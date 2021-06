–

June 7, 2021

Uno de cada tres funcionarios no es fijo en nuestro pa铆s. Este dato sirve para indicar el tama帽o del problema de la temporalidad en nuestro pa铆s.

La sentencia conocida este jueves del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) vuelve a llamar la atenci贸n a nuestros gobernantes de que los deberes no est谩n hechos y que no se pueden concatenar contratos temporales sin parar.

El fallo, que resuelve unas cuestiones prejudiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) planteadas en un caso concreto, pone en evidencia al ministro de Pol铆tica Territorial y Funci贸n P煤blica, Miquel Iceta, y su reforma del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico (EBEP) que se filtr贸 hace unos d铆as y que muchos de los expertos consultados por Confilegal piden que se retire.

Habr谩 que ver c贸mo encaja el propio Iceta esta sentencia y cu谩l ser谩 el rumbo que toman las negociaciones de la mesa de la Administraci贸n P煤blica sobre la propia reforma del EBEP, donde ya un sindicato mayoritario como CSIF que pidi贸 este jueves su retirada y modificaci贸n por otro nuevo. Varios juristas explican para Confilegal las repercusiones de esta sentencia.

El TJUE pone en evidencia nuestro r茅gimen jur铆dico

Javier Arauz de Robles, abogado del Estado en excedencia, subraya que 鈥渓a sentencia lo que pone en solfa y critica es el r茅gimen que se ha venido aplicando en nuestro ordenamiento jur铆dico a lo funcionarios interinos. Los nombramientos sujetos a una convocatoria en un proceso selectivo no es una medida que cumpla con la normativa comunitaria. No se establece un plazo m谩ximo de esos nombramientos y eso da lugares a abuso鈥.

Para este experto, la sentencia es una critica radical al invalidar r茅gimen jur铆dico en Espa帽a. Al mismo tiempo acaba con la doctrina ratificada por el Tribunal Supremo de que un solo nombramiento exclu铆a la aplicaci贸n de la Directiva. Estos profesionales tambi茅n est谩n sujetos a la Directiva 1999/70.

Otro tema que destaca este abogado es que se dec铆a en Espa帽a que la excusa era la crisis del 2008 y las restricciones presupuestarias para no convocar procesos selectivos. 芦La sentencia se帽ala que esas razones no puede justificar el abuso en la temporalidad en el sector p煤blico, ni la falta de protecci贸n de los empleados p煤blicos, ni la falta de adopci贸n de medidas preventivas sancionadoras porque la estabilidad en el empleo es un derecho de los trabajadores禄.

En cuanto a las medidas sancionadoras, se帽ala que la sentencia dice que es 芦indispensable禄 sancionar los abusos con una sanci贸n proporcionada, efectiva y disuasoria. Debe ser equivalente a la del sector privado.

鈥淣o puede ser menos favorable a este tipo de situaciones. Es necesario que exista una medida sancionadora porque la inexistencia de sanciones vulnera el objetivo de la Directiva y en Espa帽a al no existir indemnizaciones en el sector p煤blico est谩 vulnerando la Directiva鈥.

Para Arauz de esta sentencia indica que 鈥渓a figura del indefinido no fijo puede ser conforme a la Directiva, ahora bien hay que ponerlo en relaci贸n con el apartado 102 de la sentencia de marzo de 2020. En ella se dec铆a que el indefinido no fijo no cumple con la Directiva al estar configurado de esta manera鈥.

A su juicio, 鈥渉abr铆a que hacer una reforma de esta figura para que disfrutara de las mismas condiciones que los fijos. No deja de ser un temporal鈥.

Sobre c贸mo deber铆a interpretar el ministro Iceta esta sentencia, Javier Arauz destaca que 鈥渄ebe interpretar que ya no hay excusas para negar que se hubieran producido incumplimientos de la Directiva. La sentencia acaba con estas excusas鈥.

Al mismo tiempo el fallo judicial indica que 鈥渆l r茅gimen jur铆dico aplicable a los interinos vulnera la Directiva porque no se establec铆a duraci贸n definitiva de esos procesos selectivos y daba lugar a una perpetuaci贸n en la precariedad en el empleo禄.

Arauz cree que 鈥淚ceta debe fijar una medida sancionadora por ley que garantice el cumplimiento de la normativa comunitaria. Esa sanci贸n debe proteger a las v铆ctimas del abuso. La sanci贸n deber铆a ser la estabilizaci贸n del personal con las mismas condiciones de cese que los funcionarios de carrera. Ser铆a la fijeza y la reforma de la figura de los indefinidos no fijos禄.

El cambio del EBEP debe tener dos objetivos, 鈥渆vitar que en el futuro pueda pasar lo mismo. Se trata de adoptar medidas legislativas para que el sector p煤blico se deje de abusar de la precariedad en el empleo. Establecimiento limitaciones especificas de esos nombramientos de los trabajadores temporales y rectificando el modelo actual de proceso selectivo que eta sentencia ya dice no es conforme con la Directiva鈥.

El otro bloque de medidas 鈥渄ebe ir a reparar, compensar y proteger a los funcionarios p煤blicos v铆ctimas del abuso, como dice la sentencia. Adoptar una medida sancionadora para que los est谩n en abuso. Y como en Espa帽a no hay indemnizaci贸n la soluci贸n deber铆a ser la estabilizaci贸n de este personal鈥, comenta.

La valoraci贸n que hace este jurista es buena, 鈥渘os hubiera gustado que fuera m谩s contundente. Le falta un p谩rrafo que dijo el TJUE en sus autos de septiembre o marzo, en el sentido de que no hay medidas sancionadoras la sanci贸n seria la estabilizaci贸n del personal禄, subraya.

Hay que cumplir el derecho comunitario

Beatriz Gonz谩lez, abogada experta en estos temas, ofrece una lectura positiva del fallo, 鈥渄e lo m谩s importante es que considera que la jurisprudencia que se est谩 aplicando por nuestros jueces, entre ellos la secci贸n cuarta del Supremo, no es conforme a la jurisprudencia comunitaria. Hay que darse cuenta que por encima del Supremo est谩 el TJUE鈥.

La jurisprudencia comunitaria es obligatoria por el art铆culo 4 bis del LOPDJ, para los jueces nacionales 鈥渆ste fallo, por el propio Reglamento del Tribunal, las hace obligatorias desde el mismo dictado de la sentencia para los jueces nacionales. A d铆a de hoy, no se dictan conforme al TJUE鈥.

Otra cuesti贸n que destaca esta abogada es que 鈥渘os encontramos en juicios con abogados de entidades locales y CCAA con argumentos que van contrarios a la Directiva. Siempre alegan que por razones presupuestarias no se pueden celebrar procesos de selecci贸n. Y que por eso se interino ha estado diez a帽os en una plaza vacante鈥.

Esta experta se帽ala que 鈥渁hora el fallo deja claro que por razones presupuestarias no es una excusa para vulnerar el derecho comunitario y no aplicar este derecho ni la Directiva 1999/70. Ya no es v谩lido ese argumento. El TJUE en sentencias anteriores ya lo hab铆a dejado claro鈥.

Para esta jurista, 鈥渆l problema es que los jueces lo recogen en sus sentencias estos argumentos que debido a la crisis se ocupan plazas de car谩cter estructural. Esperamos que a partir de ahora no aparezca m谩s en las sentencias芦.

Esta jurista ve una relaci贸n importante con la sentencia de 19 de marzo, 鈥渟e vuelve a insistir en que no se pueden cubrir de forma permanente necesidades estructurales de la administraci贸n con personal temporal. Eso es il铆cito y no se contempla en la directiva comunitaria鈥.

Sobre la reforma del EBEP que plantea Iceta, 鈥渃reo que el ministro tiene que replantearla por completo. Queda claro que un proceso de selecci贸n nunca es una sanci贸n adecuada para luchar contra el abuso de la temporalidad. No resarce al trabajador temporal. Lo que debe hacer el Ministro es impulsar procesos de estabilizaci贸n y consolidaci贸n que sean restringidos para este personal temporal que est茅 en abuso鈥.

A su juicio, 鈥渓a modificaci贸n futura del EBEP puede transponer la Directiva se帽alando que se establezcan limites en la contrataci贸n y pr贸rrogas en los contratos, pero que pasa con los trabajadores que est谩n en abuso y que llevan veinte a帽os. Ese abuso hay que sancionarlo de forma conveniente. El ministro no puede legislar solo a futuro鈥.

Hay que reformar el EBEP

Fruitos Richarte, exmagistrado, ahora abogado, socio director del despacho Judilex, especializado en 鈥楥ompliance鈥, cree que este fallo es importante 鈥渆s como si fuera un Reglamento de la sentencia del TJUE de 19 de marzo鈥.

Este jurista recuerda que hay otras sentencias que han resuelto casos parecidos, 鈥渉ay muchas sentencias sobre esta Directiva 1999/70 que a煤n no ha traspuesto nuestro pa铆s. El tema se fue cerrando a trav茅s de cuestiones prejudiciales planteadas desde Espa帽a鈥, aclara.

Richarte destaca que 鈥渆ste fallo se帽ala que hay que analizar, caso por caso y las situaciones de abuso. Es abuso cuando solo haya un solo contrato y se extienda en el tiempo de larga duraci贸n. Hay tambi茅n abuso si la necesidad estructural se cubre con profesional temporal鈥.

Desde su punto de vista la resoluci贸n le dice a nuestro pa铆s 鈥渜ue dentro de nuestro ordenamiento jur铆dico coja la sanci贸n que deba aplicarse. Al principio habla del art铆culo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Le pide al juez que busque la soluci贸n en su derecho nacional鈥.

Otra cuesti贸n que destaca es que el fallo se帽ala que 鈥渟i sus sentencias aunque sean del Supremo contradicen el esp铆ritu de la Directiva no deben aplicarse. Deja en evidencia al Supremo y a los TSJ de lo Social y Contencioso. Esto supone impulsar la libertad del juez para aplicar el derecho y justicia sin aplicar la jurisprudencia de nuestros juzgados鈥.

Para este experto, 鈥渋r prorrogando que una persona siga siendo temporal no es la soluci贸n. Esto no es una sanci贸n, eso ya lo dec铆a la sentencia de 19 de marzo que ser indefinido no fijo no es la soluci贸n, porque convocan la plaza y el interino se va a la calle. El indefinido no fijo concepto jurisprudencial es una aberraci贸n jur铆dica鈥.

En su opini贸n, la soluci贸n a esta problem谩tica pasa 鈥減or convertir a estos trabajadores temporales en fijos porque es lo que el esp铆ritu de la Directiva 1999/70 es lo que pretende. Se trata de dar m谩s seguridad para las personas. Y que no dependan de que se convoque o no una plaza鈥.

Sobre lo que deber铆a hacer el ministro Iceta, Richarte indica que 鈥渄ebe ver la sentencia con calma y aplicar lo que le est谩 diciendo que debe aplicar. Lo que realmente le se帽ala es que haga fijo a estos trabajadores temporales siguiendo lo que dice el art铆culo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de cumplir la normativa europea con el ordenamiento jur铆dico nacional. En Espa帽a solo existe la fijeza porque no exista indemnizaci贸n para estos profesionales鈥.

En cuanto a c贸mo aplicar dicha reforma, este jurista es partidario de 鈥渋ncorporar una disposici贸n adicionan en la reforma del EBEP y analizar caso por caso de todos los supuestos que est谩n en abuso para poder transformes a fijos. No hay datos exactos de cuantos hay en fraude, por encima de los 300.000 que dice el ministro est谩 claro鈥.

Esa disposici贸n adicional 鈥渄eber铆a estar bien hecha y preparada y que no generase m谩s dudas e interpretaciones y que el cierre el tema. Que incluso los jueces sepan lo que tienen que hacer en fallos judiciales que les lleguen. Uno de los efectos ser铆a reducir la litigiosidad. Pero es importante que no haya m谩s interpretaciones. Que todas las partes implicadas sepan a qu茅 atenerse鈥.

