibilidad de cuestionar las causas en procesos colectivos de modificaci贸n de condiciones laborales o reducci贸n o suspensi贸n de jornada, por ejemplo. Sin embargo, el art铆culo 51 del mismo ET, en el que se regula propiamente el proceso del despido colectivo, esta referencia est谩 completamente ausente. En cambio, en el mismo art铆culo se se帽ala que en determinadas circunstancias cabe la impugnaci贸n individual del despido sin a帽adir especificaciones a lo dispuesto en la LRJS que se limita a se帽alar que en caso de que el empresario no consiga acreditar la causa del despido, 茅ste deber谩 ser considerado improcedente.

Por tanto, y en conclusi贸n, el Tribunal Constitucional establece que si la norma no limita expl铆citamente qu茅 cuestiones pueden ser objeto de an谩lisis por parte de los tribunales, no corresponde limitar su potestad para evaluar si concurren o no causas, al margen de si en el periodo de consultas se alcanz贸 un acuerdo al respecto.

Un criterio anticipado en los votos particulares

Como ya hemos mencionado con anterioridad, el Tribunal Supremo ha venido haciendo una interpretaci贸n de la cuesti贸n radicalmente diferente. Si el TC afirma que la ausencia de una menci贸n expresa a que no se pueda analizar la existencia de causas significa que nada impide hacerlo, el Alto Tribunal sostiene lo contrario y entiende que esta revisi贸n no puede hacerse porque la norma no lo prev茅 en el contexto de una impugnaci贸n individual. Y as铆 lo manifiesta cuando afirma que 鈥渓a absoluta omisi贸n de la m谩s m铆nima referencia a tan trascendente cuesti贸n, no puede tener otra justificaci贸n que no sea la de entender que obedece a la imposibilidad de discutir en la impugnaci贸n individual la concurrencia de la causa del despido colectivo que termin贸 con acuerdo鈥. Una postura que, cabe recordar, es mayoritaria entre los integrantes del Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo pero ni mucho menos un谩nime. Al fijar doctrina, un numeroso grupo de magistrados suscribi贸 un voto particular discrepante manifestando sus dudas sobre el criterio de la Sala en t茅rminos esencialmente similares a los expresados ahora por el TC.

Cambio de paradigma

Desde Colectivo Ronda, nos felicitamos por esta importante sentencia del TC que viene a reconducir una situaci贸n de manifiesta indefensi贸n para los trabajadores y trabajadoras que en numerosas ocasiones previas hab铆amos denunciado p煤blicamente. La invocaci贸n general y finalista de la necesidad de 鈥渟eguridad jur铆dica鈥 o las reflexiones que puedan hacerse sobre c贸mo puede contribuir este criterio a demorar la definitiva resoluci贸n de los conflictos que puedan surgir en torno a un despido colectivo no pueden justificar, como hasta ahora se hac铆a, negar a la persona despedida el derecho a que sea un tribunal quien decida sobre algo tan absolutamente trascendente como la existencia de causa para la extinci贸n de su puesto de trabajo. Evidentemente, el fruto de la negociaci贸n y de la autonom铆a colectiva merece el m谩ximo respeto y gozar de una posici贸n de privilegio a ojos del juzgador, pero no debe confundirse esta protecci贸n reforzada con la imposibilidad de impugnar el proceso. M谩xime cuando ninguna disposici贸n legal as铆 lo establece.

