–

De parte de In-Formacion CGT September 2, 2021 82 puntos de vista

El TCo rectifica la doctrina del TS y declara que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto al derecho de acceso a la jurisdicci贸n social, denegar la posibilidad de revisar las causas de despido colectivo de las que deriva la extinci贸n de la relaci贸n laboral, cuando este finaliza con un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores durante el per铆odo de consultas.

Tras un procedimiento de despido colectivo que finaliza con acuerdo, la direcci贸n de la empresa comunica a los trabajadores la extinci贸n de los contratos por causas productivas y organizativas. Al considerar que no concurren las causas alegadas, una parte de los trabajadores interpone demanda de despido que finaliza resolviendo, tanto en suplicaci贸n como en casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, que aunque la ley no lo establezca expresamente, en los procedimientos de despido colectivo finalizados con acuerdo est谩 excluida la posibilidad de impugnar individualmente las causas alegadas.

Disconformes los trabajadores interponen recurso de amparo ante el TCo por considerar se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en tanto que en v铆a judicial se les ha denegado la posibilidad de revisar las causas de despido colectivo de las que deriva la extinci贸n de la relaci贸n laboral con motivo del acuerdo durante el per铆odo de consultas. Para la resoluci贸n del recurso, el TCo hace las siguientes consideraciones:

La detallada argumentaci贸n de la sentencia del TS impide que pueda considerarse arbitraria, manifiestamente irrazonable o incursa en error No obstante, esto no supone se hayan cumplido las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva que, seg煤n la doctrina del TCo, requiere que la denegaci贸n de una resoluci贸n sobre el fondo est茅 fundada en un precepto expreso de la Ley. En cuanto que para que el TS, la raz贸n principal que impide resolver sobre las causas justificativas del despido colectivo en un proceso individual, reside en que no existe previsi贸n legal expresa que lo autorice, el TCo establece las siguientes objeciones: En otros supuestos de crisis empresarial (ET 41, 47 y 82) el legislador ha dejado claro que, en caso de acuerdo con los representantes de los trabajadores, las causas justificativas de las medidas no pueden ser cuestionadas en procedimientos individuales. Esto supone que no existe base legal que excluya del proceso individual a los motivos alegados para justificar el despido colectivo.

que excluya del proceso individual a los motivos alegados para justificar el despido colectivo. La LRJS dispone que cuando no se acredita la causa legal dada para justificar la extinci贸n colectiva de los contratos, el despido debe calificarse como Es decir, para decidir sobre la procedencia o improcedencia del despido es necesario apreciar concurrencia o no de las causas alegadas para justificar el despido colectivo (LRJS art.122.1 y 128.13). La sentencia del TS se fundamenta en la necesidad de mantener un r茅gimen jur铆dico unitario para todos los supuestos de regulaci贸n colectiva del empleo, incluido el despido colectivo y en la importancia de la negociaci贸n colectiva como f贸rmula de soluci贸n de conflictos, dada merma de efectividad que supondr铆a para los acuerdos alcanzados, el que la empresa se viera abocada a tener que justificar, en m煤ltiples procesos individuales, la existencia de los motivos alegados para acordar el despido colectivo, con la consiguiente afectaci贸n de los principios de seguridad jur铆dica y No obstante, la cuesti贸n que debe resolver el TCo consiste en determinar si el 贸rgano judicial ha restringido indebidamente que la pretensi贸n pueda ser sometida al conocimiento de los 贸rganos judiciales, que en el supuesto enjuiciado no se acomoda a los postulados asentados en doctrina constitucional al no existir causa legal expresa que lo autorice. Por otra parte, el TCo se帽ala que la LRJS establece que el despido se declarar谩 improcedente el despido si no se acredita la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicaci贸n escrita y, en cuanto que se trata de preceptos vigentes, no es posible prescindir de su aplicaci贸n, aunque se considere que no se acomodan al r茅gimen procesal que debiera Asimismo, el ET art.51.6 no impide que las causas del despido colectivo puedan ser cuestionadas en procedimientos individuales.

Por todo ello, el TCo concluye que cuando el despido colectivo no ha sido impugnado por los representantes legales de los trabajadores, a trav茅s del procedimiento colectivo previsto (LRJS art.124), la regulaci贸n legal no impide que en procesos individuales, el 贸rgano judicial pueda dilucidar sobre la realidad de las causas invocadas para justificar esta medida colectiva, aunque se hubiera alcanzado un acuerdo con la representaci贸n de los trabajadores y trabajadoras. El legislador no ha establecido un r茅gimen jur铆dico homog茅neo para el ejercicio de las diferentes acciones individuales derivadas de la aplicaci贸n de medidas de naturaleza colectiva cuando se logra un acuerdo con la representaci贸n de los trabajadores, pues la regulaci贸n establecida para los despidos es diferente de la prevista respecto de otras decisiones empresariales.

Por todo ello, se estima el recurso de amparo al considerar vulnerado el derecho fundamental de los demandantes de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensi贸n se declara la nulidad de las sentencias dictadas tanto por el TS como por el TSJ.