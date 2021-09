–

Yo suelo regresar eternamente al Eterno Regreso; en estas l铆neas procurar茅 (con el socorro de algunas ilustraciones hist贸ricas) definir sus tres modos fundamentales.

El primero ha sido imputado a Plat贸n. 脡ste, en el trig茅simo noveno p谩rrafo del Timeo, afirma que los siete planetas, equilibradas sus diversas velocidades, regresar谩n al punto inicial de partida: revoluci贸n que constituye el a帽o perfecto. Cicer贸n (De la naturaleza de los dioses, libro segundo) admite que no es f谩cil el c贸mputo de ese vasto per铆odo celestial, pero que ciertamente no se trata de un plazo ilimitado; en una de sus obras perdidas, le fija doce mil novecientos cincuenta y cuatro 芦de los que nosotros llamamos a帽os禄 (T谩cito: Di谩logo de los oradores, 16). Muerto Plat贸n, la astrolog铆a judiciaria cundi贸 en Atenas. Esta ciencia, como nadie lo ignora, afirma que el destino de los hombres est谩 regido por la posici贸n de los astros. Alg煤n astr贸logo que no hab铆a examinado en vano el Timeo formul贸 este irreprochable argumento: si los per铆odos planetarios son c铆clicos, tambi茅n la historia universal lo ser谩; al cabo de cada a帽o plat贸nico renacer谩n los mismos individuos y cumplir谩n el mismo destino. El tiempo atribuy贸 a Plat贸n esa conjetura. El 1616 escribi贸 Lucilio Vanini: 芦De nuevo Aquiles ir谩 a Troya; renacer谩n las ceremonias y religiones; la historia humana se repite; nada hay ahora que no fue; lo que ha sido, ser谩; pero todo ello en general, no (como determina Plat贸n) en particular禄 (De admirandis naturae arcanis, di谩logo 52). En 1643 Thomas Browne declar贸 en una de las notas del primer libro de la Religio medici: 芦A帽o de Plat贸n 鈥Plato鈥檚 year鈥 es un curso de siglos despu茅s del cual todas las cosas recuperar谩n su estado anterior y Plat贸n, en su escuela, de nuevo explicar谩 esta doctrina.禄 En este primer modo de concebir el eterno regreso, el argumento es astrol贸gico.

El segundo est谩 vinculado a la gloria de Nietzsche, su m谩s pat茅tico inventor o divulgador. Un principio algebraico lo justifica: la observaci贸n de que un n煤mero n de objetos 鈥斆omos en la hip贸tesis de Le Bon, fuerzas en la de Nietzsche, cuerpos simples en la del comunista Blanqui鈥 es incapaz de un n煤mero infinito de variaciones.

De las tres doctrinas que he enumerado, la mejor razonada y la m谩s compleja, es la de Blanqui. 脡ste, como Dem贸crito (Cicer贸n: Cuestiones acad茅micas, libro segundo, 40), abarrota de mundos facsimilares y de mundos dis铆miles no s贸lo el tiempo sino el interminable espacio tambi茅n. Su libro hermosamente se titula L鈥檈ternit茅 par les astres; es de 1872. Muy anterior es un lac贸nico pero suficiente pasaje de David Hume; consta en los Dialogues concerning natural religi贸n (1779) que se propuso traducir Schopenhauer; que yo sepa, nadie lo ha destacado hasta ahora. Lo traduzco literalmente: 芦No imaginemos la materia infinita, como lo hizo Epicuro; imagin茅mosla finita. Un n煤mero finito de part铆culas no es susceptible de infinitas trasposiciones; en una duraci贸n eterna, todos los 贸rdenes y colocaciones posibles ocurrir谩n un n煤mero infinito de veces. Este mundo, con todos sus detalles, hasta los m谩s min煤sculos, ha sido elaborado y aniquilado, y ser谩 elaborado y aniquilado: infinitamente禄 (Dialogues, VIII).

De esta serie perpetua de historias universales id茅nticas observa Bertrand Russell: 芦Muchos escritores opinan que la historia es c铆clica, que el presente estado del mundo, con sus pormenores m谩s 铆nfimos, tarde o temprano volver谩. 驴C贸mo se formula esa hip贸tesis? Diremos que el estado posterior es num茅ricamente id茅ntico al anterior; no podemos, decir que ese estado ocurre dos veces, pues ello postular铆a un sistema cronol贸gico 鈥since that would imply a system of dating鈥 que la hip贸tesis nos proh铆be. El caso equivaldr铆a al de un hombre que da la vuelta al mundo: no dice que el punto de partida y el punto de llegada son dos lugares diferentes pero muy parecidos; dice que son el mismo lugar. La hip贸tesis de que la historia es c铆clica puede enunciarse de esta manera: formemos el conjunto de todas las circunstancias contempor谩neas de una circunstancia determinada; en ciertos casos todo el conjunto se precede a s铆 mismo禄 (An inquiry into meaning and truth, 1940, p谩g. 102).

Arribo al tercer modo de interpretar las eternas repeticiones: el menos pavoroso y melodram谩tico, pero tambi茅n el 煤nico imaginable. Quiero decir la concepci贸n de ciclos similares, no id茅nticos. Imposible formar el cat谩logo infinito de autoridades: pienso en los d铆as y las noches de Brahma; en los per铆odos cuyo inm贸vil reloj es una pir谩mide, muy lentamente desgastada por el ala de un p谩jaro, que cada mil y un a帽os la roza; en los hombres de Hes铆odo, que degeneran desde el oro hasta el hierro; en el mundo de Her谩clito, que es engendrado por el fuego y que c铆clicamente devora el fuego; en el mundo de S茅neca y de Crisipo, en su aniquilaci贸n por el fuego, en su renovaci贸n por el agua; en la cuarta buc贸lica de Virgilio y en el espl茅ndido eco de Shelley; en el Eclesiast茅s; en los te贸sofos; en la historia decimal que ide贸 Condorcet, en Francis Bacon y en Uspenski; en Gerald Heard, en Spengler y en Vico; en Schopenhauer, en Emerson; en los First principles de Spencer y en Eureka de Poe鈥 De tal profusi贸n de testimonios b谩stame copiar uno, de Marco Aurelio: 芦Aunque los a帽os de tu vida fueren tres mil o diez veces tres mil, recuerda que ninguno pierde otra vida que la que vive ahora ni vive otra que la que pierde. El t茅rmino m谩s largo y el m谩s breve son, pues, iguales. El presente es de todos; morir es perder el presente, que es un lapso brev铆simo. Nadie pierde el pasado ni el porvenir, pues a nadie pueden quitarle lo que no tiene. Recuerda que todas las cosas giran y vuelven a girar por las mismas 贸rbitas y que para el espectador es igual verla un siglo o dos o infinitamente禄 (Reflexiones, 14).

Si leemos con alguna seriedad las l铆neas anteriores (id est, si nos resolvemos a no juzgarlas una mera exhortaci贸n o moralidad), veremos que declaran, o presuponen, dos curiosas ideas. La primera: negar la realidad del pasado y del porvenir. La enuncia este pasaje de Schopenhauer: 芦La forma de aparici贸n de la voluntad es s贸lo el presente, no el pasado ni el porvenir: 茅stos no existen m谩s que para el concepto y por el encadenamiento de la conciencia, sometida al principio de raz贸n. Nadie ha vivido en el pasado, nadie vivir谩 en el futuro; el presente es la forma de toda vida禄 (El mundo como voluntad y representaci贸n, primer tomo, 54). La segunda: negar, como el Eclesiast茅s, cualquier novedad. La conjetura de que todas las experiencias del hombre son (de alg煤n modo) an谩logas, puede a primera vista parecer un mero empobrecimiento del mundo.

Si los destinos de Edgar Allan Poe, de los vikings, de Judas Iscariote y de mi lector secretamente son el mismo destino 鈥攅l 煤nico destino posible鈥, la historia universal es la de un solo hombre. En rigor, Marco Aurelio no nos impone esta simplificaci贸n enigm谩tica. (Yo imagin茅 hace tiempo un cuento fant谩stico, a la manera de Le贸n Bloy: un te贸logo consagra toda su vida a confutar a un heresiarca; lo vence en intrincadas pol茅micas, lo denuncia, lo hace quemar; en el Cielo descubre que para Dios el heresiarca y 茅l forman una sola persona.) Marco Aurelio afirma la analog铆a, no la identidad, de los muchos destinos individuales. Afirma que cualquier lapso 鈥攗n siglo, un a帽o, una sola noche, tal vez el inasible presente鈥 contiene 铆ntegramente la historia. En su forma extrema esa conjetura es de f谩cil refutaci贸n: un sabor difiere de otro sabor, diez minutos de dolor f铆sico no equivalen a diez minutos de 谩lgebra. Aplicada a grandes per铆odos, a los setenta a帽os de edad que el Libro de los Salmos nos adjudica, la conjetura es veros铆mil o tolerable. Se reduce a afirmar que el n煤mero de percepciones, de emociones, de pensamientos, de vicisitudes humanas, es limitado, y que antes de la muerte lo agotaremos. Repite Marco Aurelio: 芦Quien ha mirado lo presente ha mirado todas las cosas: las que ocurrieron en el insondable pasado, las que ocurrir谩n en el porvenir禄 (Reflexiones, libro sexto, 37).

En tiempos de auge la conjetura de que la existencia del hombre es una cantidad constante, invariable, puede entristecer o irritar; en tiempos que declinan (como 茅stos), es la promesa de que ning煤n oprobio, ninguna calamidad, ning煤n dictador podr谩 empobrecernos.

