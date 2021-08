–

芦El que no quisiera vacunarse, no podr谩 ingresar a trabajar禄, expres贸 el flamante presidente de la Uni贸n Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, al comunicar que la Junta Directiva de la entidad tom贸 la decisi贸n de avanzar en un petitorio al Ministerio de Trabajo para penalizar con el no pago de salarios a los trabajadores que no est茅n vacunados. 驴Qu茅 se esconde detr谩s de este pedido? 驴Un aporte a la campa帽a de vacunaci贸n o una 芦avivada empresaria禄 para seguir quitando derechos laborales? Por Ramiro Giganti (ANRed).

Esta declaraci贸n se da en paralelo al pedido de que todos los trabajadores que hayan recibido las primeras dosis vuelvan a las plantas, pese a no estar completamente inmunizados.

Se dio tambi茅n a menos de dos semanas de un reclamo de trabajadores de la Empresa Tenaris Siat de Techint, que se manifestaron reclamando (entre otras cuestiones vinculadas a quitas salariales) por la devoluci贸n del transporte privado por el Covid que les quitaron recientemente. La firma viene desplegando desde hace tiempo peque帽as rebajas de sueldo, al no realizar la correspondiente recomposici贸n de los adicionales, mientras se halla en medio de un aumento de la producci贸n, en tanto que la capacidad instalada alcanz贸 en marzo el mayor nivel desde noviembre de 2018. Se trata de una empresa que en Italia por obligar a trabajadores a asistir en plena pandemia gener贸 miles de muertes por Coronavirus.

La declaraci贸n de Funes de Rioja se da un mes despu茅s de que trabajadores de la metal煤rgica Sempere S.A. de Quilmes hayan tomado la f谩brica en reclamo por sueldos adeudados, all铆 el no pago de salarios que la UIA contempl贸 en paz no ten铆a nada que ver con la campa帽a de vacunaci贸n.

Casos como los anteriormente mencionados abundan, enumerarlos a todos resulta imposible. Como tambi茅n hubo numerosos reclamos de trabajadores por el incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de las empresas.

La pol茅mica decisi贸n no ser谩 obligatoria. 芦Lo decidir谩 cada empleador禄, complet贸 Funes. 芦La vacuna existe, tengo el derecho a no adoptarla, pero existe el cese de dispensa. Respecto a las charlas con los sindicatos, lo veremos sector por sector禄, asegur贸 el dirigente empresarial.

驴Qui茅n es Funes de Rioja?

El flamante presidente de la UIA, asumi贸 el cargo el pasado 8 de junio en reemplazo de Miguel Acevedo, quien lider贸 a los industriales durante dos mandatos. Antes se desempe帽aba como presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal) y es un dirigente con una larga trayectoria en el gremialismo empresarial. Bautizado como 芦el caballero del lobby empresario禄 es una de las voces que promueven una reforma laboral que preocupa a toda la clase trabajadora por ser un paso mas en la recurrente p茅rdida de derechos.

Con una vasta carrera como abogado laboral de empresas que lo llev贸 como representante ante distintos foros y organizaciones internacionales como el Foro Econ贸mico Mundial y la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT). Funes de Rioja fue tambi茅n el jefe del Departamento de Asuntos Jur铆dicos de la UIA e integra el Consejo del Salario M铆nimo en representaci贸n del sector empresarial. Tambi茅n, entre otras, represent贸 a la aceitera AGD (la empresa del anterior presidente de la UIA) y a la C谩mara de la Industria Aceitera (CIARA) en varias discusiones con el sindicato.

鈥淵o soy un dialoguista. Tengo 40 a帽os de experiencia en organismos internacionales y ah铆 aprend铆 lo que es la concertaci贸n. Para m铆 hay tres C: certidumbre, confianza y concertaci贸n. Todas est谩n ligadas. Hay que trabajar con convicciones. Vamos a defender el inter茅s industrial pero eso no significa tener una actitud meramente confrontativa. Desde hace 50 a帽os que me re煤no con los sindicatos, hemos tenido desacuerdos, pero eso nunca se tradujo en batallas campales o destrucci贸n. Tengo di谩logo con el ministro de Desarrollo Productivo, el de Econom铆a, con todo el Gobierno. Nadie sale solo de la crisis y concertar no significa claudicar. Nos eligen para representar intereses leg铆timamente y dentro de la ley鈥, hab铆a declarado antes de asumir la presidencia de la UIA al ser consultado por el peri贸dico El Economista.

En septiembre de 2019, antes de la pandemia, pidi贸 una 芦emergencia laboral禄 para despedir sin indemnizaciones. 芦Tenemos que generar un contrato de emergencia laboral para que las pymes puedan contratar sin pagar cargas sociales por dos a tres a帽os, sin indemnizaciones y reforzando el seguro de desempleo禄, sostuvo el dirigente.

Desde antes de asumir en le cargo viene pidiendo por una reforma laboral. Abogado laboralista que hizo carrera representando a grandes empresas de distintos rubros, el dirigente tambi茅n critic贸 la 芦industria del juicio禄 como una de las causas que no hacen crecer el empleo registrado. 芦Desde septiembre (por las reaperturas), el empleo repunta poco, pero la curva de horas extras trepa 30%. Eso me demuestra que la pyme no contrata porque tiene miedo de contratar, porque ac谩 hay una patolog铆a que es el juicio laboral. Un empresario suizo me dijo 鈥榚n Argentina he decidido tener galpones, porque a las 24 horas de instalado ten铆a juicios laborales禄, dijo en una entrevista con el medio Letra P.

驴Qui茅n decide la obligatoriedad de la vacuna?

La respuesta deber铆a ser obvia pero no lo es. Si en lugar del estado son las empresas las que deciden la obligatoriedad de una vacuna, entonces 驴Qui茅n gobierna? Las declaraciones de Funes de Rioja, de alg煤n modo, desenmascaran una situaci贸n que suele permanecer oculta: la gubernamentalidad de las empresas. Nadie vota a los empresarios, pero deciden por miles de trabajadores, es decir que, de alg煤n modo, gobiernan.

Actualmente una gran cantidad de vacunas, vigentes desde hace a帽os, son obligatorias en las escuelas y su vacunaci贸n masiva fue fundamental en el pasado para erradicar enfermedades. Actualmente las vacunas contra el Covid-19 no son obligatorias debido a la necesaria aceleraci贸n de sus procesos por las urgencias de la pandemia. En todo el mundo se est谩 debatiendo la obligatoriedad, y actualmente muchos pa铆ses implementan incentivos para fomentar la vacunaci贸n. Los incentivos podr铆an ser bienvenidos y un buen aporte por las empresas: beneficios a trabajadores vacunados. Pero las declaraciones de Funes de Rioja van en direcci贸n opuesta: las empresas no aportan, castigan. Al menos, as铆 lo manifiesta el titular de la UIA.