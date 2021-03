Os dejamos C贸mic sobre el tercer sector y que describe la precariedad que se sufren los profesionales del sector social. Junto con un comunicado de CGT -Diversidad funcional.

El abandono del sector social por parte de las instituciones y grandes sindicatos se est谩 viendo con toda su fuerza en la pandemia provocada por el coronavirus. Olvido de estos supuestos agentes sociales, entre los que incluimos al equipo de gobierno como m谩ximos responsables de los servicios sociales, a la hora de reclamar condiciones dignas para profesionales y personas usuarias de estos recursos. De esta manera, no se han hecho p煤blicas las cifras de contagios ni fallecidos en lo recursos que gestionan estas empresas concesionarias, ni se han reclamado medidas de protecci贸n adecuadas para todas las personas relacionadas con este sector.

En una emergencia sanitaria, tal y como estamos viviendo y con un gobierno autodefinido como progresista y al servicio de las clases populares, lo m铆nimo que pod铆amos esperar, al igual que hacen en la sanidad y educaci贸n, es que defendieran los servicios p煤blicos, apostaran por la gesti贸n p煤blica y criticaran nuestra situaci贸n laboral como profesionales del sector social a la par que defienden nuestra profesi贸n.

Sin embargo, nada m谩s lejos de la realidad, el Real Decreto aprobado por este gobierno el 4 de noviembre otorga la cantidad de casi 27 millones de euros estando la mayor parte destinado a entidades gestoras que explotan nuestros recursos con un simple fan recaudatorio. Empresas concesionarias que bajo la denominaci贸n de ONGs o fundaciones se esconden fondos buitre, empresas de servicios y otros organismos sin el menor inter茅s en la rehabilitaci贸n e integraci贸n social. Entidades gestoras que han recibido enormes cantidades de dinero p煤blico por prestar unos servicios a costa de aplicar lamentables condiciones salariales y laborales a sus plantillas, y sin el m铆nimo control por parte de las administraciones acerca de c贸mo se ha gestionado ese dinero.

Empresas que se aprovechan del voluntariado para sus fines como Cruz Roja, que promueven la caridad y no la justica social como C谩ritas o que han ejecutado despidos en masa como la ONCE, son algunas de las instituciones que m谩s dinero reciben por parte del gobierno, junto con otras tantas que se niegan a cumplir nuestros convenios ya de por si entre los m谩s precarios del estado. Ingresos que no estar谩n obligados a justificar, por lo que no ya solo como trabajadores del sector, si no como contribuyentes, supone una total falta de transparencia, lo que no es nuevo pues, por ejemplo, los salarios de los directivos de las empresas que han reciben alg煤n tipo subvenci贸n seguir谩n siendo secretos a pesar de que est谩n pagados con dinero p煤blico, al igual que el dinero que destinan a la compra de inmuebles y otras actividades alejadas de sus supuestos fines.

Este Real Decreto es una nueva decepci贸n para un gran n煤mero de profesionales que ten铆amos puestas muchas esperanzas en este equipo de gobierno y, sobre todo, en Unidas Podemos, pues cre铆amos que por fin nuestro sector iba a ocupar el lugar que se merece dentro del estado de bienestar y ocupar un espacio dentro del discurso pol铆tico que nunca hemos tenido. Por el contrario, esta iniciativa respalda todav铆a m谩s a unas empresas concesionarias que han mostrado un desprecio absoluto por la seguridad de profesionales y personas usuarias.