Después del devastador terremoto del 6 de febrero, la casa de dos pisos del agricultor Mehmet Görüroğlu, ubicada en una falla en el barrio de Güzelburç, del distrito de Antakya, en Hatay, resultó dañada y su campo se dividió en dos, como lo muestra este video.

Görüroğlu primero se quedó en su automóvil durante días con su esposa y ahora reside en una tienda de campaña, porque no quiere salir de su tierra. En declaraciones a la agencia de noticias ANF, indicó: “Mis 40 años de trabajo fueron destruidos en un abrir y cerrar de ojos”.

El agricultor contó que estaba despierto cuando ocurrió el terremoto. “Cuando estábamos a punto de realizar la oración de la mañana, estábamos poniendo agua en la estufa –recordó-. No sé qué hubiera pasado si no hubiera estado despierto. Nos costó mucho salir de casa porque estábamos temblando. Una vez que mi esposa y yo logramos salir, nos sorprendió lo que vimos. La tierra se abrió. Era como una película de terror”.

Görüroğlu indicó que el asfalto de la carretera que conecta Reyhanlı con Iskenderun también se partió. El agricultor agregó que casi todos los autos cayeron en las grietas y muchas personas resultaron heridas. Además, señaló que nadie acudió en su ayuda durante días. “Ni el Estado ni la AFAD vinieron a ayudarnos durante días. Dormimos en el coche durante días. Nuestros pies estaban congelados e hinchados”, resumió.

El campo de Görüroğlu, sobre la línea de falla, se partió por la mitad y ahora el suelo no se puede cultivar. El agricultor advirtió: “Sembramos lechuga. Sin embargo, la tierra no producirá nada este año. Mis 40 años de trabajo fueron destruidos en un abrir y cerrar de ojos. Trabajamos durante al menos 30 años para construir esta casa. Lo perdimos todo”.

Görüroğlu expresó que su familia pudo recibir una tienda de campaña solo dos semanas después del terremoto. Y agregó: “No puedo salir de mi casa y del campo. No tenemos adónde ir, todo está aquí. Incluso si morimos, no podemos dejar este lugar. Necesitamos mucho dinero para reconstruir este lugar. No podemos permitírnoslo. Pedimos ayuda al Estado, queremos que nos cuiden”.

