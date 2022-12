–

En su exilio en nueva Orleans el anarquista Joseph Déjacque crea el término «Libertario» en un panfleto contra Proudhon (1857) donde le reprocha el lugar en que éste deja a la mujer en sus obras. No es admisible luchar contra una opresión dejando otra, luchar contra una injusticia haciendo la vista gorda a otra. Es necesario liberar al deseo como necesario es que la mujer se libere, ¿Qué anarquía sería esa sino?

Más tarde, entre lxs partidarixs de la internacional antiautoritaria, el término Libertario adquiriría fuerza contra el llamado socialismo científico o autoritario. Juntos según las circunstancias, los gustos o las posibilidades, como cuando utilizar la palabra anarquismo era muy peligroso, los términos libertario y anarquista han designado a lxs luchadorxs por una libertad profunda y social.

Hoy fundaciones ultra conservadoras liberales han utilizado, de manera consciente y mezquina la palabra libertario y libertaria con un sentido contrapuesto al de su nacimiento e historia. Las palabras no tienen dueñxs pero el sentido del lenguaje no se puede imponer así como así. Pueden querer apropiarse de todos los símbolos que quieran pero la libertad, la real, no la de explotar, les saltará a la cara.

«Escuche, maestro Proudhon, no hable de la mujer o, antes de hablar, estúdiela; vaya a la escuela. No se considere anarquista, o séalo hasta el final. Háblenos, si quiere, de lo conocido y lo desconocido, de Dios que es el mal, de la Propiedad que es el robo. Pero cuando hable del hombre, no haga de él una divinidad autocrática, porque yo le responderé: ¡el hombre es el mal! No le atribuya un capital de inteligencia que no le pertenece por derecho de conquista, por el comercio del amor, riqueza usurera que le viene por entero de la mujer, que es el producto de su dueño; no lo engalane con los despojos de otro, porque entonces yo le responderé: ¡La propiedad es un robo! […] Sea más fuerte que sus debilidades, más generoso que sus mezquindades; proclame la libertad, la igualdad, la fraternidad, la indivisibilidad del ser humano. Diga eso: es por salud pública. Declare a la humanidad en peligro; convoque en masa al hombre y a la mujer para que rechacen fuera de las fronteras sociales los prejuicios invasores, proponga un dos y tres de septiembre contra esa alta nobleza masculina, esa aristocracia del sexo que querría llevarnos al Antiguo Régimen. Diga eso: ¡Es necesario! Dígalo con pasión, con genio, fúndalo en bronce, hágalo retumbar… y habrá logrado mérito para los demás y para usted.» Joseph Déjacque

