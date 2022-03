–

De parte de Traficantes March 3, 2022

Presentaci贸n del libro El tercer inconsciente. La psicoesfera en la 茅poca viral (Caja Negra, 2022). Con Franco “Bifo” Berardi.

En el nuevo Ateneo La Maliciosa (Pe帽uelas, 12)

El inconsciente no conoce el tiempo, no tiene un antes y un despu茅s, no tiene una historia propia. Y sin embargo, no siempre es el mismo. Su manifestaci贸n en la vida de las personas y en las sociedades depende de condiciones hist贸ricas en constante cambio. A principios del siglo XX, Freud lo caracteriz贸 como el lado oscuro del Progreso y la Raz贸n. En la d茅cada del setenta, Deleuze y Guattari rechazaron la idea de que el inconsciente fuera una especie de dep贸sito de las experiencias que no queremos llevar a nuestra vida consciente. El inconsciente no es un teatro, sino un laboratorio; la fuerza magm谩tica que produce incesantemente nuevas posibilidades de imaginaci贸n.

Cincuenta a帽os despu茅s de estas formulaciones, podemos leer en ellas una tensi贸n que condiciona nuestro presente al contraponer la utop铆a de la “liberaci贸n del deseo” con la distop铆a del capitalismo neoliberal, en el que el deseo es celebrado como el impulso al consumo, la competencia y el crecimiento econ贸mico, mientras el placer se posterga constantemente. Este r茅gimen social llev贸 a la configuraci贸n de un nuevo r茅gimen psicopatol贸gico, el cual ha caracterizado a las 煤ltimas d茅cadas: la era del p谩nico, la depresi贸n y, en 煤ltima instancia, la psicosis.

El umbral hist贸rico que atravesamos en la actualidad, marcado por la pandemia viral y el colapso catastr贸fico del capitalismo, est谩 haciendo emerger una tercera forma del inconsciente. El bio-info-psicovirus ya cambi贸 de manera irreversible nuestra proxemia social y nuestras expectativas afectivas, pero el resultado de esta mutaci贸n ser谩 moldeado en 煤ltima instancia por nuestra acci贸n pol铆tica, nuestra imaginaci贸n po茅tica y la actividad terap茅utica que seamos capaces de desarrollar. En este nuevo libro, escrito en plena propagaci贸n de las distintas variantes del covid-19, Bifo Berardi se propone esbozar una fenomenolog铆a del trauma en curso para anticipar los posibles paisajes ps铆quicos del futuro.

Franco Berardi (Bifo) (Bolonia, 1949) es escritor, fil贸sofo y agitador cultural. Figura destacada del movimiento de la autonom铆a obrera italiana, fue fundador de la revista A/traverso y promotor de la m铆tica Radio Alice. Tras la represi贸n al movimiento de 1977, se refugi贸 en Par铆s, donde conoci贸 a F茅lix Guattari. Durante los a帽os ochenta vivi贸 en Nueva York y San Francisco. De regreso a Italia continu贸 con su rol de animador y colaborador de revistas, editoriales y proyectos de mediactivismo. En 2002 fund贸 TVOrfeo, la primera televisi贸n comunitaria italiana y de 2000 a 2009 llev贸 adelante, junto a Mateo Pasquinelli el sitio web Rekombinant. Algunos de sus libros publicados en castellano: La f谩brica de la infelicidad (Traficantes de sue帽os, 2003), Telestreet (Viejo Topo, 2004), Generaci贸n post alfa (Tinta Lim贸n, 2007), El sabio, el mercader y el guerrero (Acuarela, 2007), F茅lix (Cactus, 2013), La sublevaci贸n (Hekht, 2014). Tinta Lim贸n y Traficantes de Sue帽os est谩n preparando la edici贸n de 40 a帽os contra el trabajo, un recorrido por toda su obra.