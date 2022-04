Shanghái pasó dos años evitando un bloqueo por coronavirus, pero cuando finalmente llegó, las autoridades a cargo de esta ciudad de casi 30 millones de personas han impuesto un puño de hierro. La ciudad ha respondido a través de ataques de protesta , un mar de residentes gritando desde los balcones de sus casas frente a las luces intermitentes de los apartamentos y personas organizando saqueos en los supermercados para hacerse con comida.

La escasez está afectando tanto a los estratos superiores e inferiores de la sociedad de Shanghái. Y está dejando imágenes realmente distópicas.

Cuarentena distópica. La ciudad más grande de China está bajo un bloqueo draconiano desde el 5 de abril, cuando el gobierno de Pekín ordenó un cierre completo como parte de su política de Zero Covid. Los 25 millones de residentes de la ciudad han tenido que hacerse seis pruebas Covid desde el 3 de abril y tienen prohibido salir de sus casas , incluso para comer. El gobierno ha estado eliminando las raciones y la gente está utilizando los servicios de entrega que se han reducido a su vez.

Los vídeos de personas desesperadas que gritaban desde sus apartamentos en rascacielos ya parecían distópicos. Pero aún lo son más los clips espeluznantes de un dron que volaba sobre sus cabeza y emitía una voz robótica que decía a los residentes: “Por favor, cumpla con las restricciones. Controla el deseo de libertad de tu alma. No abras la ventana ni cantes”.

Escasez de alimentos. Aquellos que dan positivo, incluidos los niños, son llevados a la fuerza a hospitales de cuarentena, pero a los que dan negativo todavía no se les permite salir de sus hogares. Los videos en redes sociales muestran a personas peleándose con el personal de seguridad y gritando que no tienen comida.

Algunos trabajadores han informado que comen un bollo al vapor cada dos días. En sus recintos, los residentes han tenido que coordinarse con cientos de vecinos para realizar pedidos lo suficientemente grandes como para traer camiones completos.

Cadena de suministros rota. El problema que ha llevado a los ciudadanos a las calles y a los enfrentamientos con el personal médico y la policía es el suministro. Este centro cosmopolita cerró repentinamente su economía , pero los funcionarios ahora admiten que no habían pensado en cómo enviarían alimentos a los complejos una vez que los conductores de entrega o los trabajadores de supermercados estuvieran aislados o encerrados.

Mao Fang, vicepresidente de uno de los supermercados más grandes de China, Meituan, dijo que las verduras habían llegado a los almacenes de la empresa, pero que no había nadie para clasificarlas. Trajeron a otros 1.000 trabajadores de otras ciudades para eliminar el atraso, pero las empresas aún luchan por mantenerse al día.

Lejos de acabar. Rebecca Kanthor, una periodista en Shanghái, explicaba en este reportaje de NPR que algunas personas solo recibieron el aviso unas pocas horas antes de que comenzara el cierre y no tuvieron tiempo de comprar alimentos: “La gente está muy frustrada. No todo el mundo sale y grita y se molesta públicamente de esa manera, pero la gente definitivamente está en las redes sociales… expresando su frustración porque Shanghái es una ciudad realmente grande, tiene la reputación de ser una ciudad muy progresista y hasta este momento, nadie pensó que se cerraría de esta manera”.

“El maremoto aún no ha llegado a su punto máximo, y las preocupaciones son que el cierre de la ciudad dure unas semanas más, lo que puede paralizar la economía local”, alertaba Wang Feng, presidente del grupo de servicios financieros con sede en Shanghái.

China es el lado extremo del totalitarismo pero eso no significa que en otros lugares la gente salga bien parada. Cuando parecía que se levantaban las restricciones pandémicas (estando todo el mundo, eso sí, bien distraído y aterrado con la guerra de Ucrania y su posible extensión hacia una guerra mundial convencional) viene una nueva ola de totalitarismo, gracias a las nuevas variantes inventadas y empieza por donde empezó todo, y de ahí se extiende al resto del mundo, poco a poco, otra vez.

Un dron de la Policía buscará en València a personas con fiebre entre la multitud o en la playa

El aparato, que forma parte de un sistema europeo de lucha contra el coronavirus, es capaz de detectar a personas con “más temperatura de la debida.” La prueba servirá para comprobar la capacidad y utilidad de este nuevo dron, financiado por la Unión Europea a través del proyecto STAMINA, en el que València participa junto a otros 37 socios.

La Policía Local de València ha probado este nuevo dron, de última generación, capaz medir la temperatura corporal de cada una de las personas que se encuentran en una aglomeración, que “servirá para detectar posibles casos de coronavirus u otras patologías”.

Según ha informado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, “ya teníamos drones con cámaras térmicas, pero esta tiene una sensibilidad y una calidad infinitamente mayor, y pensamos que va a ser muy útil en asuntos relacionados con la pandemia, así como en otros casos como la búsqueda de personas en espacios naturales o en cuestiones medioambientales”.

El principal objetivo de esta prueba es mostrar el rango de temperatura y huella térmica que es capaz de detectar la aeronave no tripulada de PLV, comparando la temperatura registrada por un termómetro manual con la indicada por el dron a diferentes distancias y desde diferentes ángulos.

Las pruebas realizadas van a servir para medir y valorar la eficacia de esta herramienta que va a ser presentada ante los socios europeos que participan, junto a la Policía Local de València, en el proyecto STAMINA, que proporciona tecnología de última generación para “ayudar a los procesionales a tomar decisiones y mejorar la gestión de crisis pandémicas.”

En el proyecto participan 38 socios, entre los que se encuentran, entre otros, cuerpos policiales, empresas, universidades, organismos públicos e institutos de investigación. El próximo 17 de mayo se presentará esta herramienta a los socios del proyecto a través de una simulación de un botellón que se va a recrear en el Puerto de València, en el que se comprobará la eficacia del dron para detectar a personas con una temperatura corporal superior a la habitual.

España va por muy buen camino hacia el totalitarismo del nuevo orden mundial pero hay otros países mejor posicionados, como EE.UU o Australia, donde tras relajarse mucho los mandatos de vacunación obligatoria, confinamientos, etc, las autoridades vuelven a la carga poco a poco.

Los australianos no vacunados no pueden salir del país por acuerdo con la OMS

Varias fuentes, entre ellos este blog, han advertido contra los tratados y acuerdos de las Naciones Unidas, incluidos los de la Organización Mundial de la Salud, que han sido firmados por la mayoría de los países del mundo. Si los abogados de la OMS se presentan para hacer cumplir estas condiciones, las naciones deben cumplirlas o arriesgarse a repercusiones globales.

De esta manera, Australia tomó la decisión de prohibir a los ciudadanos no vacunados salir del país.

Aquí hay una sorpresa para todos los australianos atrapados en Australia por elegir no participar en un experimento médico. La razón por la que no pueden irse no es su propia salud. Es porque “estamos protegiendo al resto del mundo”.

Paul Kelly, Director Médico de Australia, explicó que esto se debía a las obligaciones internacionales de salud de Australia. “Este es un tratado internacional que hemos firmado porque somos miembros de la OMS. Por lo que revela una búsqueda rápida, Australia, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos son probablemente los únicos países [junto a China] que aún prohíben a sus propios ciudadanos salir del país”. En Canadá, las cosas son tan inexplicables que los vacunados ya ni siquiera tienen que hacerse una prueba. Esto significa que las personas i”nfectadas con Covid” pueden entrar o salir libremente de Canadá y “propagar” el “virus” en cualquier lugar. Sin embargo, las personas sanas y no vacunadas deben volver a hacerse la prueba en el aeropuerto y ocho días después de la llegada y permanecer aisladas durante 14 días. Correcto, coherencia total con la teoría microbiana del contagio.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, sigue diciendo que rechaza los mandatos, pero no ha dicho una palabra sobre este tratado internacional. Si el gobierno australiano se hubiera establecido como una subsidiaria de Pfizer y Moderna, difícilmente habría podido hacer más para aumentar sus ganancias.

La buena noticia es que el poder de emergencia pandémico de dos años en el área de bioseguridad finalmente está llegando a su fin.

La mala noticia es que el gobierno planea emitir más regulaciones que continuarán evitando que los australianos no vacunados se vayan.

Las vacunas duplican los factores de riesgo cardiovascular y no parecen mejorar nuestras posibilidades generales de supervivencia. Los datos militares de los Estados Unidos incluso muestran una tasa aterradoramente alta de daño por vacunas: un aumento del 300% al 1,000% en las facturas médicas relacionadas con el aborto espontáneo, el cáncer, las enfermedades neurológicas, los problemas de fertilidad y la embolia pulmonar.

Los datos de vacunación son tan malos que se tratan de forma confidencial. La OMS es una amenaza: solo ha tenido una tarea en los últimos 50 años, y ha fracasado catastróficamente, ahora quiere más poder. Ahora la OMS quiere contratos más grandes y mejores contra la pandemia. Como el IPCC, solo que mucho peor.

Hace unos años, incluso antes del Covid, la OMS recomendaba que Australia debía hacer más para superar la “reticencia a la vacuna”. Aparentemente, se necesitaban sistemas electrónicos para almacenar información sobre viajeros enfermos y establecer registros centrales de vacunación … así se indica en la página 28 de las recomendaciones del “Plan de Acción Nacional de Seguridad Sanitaria de Australia 2019-2023”. Lo de la OMS con la vacuna viene de lejos pero bueno, es normal, no en vano es el brazo armado del fascismo químico y farmacéutico y de la dictadura del medicariado.

Por su parte en California, EE.UU, el gobernador Gavin Newsom está aliviando las restricciones de mascarillas y declarando que la pandemia está pasando a una fase menos crítica. Sin embargo, una lista agresiva de proyectos de ley relacionados con COVID-19, para exigir vacunas para niños y trabajadores, para permitir que los niños de 12 a 17 años se vacunen sin el consentimiento de los padres y más, sigue en juego bajo la Cúpula del Capitolio.

El grupo de legisladores demócratas que trabaja en el asunto de las vacunas que están detrás de las propuestas dicen que su objetivo es aumentar las tasas de vacunación en todos los grupos de diferentes edades, mejorar la base de datos de registro de vacunas del estado y tomar medidas enérgicas contra la información errónea sobre el virus y la vacuna.

En conjunto, la adopción de estos proyectos de ley convertiría a California en un estado atípico entre los estados, y tendría las regulaciones de COVID-19 más estrictas del país. Otros estados están considerando varios mandatos y leyes relacionados con el COVID-19, pero ninguno parece tener la coordinación que este esfuerzo esta presentando, dirigida por algunos de los legisladores más poderosos de Sacramento.

“Todos estos proyectos de ley intentan brindar cohesión, consistencia y claridad a nuestro enfoque general y respuesta a la pandemia”, dijo el senador demócrata Josh Newman de Fullerton, miembro del grupo.

Las propuestas de ley son:

SB 871 necesitaría que todos los niños de 0 a 17 años recibieran la vacuna COVID-19 para asistir a la guardería o la escuela;

SB 866 permitiría que los niños de 12 a 17 años recibieran la vacuna COVID-19 sin el consentimiento de los padres;

La SB 1749 requeriría que las escuelas continuaran con las pruebas y crearan programas piloto;

SB 1018 requeriría que las plataformas en línea sean más transparentes sobre cómo se envía la información a los consumidores;

SB 1464 obligaría a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a hacer cumplir las órdenes de salud pública;

AB 1993 necesitaría que todos los empleados, incluidos los contratistas independientes, muestren prueba de la vacuna COVID-19 para trabajar en California;

AB 1797 haría cambios en la base de datos de registros de inmunización de California;

AB 2098 reclasificaría el intercambio de “información errónea” de COVID-19 por parte de médicos y cirujanos como conducta poco profesional que resultaría en una acción disciplinaria.

Los críticos dijeron que los proyectos de ley infringen la privacidad de la salud de los niños, interfieren con la forma en que trabajan los médicos, imponen una carga a las empresas y los trabajadores y dependen de vacunas que en muchos casos no previenen la transmisión de COVID-19.

“Con este tipo de reglamento, no importa quién sea: si trabajas o tienes hijos en California, te verás afectado por estos mandatos”, dijo Christina Hildebrand, directora de A Voice for Choice, un grupo centrado en el consentimiento de personas informadas, que ha luchado para mantener las exenciones de creencias personales para las vacunas requeridas desde 2015. “Esto está sucediendo mientras el resto del mundo se está deshaciendo de los mandatos y requisitos para COVID, y el gobernador está hablando de que adaptará un plan más inteligente debido a que estamos pasando a la fase endémica”.

Hace diez días, Newsom dijo que el estado estaba pasando página y comenzaría a tratar el COVID-19 como endémico, lo que significa que trataría la enfermedad más como una molestia regular. El lunes, Newsom dijo que el 11 de marzo sería el último día en que las escuelas estarían bajo el mandato estatal de mascarilla, aunque aún se requeriría el uso de mascarillas para el transporte público y en entornos de atención médica.

También el lunes, Mark Ghaly, el principal funcionario de salud pública del estado, DIJO que si bien el estado se está alejando del uso de mascarillas, podría haber nuevas variantes y aumentos repentinos de COVID-19. Se refirió a la defensa de las vacunas del plan “SMARTER” de Newsom, que dijo que “han sido una gran parte del éxito en California”.

Los legisladores detrás de estos proyectos de ley parecen estar adelantándose a Newsom en temas de COVID-19. La administración de Newsom no comentó sobre la legislación pendiente.

Bueno, a ver qué nos depara el futuro. El plan covid parece que entra en una nueva fase pero parece que era un dar marcha atrás para coger impulso, combinado con la guerra y el cambio climático. Sea como fuere hay una gran reinicio (ahora sólo hace falta saber si el de Davos, el ruso o el chino) y una 4ª Revolución Industrial pendientes. No lo olviden, nos van a joder.

Fuentes

xataka.com