“Existen mujeres que han matado para no morir. Mujeres que han matadopara obtener la justicia que el sistema judicial, burgués, blanco ypatriarcal, les niega. No digo que esto esté bien. No digo que esto estémal. Digo que esto es. Y será”Irene pone sobre la mesa esto En El Terror Feminista. Breve elogio delfeminismo extremista, en un empeño de que esas mujeres no seansilenciadas una vez más.

Hablamos con Irene de autodefensa feminista, de acción directa, de

mujeres que mataron a sus maridos maltratadores, que quemaron a los

violadores de sus hijas, que rompieron cristales, pusieron bombas,

quemaron y rompieron.