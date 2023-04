–

Con los aniversarios hist贸ricos de las invasiones de Irak y Ucrania y el fracaso a la hora de abordar el calentamiento global, noventa segundos para la medianoche puede ser una valoraci贸n demasiado generosa.

El Reloj del Juicio Final del Bolet铆n de los Cient铆ficos At贸micos se ha ajustado recientemente a noventa segundos para la medianoche, lo m谩s cerca que ha estado de terminar. Los analistas que pusieron el reloj citaron las dos razones m谩s destacadas: la creciente amenaza de una guerra nuclear y el fracaso en la adopci贸n de las medidas necesarias para evitar que el calentamiento global llegue a un punto en el que sea demasiado tarde, no una contingencia remota.

Podemos agregar una tercera raz贸n: la falta de comprensi贸n p煤blica de la urgencia de estas crisis. Esto se ilustra gr谩ficamente en una encuesta reciente del Pew Research Center que ofreci贸 a los encuestados un conjunto de temas para clasificar en orden de urgencia. La guerra nuclear ni siquiera estaba en la lista. El cambio clim谩tico se clasific贸 casi en 煤ltimo lugar; entre los republicanos, solo el 13% dijo que mitigar el cambio clim谩tico deber铆a ser una prioridad m谩xima.

Los resultados de la encuesta, aunque desastrosos, no sorprenden, dado el discurso predominante. La guerra nuclear se menciona de vez en cuando, pero se la trata de manera bastante casual: si ocurre, 驴y qu茅? Hay poco reconocimiento de que la guerra nuclear entre las principales potencias ser铆a pr谩cticamente el final de todo.

Una gran ofensiva de propaganda corporativa ha buscado durante d茅cadas minimizar la preocupaci贸n por una cat谩strofe ambiental inminente, si no negar la amenaza por completo. La l贸gica del capitalismo desenfrenado implica que la supervivencia de las especies est谩 muy por abajo de la preocupaci贸n por las ganancias y la participaci贸n en el mercado. Con la rentabilidad de nuestro suicidio en alza, las grandes petroleras est谩n abandonando sus limitados esfuerzos para agregar energ铆a sostenible a la mezcla.

***

Dentro del marco institucional actual, la opci贸n de acci贸n es limitada: los gobiernos deben sobornar a quienes est谩n destruyendo el medio ambiente para que desistan. Esto no es nada nuevo. Mientras Estados Unidos se movilizaba para la guerra hace ochenta a帽os, el entonces secretario de Guerra, Henry Stimson, explic贸: 鈥淪i vas a intentar ir a la guerra, o prepararte para la guerra, en un pa铆s capitalista, tienes que dejar que las empresas ganen dinero con el proceso o el negocio no funcionar谩鈥.

El absurdo de la trampa institucional es suficientemente claro. Es como si el gobierno mexicano tratara de sobornar a los c谩rteles de la droga para que detuvieran sus matanzas masivas. No es que falten alternativas; simplemente est谩n fuera del marco de la ortodoxia doctrinal, al menos por ahora.

La ortodoxia doctrinal registra otros logros impresionantes. Febrero y marzo de 2023 marcan dos aniversarios importantes: el vig茅simo aniversario de la invasi贸n de Irak por parte de Estados Unidos y el Reino Unido y el primer aniversario de la invasi贸n rusa de Ucrania, ambos ejemplos del 鈥crimen internacional supremo鈥 de agresi贸n; el segundo es bastante malo, aunque no se acerca al primero en horror, en ninguna medida racional.

La guerra de Irak no ha pasado sin cr铆ticas, dentro de estrechos l铆mites doctrinales. Es pr谩cticamente imposible encontrar cr铆ticas en el discurso dominante que vayan m谩s all谩 de 鈥渇ue un error estrat茅gico鈥: Barack Obama, por ejemplo, imit贸 a los funcionarios rusos que se opusieron a la invasi贸n de Afganist谩n por motivos similares.

La guerra ha sido reconstruida como una misi贸n misericordiosa para rescatar a los iraqu铆es de las garras de un malvado dictador. S贸lo unos pocos recuerdan que los peores cr铆menes de Saddam Hussein se cometieron con el fuerte apoyo de Estados Unidos. Hemos descendido hasta el punto de que la Universidad de Harvard es elogiada por llevar a cabo un debate sobre si la misi贸n de Irak califica como intervenci贸n humanitaria. El entonces director del Carr Center for Human Rights Policy de Harvard, Michael Ignatieff, tom贸 la afirmativa. S贸lo unos pocos, nuevamente, podr铆an preguntarse c贸mo reaccionar铆amos ante tal actuaci贸n en la Universidad Estatal de Mosc煤.

Para colmo, la Armada acaba de anunciar un nuevo buque de asalto anfibio: el U.S.S. Fallujah, llamado as铆 para conmemorar uno de los cr铆menes m谩s atroces de la invasi贸n. A algunos no les parece divertido, a los iraqu铆es, por ejemplo.

El periodista Nabil Salih escribe que 鈥渆l salvajismo de Estados Unidos no termin贸鈥 con la masacre al por mayor de mujeres y ni帽os y 鈥渉aciendo llover uranio empobrecido y f贸sforo blanco sobre Fallujah 鈥 Veinte a帽os e incalculables defectos de nacimiento m谩s tarde, la Marina de los Estados Unidos est谩 nombrando a uno de sus buques de guerra U.S.S. Fallujah. . . . As铆 es como el imperio estadounidense contin煤a su guerra contra los iraqu铆es. El nombre de Fallujah, blanqueado con f贸sforo blanco implantado en el 煤tero de las madres durante generaciones, tambi茅n es un bot铆n de guerra鈥 Lo que queda es la acechante ausencia de miembros de familia, hogares bombardeados hasta la inexistencia y fotograf铆as incineradas de caras sonrientes. En cambio, un sistema letalmente corrupto de camarader铆a-en-el-robo inter-sectaria nos han dejado de legado los criminales de guerra impunes de Downing Street y Washington鈥.

Las Naciones Unidas registran unas 7.000 muertes de civiles en Ucrania, seguramente una subestimaci贸n grave. Si multiplicamos por treinta, llegaremos al n煤mero de los cr铆menes centroamericanos del ex Presidente Ronald Reagan. Irak est谩 muy lejos de su alcance, por no hablar de las guerras de Estados Unidos en el sudeste asi谩tico continental, una clase en s铆 misma en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, y tambi茅n inmune a las cr铆ticas de la corriente principal m谩s all谩 de la palabra 鈥渆rror鈥.

***

El crimen internacional supremo no se pasa por alto en Ucrania. La Uni贸n Europea est谩 respondiendo favorablemente a un llamado para que un tribunal internacional responsabilice a los principales l铆deres 鈥減or el crimen de agresi贸n鈥, dijo a The Intercept un funcionario europeo involucrado en los planes. Se refiere a 鈥渓a necesidad moral, pol铆tica y tambi茅n legal de responsabilizar a los principales l铆deres rusos por el crimen de agresi贸n en Ucrania鈥. La embajadora general para la justicia penal mundial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Beth Van Schaack, apoya firmemente esta noble causa y explica que es correcto se帽alar a Ucrania: 鈥淟a realidad es que la agresi贸n rusa es tan atroz, es clara y en violaci贸n manifiesta de la carta de la ONU. Y la conducci贸n de la guerra es muy diferente de todo lo que hemos visto realmente desde la Segunda Guerra Mundial鈥.

Podr铆amos recordar el discurso del Premio Nobel de Literatura Harold Pinter:

鈥淣unca sucedi贸. Nunca pas贸 nada. Incluso mientras estaba sucediendo, no estaba sucediendo. No importaba. No ten铆a ning煤n inter茅s. Los cr铆menes de los Estados Unidos han sido sistem谩ticos, constantes, crueles, despiadados, pero muy pocas personas han hablado realmente de ellos. Tienes que reconoc茅rselo a Estados Unidos. Ha ejercido una manipulaci贸n bastante cl铆nica del poder en todo el mundo mientras se hace pasar por una fuerza para el bien universal. Es un acto de hipnosis brillante, incluso ingenioso y muy exitoso鈥.

Eso es un poco injusto. No existe el 鈥渆xcepcionalismo estadounidense鈥. Estados Unidos simplemente est谩 siguiendo el gui贸n de sus predecesores salvajes en la violencia imperial, siempre rebosantes de rectitud mientras exterminan a los brutos por el bien com煤n.

Ucrania est谩 siendo devastada a medida que Rusia est谩 recurriendo al estilo de guerra de 鈥渃onmoci贸n y pavor鈥 de Estados Unidos y el Reino Unido: destruir r谩pidamente todo lo que permite que la sociedad funcione. Los cr铆menes van mucho m谩s all谩: millones se enfrentan al hambre a medida que los recursos de la regi贸n del Mar Negro se reducen en forma dr谩stica. Europa tambi茅n est谩 sufriendo severamente, tal vez incluso dirigi茅ndose hacia una desindustrializaci贸n limitada, ya que est谩 aislada de su socio comercial natural del Este, rico en recursos. La amenaza de una escalada a la guerra nuclear se intensifica. Quiz谩s lo peor de todo, en t茅rminos de consecuencias a largo plazo: los escasos esfuerzos para abordar el calentamiento global en gran medida se han revertido.

A algunos le est谩 yendo muy bien. Las industrias militar y de combustibles f贸siles de Estados Unidos se est谩n ahogando en ganancias, con grandes perspectivas para sus misiones de destrucci贸n en los pr贸ximos a帽os. Con una peque帽a fracci贸n de su colosal presupuesto militar, Estados Unidos est谩 degradando severamente las fuerzas de un importante adversario militar. En la dimensi贸n geopol铆tica, la agresi贸n criminal de Vladimir Putin le entreg贸 a Estados Unidos su mayor deseo: empujar a Europa m谩s adentro del sistema basado en la OTAN dirigido por Estados Unidos.

***

Una pregunta importante a lo largo del per铆odo de posguerra ha sido si Europa adoptar铆a un curso independiente, tal vez siguiendo l铆neas gaullistas o en t茅rminos de la Ostpolitik de Willy Brandt. La pregunta surgi贸 de manera aguda cuando la Uni贸n Sovi茅tica se derrumb贸 y el entonces Presidente Mikhail Gorbachev pidi贸 un 鈥渉ogar com煤n europeo鈥 desde Lisboa hasta Vladivostok, sin alianzas militares y con movimientos hacia la socialdemocracia. El ex Presidente estadounidense Bill Clinton socav贸 esa amenaza al rescindir la promesa clara e inequ铆voca del ex Presidente George H.W. Bush de que la OTAN no se expandir铆a hacia el este si Gorbachov acced铆a a permitir que la Alemania unificada se uniera a la OTAN, toda una concesi贸n a la luz de la historia. Ha habido tanta tergiversaci贸n sobre el asunto que vale la pena revisar los documentos originales, disponibles en el sitio web del Archivo de Seguridad Nacional.

El m谩s alto nivel del cuerpo diplom谩tico de Estados Unidos, pr谩cticamente todos los historiadores, y destacados analistas pol铆ticos, advirtieron que la expansi贸n de la OTAN a las fronteras de Rusia fue imprudente y provocativa, en particular la invitaci贸n a Georgia y Ucrania para unirse a la alianza militar de Washington, sin 茅xito. Ahora Washington ya no est谩 preocupada por la p茅rdida del control de Europa, al menos temporalmente.

Desde entonces, la OTAN ha expandido su influencia a la regi贸n del Indo-Pac铆fico para 鈥渞odear鈥 a China, seg煤n la terminolog铆a oficial. Europa est谩 siendo atra铆da a la campa帽a de Estados Unidos para evitar el desarrollo tecnol贸gico de China, a un alto costo para las industrias europeas avanzadas en la fabricaci贸n de chips, el n煤cleo de la industria moderna; Corea del Sur y Jap贸n tambi茅n lo est谩n siendo. Se trata de nuevos pasos en el declive de un mundo industrial occidental sometido a Washington, mientras Estados Unidos trata de mantener su desfalleciente dominio mundial. A estas alturas, Estados Unidos no ofrece ning煤n programa positivo para el mundo m谩s all谩 de frases piadosas que suscitan el rid铆culo justificado fuera de la burbuja occidental. El principal programa de Washington es impedir que los adversarios se desarrollen de forma independiente.

China no se inmuta. Sigue ampliando sus programas de pr茅stamos y desarrollo a trav茅s de Eurasia, extendi茅ndose a Oriente Medio, 脕frica e incluso Am茅rica Latina, para gran desconcierto de Washington.

El mundo fuera de la anglosfera y Europa Occidental no ha estado dispuesto a unirse a lo que la mayor铆a considera una guerra delegada entre Estados Unidos y Rusia librada con cuerpos ucranianos. Se est谩n formando nuevas alianzas, junto con interacciones comerciales y novedosos acuerdos financieros que no dependen de Estados Unidos y sus feroces represalias mediante sanciones y otros medios.

Mientras tanto, los escasos recursos que se necesitan desesperadamente para salvar un mundo habitable, y para crear uno mucho mejor, se est谩n desperdiciando en destrucci贸n y matanzas, y en la planificaci贸n de cat谩strofes a煤n mayores.

Noventa segundos puede ser una valoraci贸n demasiado generosa, a menos que quienes quieren salvar al mundo de horrores peores act煤en con rapidez, firmeza y decisi贸n.

