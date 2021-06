–

El lector que quiera informarse sobre c贸mo avanza la b煤squeda de un medicamento eficaz contra el covid-19 no lo va a tener f谩cil si lo busca en Google sin m谩s. Aparece un marem谩gnum de comunicaciones empresariales, resultados de ensayos de distintas fases, informaciones contradictorias, porcentajes que dicen una cosa y la contraria… Resumiendo el embrollo: no ha sido f谩cil, ni lo va a ser, pero se est谩 avanzando. En la actualidad, y a falta de a煤n m谩s experimentos, dos v铆as son las m谩s prometedoras para conseguir un f谩rmaco que alivie de manera contundente los s铆ntomas una vez contagiado y que, incluso, evite la transmisi贸n a otras personas. Una es la creaci贸n de anticuerpos artificiales, a imagen y semejanza de los que se producen en el cuerpo cuando detecta un pat贸geno: y otra es la inhibici贸n de prote铆nas humanas que utiliza el virus para replicarse, en cuya investgaci贸n est谩 avanzando una farmac茅utica espa帽ola.

El camino est谩 siendo lento, pero sigue habiendo senda: seg煤n explica una cient铆fica del Consejo Superior de Investigaciones Cient铆ficas (CSIC), el virus “est谩 dando mucha tabarra”. Se ha dado con varias vacunas en un tiempo r茅cord, pero no estamos teniendo la misma suerte con los tratamientos.

El primer paso de la industria farmac茅utica, dada la urgencia, fue experimentar con f贸rmulas ya inventadas para comprobar si funcionan contra el covid-19. Es lo que se conoce como reposicionamiento de f谩rmacos. Por ahora, la suerte ha sido limitada. La hidroxicloroquina, a pesar del bombo del que disfrut贸 y la propaganda que le dio el expresidente estadounidense Donald Trump, no funciona. El compuesto provoc贸 un terremoto en la comunidad cient铆fica: se public贸 un paper asegurando que su uso era peligroso para los pacientes con covid y, posteriormente, tres de los cuatro autores se retractaron porque no pudieron comprobar la fiabilidad de la base de datos, proveniente de una empresa privada, que hab铆an utilizado. Semejante fortuna corri贸 la ivermectina, que tras la retirada de un art铆culo alabando su efectividad no ha vuelto a disfrutar de un gran ensayo cl铆nico que eval煤e con los voluntarios suficientes su desempe帽o.

Un a帽o despu茅s, la Agencia Europea de los Medicamentos (EMA) solo ha aprobado de manera definitiva para su comercializaci贸n contra la pandemia el uso del remdesivir, un antiviral ideado por Gilead en 2009 para combatir el 茅bola. El tratamiento m谩s com煤n en los hospitales en la actualidad consiste en dispensarlo acompa帽ado de dexametasona, que no tiene ese ok definitivo pero que s铆 tiene el visto bueno del regulador para utilizarlo en pacientes que necesitan ox铆geno suplementario. Otros cinco remedios est谩n en “revisi贸n continua” por la agencia, lo que implica que se pueden aplicar, pero siempre bajo condiciones muy concretas y a expensas de nuevos datos que animen a una aplicaci贸n m谩s extensa o a una paralizaci贸n.

La gran mayor铆a de remedios aprobados, aunque sea de manera parcial, por la EMA, logran reducir el porcentaje de complicaciones fatales en los pacientes graves. Salva vidas no solo por su aplicaci贸n directa, tambi茅n por la liberaci贸n de recursos sanitarios. Es el 煤ltimo recurso, 煤til, pero no suficiente. Seg煤n c谩lculos de la propia Gilead, si se hubiera aplicado Remdesivir desde el principio de la pandemia se habr铆an salvado 7.639 vidas. Est谩 bien, pero “no es la panacea”, considera la cient铆fica de Qu铆mica Medicinal del CSIC Nuria Campillo. Cree que la ciencia puede ir m谩s all谩. “Se cre铆a que iba a ser un tratamiento m谩s eficaz, que se iba a utilizar de primera mano, y no est谩 siendo as铆”.

El SARS-CoV2 da “mucha tabarra” porque no solamente hay que evitar que el virus se replique a su gusto en el cuerpo, una tarea ya de por s铆 complicada: hay que luchar contra la inflamaci贸n y contra la peligrosa tormenta de citoquinas, una sobrereacci贸n del sistema inmunitario que en ocasiones es la que lleva a la muerte. Campillo tiene sus esperanzas puestas en los medicamentos basados en anticuerpos monoclonales porque, seg煤n explica, tienen la capacidad de dirigirse contra los tres elementos. “Son los que mejor est谩n funcionando”, considera la especialista.

驴Qu茅 son los anticuerpos monoclonales? Se trata, simplificando, de anticuerpos como los que genera el cuerpo humano como respuesta a una infecci贸n, pero dise帽ados en laboratorio para atacar directamente al virus. El anticuerpo monoclonal bamlanivimab tuvo el honor, as铆, de ser el primer medicamento contra el covid ideado de manera espec铆fica: no se trata de un reposicionamiento. Hay ya evidencia de su funcionamiento en pacientes graves que no necesitan ox铆geno, al contrario que la dexametasona. A pesar de que no cumple el objetivo final de la b煤squeda, es decir, un f谩rmaco que evite que los pacientes leves se conviertan en graves, se mantiene la esperanza de que lo podr铆an conseguir.

AstraZeneca, por ahora, no lo ha conseguido: el objetivo declarado por la empresa en su ensayo cl铆nico de anticuerpos monoclonales era prevenir el covid sintom谩tico, y su remedio solo lo evita en un 33%, lo que no se considera suficiente. Otros ensayos cl铆nicos, como el de Celltrion con regdanvimab, muestran que podr铆an evitar el 70% de hospitalizaciones, aunque los resultados a煤n tienen que ser revisados de manera independiente. Roche inform贸 de resultados similares en fase III (es decir, probando los medicamentos en humanos), en su caso con una combinaci贸n de anticuerpos: casirivimab e imdevimab. A煤n falta para que estos datos preliminares se conviertan en definitivos, pero son buenas noticias.

La gran esperanza espa帽ola: la plitidepsina

La plitidepsina, compuesto qu铆mico comercializado bajo el nombre de Aplidin por la farmac茅utica espa帽ola Pharmamar, podr铆a funcionar muy bien contra el covid. As铆 lo aseguran investigadores de San Francisco que, junto al prestigioso microbi贸logo del Icahn School of Medicine at Mount Sinai de Nueva York Adolfo Garc铆a-Sastre descubrieron que el f谩rmaco tiene la capacidad de hacer frente al coronavirus de una manera que pocos se imaginaban. No ataca al pat贸geno directamente, sino que inhibe las prote铆nas del cuerpo humano que el virus utiliza para replicarse.

La farmac茅utica est谩 especializada en inflar sus resultados sin pruebas m茅dicas que lo sustenten. Su presidente, Jos茅 Mar铆a Fern谩ndez, ha declarado que Aplidin es “el antiviral m谩s potente que se ha descrito jam谩s”. Eso tendr谩n que decirlo los ensayos cl铆nicos de fase III, en humanos, que ya han comenzado en varios hospitales del pa铆s. Los que saben rebajan las expectativas, aunque esperan que las pruebas demuestren que su aplicaci贸n es bastante mejor que el remdesivir y la dexametasona. El ensayo cl铆nico, apunta Garc铆a-Sastre, es menos ambicioso, pero est谩 esperanzado. “Lo que mide es la reducci贸n del n煤mero de d铆as de hospitalizaci贸n. Hay puntos secundarios, pero ese es m谩s importante”.

El catedr谩tico reflexiona sobre la esperanza de los anticuerpos. “Son medicamentos que no tienen tantas posibilidades de causar efectos adversos, porque son mol茅culas nuestras. Con otros f谩rmacos, cada uno tiene sus propias caracter铆sticas sobre cu谩nto hay que administrar, por lo que es m谩s dif铆cil avanzar”. En esta carrera, la velocidad es clave, porque hay muchas vidas por salvar.

De cara al futuro, lo ideal es un c贸ctel de medicamentos que, en primer lugar, ataquen distintas partes del virus, para que sigan siendo eficaces con otras mutaciones o variantes: y, en segundo lugar, para que afronten tanto la replicaci贸n del virus como los problemas respiratorios, cardiovasculares e inflamatorios que generan. Pero Garc铆a-Sastre considera normal, m谩s all谩 de las caracter铆sticas intr铆nsecas del SARS-CoV2, que un medicamento bueno tarde m谩s que una vacuna. “Con las vacunas normalmente o es f谩cil conseguirlas o es dif铆cil. No hay t茅rmino medio. Suelen funcionar con el mismo mecanismo, aunque puede que haya variaci贸n, si despiertan una respuesta de anticuerpos o celular. Pero no hay mucha variabilidad con respecto a lo que est谩s buscando. Los medicamentos son m谩s complejos. Hay diferentes fases de la enfermedad, hay distintas patolog铆as y a la hora de inhubir la replicaci贸n del virus hay distintos objetivos”.

Hemos tenido suerte con la vacuna y con los medicamentos, aunque el objetivo final est茅 m谩s cerca gracias a los anticuerpos monoclonales y las prote铆nas, a煤n hay que seguir llam谩ndola. Concluye el investigador: “A lo mejor los queda un camino corto porque los resultados sean muy buenos o a lo mejor es m谩s largo. Es muy dif铆cil de predecir”.

