La jueza Civil Andrea Di Prinzio intim贸 el 22 de marzo a la familia de Elma Quiroga, descendientes de Juan Bautista Antriao, y a la Lof Paichil Antriao a restituir un lote a su supuesto propietario 鈥搎ue en la causa figura como Carlos Popik鈥 en un lapso de 10 d铆as bajo apercibimiento de ordenarse mandamiento de desahucio. A pedido de la Lof, el grupo GEMAS (Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas) se acerc贸 al territorio para escuchar a las y los integrantes de la comunidad y trajo estas cr贸nicas que hoy compartimos en Al Margen.

La Lof Pachil Antriao a orillas del Correntoso. Imagen obtenida de Archivos del Sur-Biblioteca Osvaldo Bayer, Gerardo Ghioldi

16/04/2021

Primer entrega: Haciendo historia

La historia de los Paichil y de los Antriao es una historia de huidas, corrimientos y traslados forzosos; una historia que inicia al este de la cordillera (hoy Argentina) mucho antes de que el Estado argentino lleve a cabo las campa帽as militares de fines del siglo XX.

El nombre de la comunidad responde al encuentro de dos familias, la de Jos茅 Mar铆a Paichil y la de Ignacio y Juan Bautista Antriao. Despu茅s de largos derroteros ambas se re煤nen en el territorio cuyos campos abiertos -sin alambrados- se extienden desde la zona del Lago Correntoso, lindando con el Lago Nahuel Huapi, hasta lo que hoy se conoce como Villa La Angostura, al sur de Neuqu茅n.

La vida de Jos茅 Mar铆a Paichil estuvo dedicada a la defensa del Wallmapu (territorio mapuche). A mediados del siglo XIX es parte de la gente de Calfucur谩 (muerto en 1873) con quienes comparte largos viajes entre las Salinas y el sur de lo que conocemos hoy como Neuqu茅n. Luego contin煤a sus recorridos a la par de Namuncura, hijo de aquel lonko. Tras la avanzada militar, entre 1873 y 1875, Jos茅 Mar铆a Paichil se ve obligado a refugiarse en la cordillera. En el a帽o 1876 se casa en San Pablo-Osorno con Tr谩nsito Raileo. En esos a帽os, eran muchas las familias mapuche que se ve铆an obligadas a realizar sus tr谩mites y registros en dicha comuna porque, por un lado, la presencia del Estado argentino en la zona fue casi nula hasta 1885, y por otro, porque:

鈥渆l Estado chileno -con una mayor presencia en la cordillera- nacionalizaba a todos los mapuche indocumentados hasta el momento y utilizaba el argumento de la presencia de 鈥榗iudadanos chilenos鈥 como factor para tratar de sentar derechos sobre los territorios en disputa con la Argentina鈥 dice el informe 鈥淗uellas y Senderos鈥 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind铆genas.

Jos茅 Mar铆a Paichil se ve alentado a cruzar nuevamente la cordillera para unirse a Platero, cuya comunidad tambi茅n hab铆a formado alianza con Namuncura. Tal como explaya Gerardo Ghioldi en sus lecturas del Archivo Hist贸rico de Parques Nacionales: 鈥淸en el] famoso expediente 118/36 en especial el folio 13 reverso, Jos茅 Mar铆a Paichil relata que pertenec铆a a la tribu de Namuncura y Platero es decir que Paichil pertenec铆a al territorio de lo que hoy es Argentina鈥 (ver 鈥淟a historia de lo que hoy es Puerto Elma, que en realidad fue la poblaci贸n de Juan Bautista Antriao y Carmen Rails鈥

Con la gente de Platero, Paichil participa de la batalla de Chimehuin en 1882, ocasi贸n en la que murieron muchos mapuche. Aunque gran parte del grupo se dispers贸, Paichil y su familia lograron permanecer juntos en las costas de los lagos Correntoso y Nahuel Huapi, donde volvieron a finales de la d茅cada de 1880.

La vida de Ignacio Antriao tambi茅n estuvo atravesada por las expediciones militares e incursiones estatales que obligaron a su familia a trasladarse grandes distancias, y por alianzas con otros grupos familiares para librar batallas en defensa de sus territorios. En alg煤n momento comparten recorridos con Jos茅 Paichil, junto a quien llega en la d茅cada de 1880 a las costas de los lagos Correntoso y Nahuel Huapi. Tanto Paichil como Antriao eran grandes conocedores del territorio de Puelmapu desde los a帽os en que este todav铆a era soberano, por ello ambos participan en 1897 como baquianos para la Comisi贸n de L铆mites comandada por Perito Moreno. Incluso, en el plano confeccionado y posteriormente presentado en el laudo arbitral brit谩nico con fecha de 1902, se marcaba:

鈥溾榗asa Paichil鈥 con varias construcciones, entre casas y galpones adem谩s de corrales. Estas construcciones no se pudieron hacer de un d铆a para el otro, sino que manifiestan que la presencia de los Paichil Antriao en Correntoso databa de varios a帽os atr谩s.鈥 RelataCollinao en: 鈥淟of Paichil Antreao: comunidad mapuche ancestral de la regi贸n de Villa La Angostura: Ignacio Antreao y Jos茅 Mar铆a Paichil. Primeros pobladores de la zona鈥

En reconocimiento por esta labor con la Comisi贸n, el Estado los reconoce como pobladores de las costas de los lagos Correntoso y Nahuel Huapi donde ya estaban asentados y les otorga lo que se conoce como el lote n煤mero 9 de la Colonia Agro Pastoril Nahuel Huapi.

Para el a帽o 1902, y tal como figura en los documentos analizados por el libro citado previamente, se redacta un Boleto de posesi贸n de la Divisi贸n de Tierras y Colonias del Ministerio de Agricultura Expediente N掳118/36: 鈥淓ste documento implica la concesi贸n del Lote No 9 a Ignacio Antreao, y Jos茅 Mar铆a Paichil. Establece que los l铆mites del lote son: al Norte 鈥淓l Lago Correntoso鈥, el Sur 鈥淭ierra Reservada鈥, al Este Lote Once y al Oeste 鈥淓l Lago Nahuel Huapi鈥.

Este reconocimiento estatal, sistem谩ticamente negado por los funcionarios de gobierno y los privados interesados en el territorio, es un hito importante en la memoria de la comunidad:

鈥淓ntonces obtuvo papeles, nosotros no estamos asentados as铆 solo por los a帽os que estamos aqu铆, no, no. Aqu铆 hab铆a t铆tulos de gobierno. A un Antriao, que se llamaba Ignacio Antriao, 茅l dej贸 los papeles a un tal Victoriano Antriao que se muere, Victoriano Antriao le deja los papeles a Enrique Antriao que se muere, entonces nunca llegaron a arreglar papeles como familia. No es que nosotros estamos asentados como mapuche, llevamos la sangre, s铆. Pero ten铆amos papeles, s铆.鈥 Cuenta Elma Quiroga.

鈥淟a figura del Lote 9 abarca casi desde el puerto, donde est谩 Parques Nacionales, el ACA, parte de la terminal moderna de autobuses y parte del arroyo Piedritas. Nosotros hasta el arroyo Piedritas al final, hasta la cuenca de agua, eso es lo que estamos demandando. Y hacia abajo hasta el arroyo Pichunko, que ese es nuestro l铆mite natural con el Lof Quintupuray鈥 nos dice Lorenzo Loncon.

En el transcurso de esos primeros a帽os, Ignacio va a buscar a su hermano Juan Bautista, quien se encontraba en ese entonces del lado oeste de la cordillera. Juan Bautista vuelve a cruzar entonces la cordillera en direcci贸n al este, esta vez junto a su esposa Carmen Rail y la madre de 茅sta, Mercedes. Ignacio Antriao invita a su hermano para habitar y trabajar con 茅l estas tierras.

Relata Elma Quiroga: 鈥淒espu茅s fueron a buscar la familia. Y la trajeron con muchos caballos, con cargueros dec铆an ellos. Trajeron las cosas, as铆 con cargueros 隆muchos cargueros! Yo le preguntaba 驴cu谩ntos caballos? Dice 鈥楴o, muchos caballos鈥. Cada uno llevaba su cantidad de caballos para traer las cosas. Y鈥 en aquel entonces, los primeros tiempos no eran de colch贸n como nosotros que tenemos colch贸n. Sino que eran muchos cueritos de corderito. As铆 dorm铆an. Y como los mapuche siempre tejieron frazada a telar, con eso se tapaban鈥.

Durante estos primeros a帽os en el territorio, Jos茅 Paichil e Ignacio Antriao recibieron familiares y allegados, o dieron permiso a otros mapuche que le solicitaban un lugar para vivir tranquilos, despu茅s de historias similares de persecuci贸n y desplazamiento. El territorio de la comunidad se fue entonces organizando en parajes. A Ignacio le correspondi贸 la parte del territorio que se extiende 鈥渄esde el Lago Correntoso, donde est谩 el r铆o Correntoso que es el r铆o m谩s cortito del mundo, hasta el puerto de Villa La Angostura. O sea que toda la poblaci贸n de Villa La Angostura est谩 sobre territorio mapuche鈥 nos cuenta Sara Quiroga. Al llegar su hermano Juan Bautista, acord贸 con 茅l, de palabra, otorgarle el paraje del arroyo Paichil para que se estableciera y produzca la tierra con su familia.

El viaje de regreso emprendido por Juan Bautista no fue f谩cil. En las contadas de la abuela Carmen Rail, hoy recordadas por su nieta Elma y su bisnieta Sara, se dejan ver escenas de las adversidades que debieron atravesar hasta llegar al lugar donde nacer谩n y vivir谩n tres generaciones m谩s de Antriao.

鈥淟a chalupa era un cuero de animal vacuno. Preparado con lazos que ellos mismos trenzaban de animal de vacuno. Todav铆a se ven esos lazos trenzados de tres hebras. Bueno, la chalupa se usaba para que uno que viv铆a de un lado del r铆o y los otros que viv铆an del otro lado del r铆o cruzaran. Uno tiraba para ac谩 y el otro tiraba para all谩 seg煤n en qu茅 direcci贸n ten铆as que gritar para que te venga a rescatar鈥 relata Elma.

Y Sara Quiroga agrega: 鈥淢i abuela contaba que le contaron que cruzaron el r铆o con chalupa, que a la abuela Mercedes la tuvieron que revivir con orina en la cordillera, cuando ellos vinieron de Chile鈥 (鈥) 鈥渟e les entumi贸 en la cordillera con el fr铆o que hac铆a y la orinaron y la azotaron con unas ramas para revivirla鈥

Carmen Rail y Juan Bautista cruzaron la cordillera con sus hijas de crianza (Jos茅 Antriao y Mar铆a Catal谩n) y con algunos de sus hijos mayores. Al asentarse en el lugar, comenzaron r谩pidamente a organizarse para las tareas productivas.

鈥淓llos, los dos Antriao, sembraban la tierra, cultivaban desde el Correntoso hasta el Puerto Villa La Angostura con ocho yuntas de buey y con todos sus chicos chiquititos dec铆a mi abuela. Yo alcanc茅 a conocer a mi abuela, Carmen Rail鈥. Dice Elma Quiroga acerca la historia de su comunidad.

El trabajo arduo inclu铆a tanto la siembra de diversas hortalizas como la cr铆a de ganado ovino y vacuno y la elaboraci贸n de distintos productos.

Y acerca del modo de subsistencia cuenta Elma:鈥淪embraban de todo. Centeno, avena, garbanzo, cebada, dice mi mam谩, papa, zanahorias, nabo, repollo, lechuga 隆De todo!鈥

鈥淎s铆 pas贸 dice mi mam谩 que sufrieron mucho鈥 eran muchos hermanos ellos, sembraban mucho, dice, ellos para poder sobrevivir, porque de la siembra ellos llegaban a caballo hasta los Jones que es el cruce casi de camino para Villa La Angostura, usted sabe que queda lej铆simo, y ah铆 cambiaban por carne, por cuero鈥︹

Y Sara Quiroga agrega: 鈥淢i abuela sus relatos eran casi siempre sobre trabajo. 鈥楺ue nos levantaban a las 5 de la ma帽ana, que nos levantaban a las 4, que hab铆a que orde帽ar las vacas鈥欌 (鈥)

鈥淗ablaba que esos viajes eran largos. Iban por la yerba por la harina por lo que necesitaban y llevaban a cambio la carne, el charqui. Llevaban los quesos que hac铆an ellos porque adem谩s produc铆an queso, manteca 鈥 todo lo que tiene que ver con las cosas agr铆colas-ganaderas. Guardaban los alimentos en la tierra, yo dec铆a c贸mo conservaban los alimentos en la tierra, ten铆an pozos que tienen un nombre: chenque. La abuela dec铆a que en el chenque guardaba los repollos, guardaba la remolacha, los nabos鈥

Chenques que dejaron de usarse, pero cuya ubicaci贸n Elma a煤n puede recordar.

En el territorio que hoy est谩 en disputa nacieron, crecieron y trabajaron tres generaciones de Antriao. Carmen Rail y Juan Bautista Antriao tuvieron en 1916 a Rosenda Antriao quien naci贸 en el territorio asistida por Mercedes, madre de Carmen. Y Rosenda a su vez tuvo a Elma Quiroga en 1955, asistida por la abuela Carmen. Tanto Mercedes, como Carmen y Rosenda est谩n enterradas en el territorio de Juan Bautista Antriao.

