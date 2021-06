–

De parte de In-Formacion CGT June 15, 2021 27 puntos de vista

El TJUE interpreta el derecho de la UE en el sentido de que un per铆odo de guardia en r茅gimen de disponibilidad no presencial solo constituye, en su totalidad, tiempo de trabajo cuando las limitaciones impuestas al trabajador afectan de manera considerable a su capacidad para administrar su tiempo libre durante ese per铆odo

Se plantean ante el TJUE dos asuntos sobre la interpretaci贸n de la Dir 2003/88/CE sobre ordenaci贸n de tiempo de trabajo, al considerar si los periodos de de guardia en r茅gimen de disponibilidad no presencial durante el cual un trabajador solo debe estar localizable por tel茅fono y poder presentarse en su lugar de trabajo deben o no considerarse tiempo de trabajo.

En el asunto C-344/19, un t茅cnico especializado se encargaba de garantizar el funcionamiento, durante varios d铆as consecutivos, de centros de transmisi贸n de televisi贸n situados en una monta帽a en Eslovenia. El trabajador prestaba, adem谩s de 12 horas de trabajo ordinario, prestaba servicios de guardia de 6 horas diarias en r茅gimen de disponibilidad no presencial. Durante los periodos de guardia, el trabajador no estaba obligado a permanecer en el centro de transmisi贸n en cuesti贸n, pero deb铆a estar localizable por tel茅fono y, en caso de necesidad, poder presentarse en dicho centro en el plazo de 1 hora. Se帽ala el TJUE que, la situaci贸n geogr谩fica de los centros de transmisi贸n, dif铆cilmente accesibles, en la pr谩ctica, obligaba al trabajador a permanecer en estos centros durante sus servicios de guardia, disponiendo, a tal efecto de un alojamiento de servicio puesto a su disposici贸n por el empresario, sin grandes posibilidades en lo que a las actividades de ocio de refiere.

En el asunto C-580/19, un funcionario desempe帽aba funciones de bombero en la ciudad de Offenbach del Meno (Alemania). Entre sus funciones, el trabajador deb铆a efectuar regularmente per铆odos de guardia en r茅gimen de disponibilidad no presencial. Durante estos periodos de guardia no estaba obligado a estar presente en un lugar determinado, pero deb铆a estar localizable y poder llegar, en caso de aviso, al t茅rmino municipal de dicha ciudad en 20 minutos, con su uniforme de intervenci贸n y el veh铆culo de servicio que se hallaba a su disposici贸n.

En ambos supuestos los trabajadores consideran que debido a las limitaciones impuestas, los per铆odos de guardia en r茅gimen de disponibilidad no presencial deb铆an considerarse 铆ntegramente tiempo de trabajo y ser retribuidos como tales, con independencia de que hubieran realizado o no un trabajo concreto durante esos per铆odos. Ante la negativa empresarial de considerar estos periodos como tiempo de trabajo, reclaman ante el 贸rgano jurisdiccional nacional, alem谩n y esloveno respectivamente, que presentan las correspondientes cuestiones prejudiciales ante el TJUE. En particular, cuestiona si en aplicaci贸n de la Dir 2003/88, los per铆odos de guardia en r茅gimen de disponibilidad no presencial deben calificarse como tiempo de trabajo o, por el contrario, de per铆odo de descanso ya que ambos conceptos se excluyen mutuamente.

El TJUE recuerda que el per铆odo durante el cual el trabajador no lleva a cabo efectivamente ninguna actividad por cuenta del empresario no constituye necesariamente un 芦per铆odo de descanso. Se帽ala que su jurisprudencia ha establecido que un per铆odo de guardia debe calificarse autom谩ticamente de tiempo de trabajo cuando el trabajador debe permanecer, durante ese per铆odo, en su lugar de trabajo, distinto de su domicilio, y mantenerse a disposici贸n de su empresario. Por esta raz贸n ha entendido, que los per铆odos de guardia, incluidos aquellos que se realizan en r茅gimen de disponibilidad no presencial, est谩n comprendidos tambi茅n, en su integridad, en el concepto de tiempo de trabajo cuando las limitaciones impuestas al trabajador/a durante esos per铆odos afectan de manera considerable y objetiva a su capacidad para administrar libremente el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales. Por el contrario, si no existen esas limitaciones, solo debe considerarse tiempo de trabajo el tiempo correspondiente a la prestaci贸n laboral efectivamente realizada, en su caso, durante tales per铆odos.

Para el TJUE, comprobar si un per铆odo de guardia en r茅gimen de disponibilidad no presencial debe calificarse o no como tiempo de trabajo corresponde a los tribunales nacionales y no tiene car谩cter autom谩tico. No obstante, considera que se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

el car谩cter razonable del plazo de que dispone el trabajador/a para retomar sus actividades profesionales a partir del momento en que su empresario solicita su intervenci贸n, lo que, por regla general, implica que ha de presentarse en su lugar de

para retomar sus actividades profesionales a partir del momento en que su empresario solicita su intervenci贸n, lo que, por regla general, implica que ha de presentarse en su lugar de las dem谩s limitaciones impuestas al trabajador/a 鈥昪omo la obligaci贸n de tener consigo un equipamiento espec铆fico cuando deba presentarse en su lugar de trabajo鈥, como las facilidades que se le conceden, como por ejemplo, es la puesta a disposici贸n de un veh铆culo de servicio que permita hacer uso de excepciones a las normas de tr谩fico de aplicaci贸n

鈥昪omo la obligaci贸n de tener consigo un equipamiento espec铆fico cuando deba presentarse en su lugar de trabajo鈥, como las facilidades que se le conceden, como por ejemplo, es la puesta a disposici贸n de un veh铆culo de servicio que permita hacer uso de excepciones a las normas de tr谩fico de aplicaci贸n la frecuencia media de las intervenciones realizadas por un trabajador/a durante sus per铆odos de guardia, siempre que esta pueda estimarse de manera

Respecto del modo de retribuci贸n de los trabajadores/as por los per铆odos de guardia, el TJUE se帽ala que no se rige por la directiva de ordenaci贸n del tiempo de trabajo (Dir 2003/88), por lo que no se opone a una normativa nacional, un convenio colectivo o una decisi贸n de un empresario que, a efectos de su retribuci贸n, trate de forma distinta los per铆odos durante los cuales se efect煤an realmente prestaciones de trabajo y aquellos durante los cuales no se lleva a cabo ning煤n trabajo efectivo, aun cuando dichos per铆odos deban considerarse como tiempo de trabajo. Respecto de los periodos de guardia no calificados como tales, tampoco se opone a la directiva que se abone una cantidad destinada a compensar los inconvenientes que le causen dichos per铆odos.

Asimismo, el TJUE recuerda que el hecho de que un per铆odo de guardia que no se califique como tiempo de trabajo no afecta en las obligaciones espec铆ficas que incumben a los empresarios, ya que no pueden establecer periodos de guardia que, por su dilaci贸n o frecuencia puedan constituir un riesgo para para la seguridad o la salud de los/as trabajadores/as, independencia de que dichos per铆odos se califiquen de 芦per铆odos de descanso禄, en el sentido de la Directiva.