¿El tiempo ha llegado? Anarquistas de Ucrania, guerras arancelarias y expropiación de ladrones

驴El tiempo ha llegado? Anarquistas de Ucrania, guerras arancelarias y expropiaci贸n de ladrones

Acci贸n de nuestrxs compa帽erxs en Kiev sobre el aumento de la tarifa en el transporte urbano.

Desde hace varios meses, Ucrania se ha visto envuelta en disturbios sociales, que remiten peri贸dicamente antes de estallar de nuevo. Los draconianos precios de la gasolina, por los que los residentes promedio gastan la mayor parte de sus ingresos en Europa, est谩n cerrando muchas empresas, y muchas de las 700-800 personas cuyas vidas se cobran diariamente por la pandemia se han visto debilitadas por el frio en sus hogares.

El 25 de octubre, una manifestaci贸n en Zhytomir contra el aumento de los precios del gas y la calefacci贸n se convirti贸 en un asalto a la oficina de Zhytomirgas JSC. Cuando nadie se acerc贸 a los manifestantes que se hab铆an reunido fuera del edificio, derribaron las puertas y entraron por la fuerza. Cuando llegaron a los pisos superiores, finalmente encontraron al presidente de la junta, quien dijo que su empresa no fijaba tarifas. Fue obligado a bajar a la calle y dar un informe a los manifestantes, pero el gerente, habiendo accedido primero, luego desapareci贸. Los participantes del mitin firmaron una declaraci贸n que conten铆a, entre otras cosas, demandas como detener el aumento de las tarifas del gas, prohibir el corte del suministro de gas durante la temporada de calefacci贸n y devolver las redes de gas a la propiedad de las comunidades urbanas y territoriales. Entonces, lo que escribimos a principios de este oto帽o se est谩 convirtiendo gradualmente en una realidad.

Kharkov tampoco se aparta de esta rabia. Despu茅s de largos cierres de barrios y aldeas, organizados por Kharkivgas JSC para extorsionar a los residentes de la deuda, grupos activistas del gas de toda la regi贸n bloquearon del 16 al 17 de octubre una de las entradas a Kharkov. Algunos de ellos existen desde hace varios a帽os, y durante este tiempo han logrado dejar de desconectar el gas o la luz a decenas de familias mediante la parada directa de los veh铆culos de las brigadas de gas o juicios con la empresa. Otros aparecieron reci茅n despu茅s de que el gobierno levantara en agosto pasado la prohibici贸n para desconectar los hogares durante la cuarentena.

La protesta cubierta por la revista anarquista en l铆nea assembly.org.ua tuvo una amplia resonancia y provoc贸 la devoluci贸n del gas en el asentamiento m谩s afectado.

El memorial del Holocausto Drobitsky Yar es visible detr谩s por una raz贸n. Esta ubicaci贸n en el extremo oriental de Jarkov fue especialmente elegida para trazar un paralelo entre el genocidio nazi en Jarkov a fines de 1941 y el genocidio arancelario exactamente 80 a帽os despu茅s.

Varios periodistas y militantes anarquistas participaron en tal vez un precedente hist贸rico de nuestra ciudad …

El 7 de noviembre, en el 133 aniversario de Nestor Makhno, los delegados del movimiento del gas se reunieron para una reuni贸n p煤blica en la plaza central de Kharkov y eligieron un grupo de trabajo para recibir constantemente quejas de la poblaci贸n sobre tales conflictos y ayudar a resolverlos con las empresas energ茅ticas.

A diferencia de la acci贸n en la carretera de circunvalaci贸n de Kharkov, esta vez no hubo banderas nacionales. Deber铆a ser un paso intermedio en el camino hacia el objetivo principal: la transici贸n de Kharkivgas JSC a la propiedad municipal bajo control popular desde abajo para el suministro de energ铆a de los hogares a precios m铆nimos (ahora el 95,5% de sus acciones pertenecen a la corporaci贸n privada DF Group con cuentas en el extranjero). Adem谩s, a煤n no nos hemos enfrentado a las consecuencias del mercado de tierras agr铆colas abierto desde el 1 de julio de 2021.

La regi贸n de Kharkov ahora se encuentra entre las 3 primeras en todo el pa铆s en cuanto a tasa de venta de tierras, y se pueden imaginar lo que puede comenzar cuando una corriente completa de campesinos sin tierra llenan la metr贸polis en busca de cualquier trabajo!

Graffiti en el paso subterr谩neo cerca de la plaza donde tuvo lugar el encuentro

Folleto de tarifas de gas de nuestrxs compa帽erxs en Lviv

La intensificaci贸n de los viajes por la regi贸n y la actividad de los medios requiere inevitablemente m谩s recursos. Le invitamos a apoyar al colectivo a trav茅s de nuestra recaudaci贸n de fondos en USD o EUR con estos datos bancarios. 隆Cada centavo ser谩 una contribuci贸n al desarrollo de todo el trabajo! Por otro lado, la mayor acci贸n propia de los anarquistas de Kharkov en este momento sigue siendo la intervenci贸n callejera contra la polic铆a durante la marcha LGBTQ el 12 de septiembre, que se anunci贸 mucho antes que los disturbios de gas semi-espont谩neos.

En la primera mitad del a帽o, ni siquiera fuimos capaces de realizar tales actos, pero ahora necesitamos movilizarnos m谩s activamente. Un nuevo 1917 est谩 a la vuelta de la esquina. Ser铆a pertinente recordar lo que dec铆a uno de los anarquistas italianos a principios de agosto sobre las protestas del pase verde: 芦Otro motivo para salir a la calle es romper el frente 煤nico de los que est谩n en contra del芦 pase verde 禄por razones burguesas, una mentalidad de emprendedores que solo quiere obtener sus propios beneficios aunque est茅 al final de la escala de explotadores. [鈥

Es el mundo del lucro el que hay que destruir y es un mundo de libertad, ayuda mutua y equilibrio entre el humano y la naturaleza lo que hay que repensar totalmente, el mundo de las mercanc铆as debe acabar y si no lo hacemos ve y fr贸talo en la cara de la gente, no s茅 qui茅n lo har谩 en nuestro lugar. Salir a la calle tambi茅n significa no tener el filtro de la comunicaci贸n medi谩tica del r茅gimen, hablar con la gente directamente es la mejor manera de tener una idea del clima que nos rodea.

Despu茅s de estos primeros d铆as de movilizaciones que simplemente expresaron la oposici贸n en palabras, algo que sucedi贸 en varias calles europeas con m谩s o menos determinaci贸n, hay que buscar propuestas locales, pero no solo, para resistir junto a los que quieren luchar, con los que dicen que no quieren estas imposiciones y est谩n dispuestos a hacer cosas que nunca antes hab铆an hecho.

Es aqu铆 donde nuestra historia como anarquistas puede ser de gran ayuda, para eludir los controles y alejar la represi贸n, pero sobre todo para tener propuestas concretas de lucha y solidaridad con quienes perder谩n su trabajo y no podr谩n ganarse la vida, con los que se niegan a un control social a煤n m谩s invasivo, con los que piensan que el sistema de producci贸n tecnoindustrial es en realidad un problema, y 鈥嬧媞uiz谩s tambi茅n con los que se dan cuenta de que todo esto debe ser revolucionado de una vez por todas y saben que las palabras no son suficientes. 禄…

隆Adelante bajo banderas negras!

Salud y Anarqu铆a!

19 de noviembre de 2021