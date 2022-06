EL TIEMPO DE ESPERA EN ATENCIÓN TELEFÓNICA SE REGULA

–

De parte de CGT Telemarketing June 6, 2022

EL TIEMPO DE ESPERA EN ATENCI脫N TELEF脫NICA SE REGULA

El pasado 1 de junio de 2022, se ha hecho p煤blica la noticia de que el gobierno ha aprobado en consejo de ministros, un anteproyecto de ley que regula varias cuestiones referentes a la atenci贸n al cliente telef贸nica.

Entre las problem谩ticas que aborda hay varias que, de manera directa, nos afectar谩n a los teleoperadores y teleoperadoras, como la limitaci贸n a tres minutos del tiempo m谩ximo de espera de los clientes, la posibilidad de hablar con un superior si el cliente as铆 lo solicita o el acortar los tiempos de resoluci贸n con respecto a las reclamaciones de los clientes y clientas.

Esta ley a priori parece positiva, ya que regula desde el Ministerio de Consumo la atenci贸n al cliente, pero por parte de CGT tememos que, si no se implementa correctamente o no se matizan determinadas cuestiones, se pueda traducir en m谩s presi贸n para las personas que estamos prestando servicio para las grandes compa帽铆as que externalizan la atenci贸n a los call centers.

La manera en la que nos puede repercutir, es mediante presi贸n a los agentes para alcanzar unos tiempos imposibles, que adem谩s supondr谩 una p茅rdida de calidad de servicio, objetivos y productividad inalcanzables para los trabajadores y trabajadoras, qui茅nes no conseguir谩n comisionar. Por si no fuera suficiente, se suma la posibilidad de reclamar la atenci贸n de un superior (el cu谩l no garantiza la soluci贸n al problema del cliente), medida que desacredita la gesti贸n de la llamada y menosprecia el trabajo de los y las agentes.

Todos estos inconvenientes, surgen porque esta ley parece que s贸lo regula una de las partes que se encuentran a un lado de la l铆nea, pero obvia totalmente a la otra parte, que es la de la clase trabajadora que peleamos desde el otro lado de la misma y reivindicamos desde hace mucho tiempo dignificar el sector, instando para ello la participaci贸n en su confecci贸n al Ministerio de Trabajo, para que sean las empresas las que hagan el esfuerzo para mejorar la atenci贸n y no las plantillas.

Este cambio en la atenci贸n del cliente, debe traducirse en una mejora de las jornadas laborales, que termine con las jornadas parciales en el sector y adem谩s haya nuevas contrataciones, para que el cambio sea positivo para todos y todas y sea un verdadero avance en la atenci贸n del cliente, y evitar que recaiga sobre nosotros y nosotras el peso, ya que de lo contrario generar谩 m谩s presi贸n a nuestro sector m谩s que asfixiado.

Esperamos que cuando esta ley llegue a t茅rmino, contemple todas las circunstancias que nos pueden afectar a los teleoperadores y teleoperadoras, por lo pronto, desde CGT pediremos explicaciones a la patronal del sector el pr贸ximo 28 de junio sobre los efectos que est谩 normativa tendr谩 en las plantillas, y cu谩les son sus intenciones al respecto.