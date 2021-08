–

El d铆a en que se desataba el feroz debate sobre la 鈥渃onexi贸n鈥 entre el PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n) y los incendios forestales en Turqu铆a, el PKK envi贸 una declaraci贸n sobre la conmemoraci贸n del genocidio de yezid铆es en Shengal. Instaron tanto a los actores locales como a la comunidad internacional a reconocer oficialmente la autoadministraci贸n y las fuerzas de autodefensa de Shengal para asegurarse de que no vuelva a ocurrir un genocidio. Dos temas muy diferentes, pero creo que al coincidir el mismo d铆a revela algo importante sobre el PKK: est谩n librando sus propias batallas.

Algo parece obvio: por supuesto, el PKK est谩 librando sus propias batallas. Pero librar su propia batalla tambi茅n significa que tiene su propia narrativa de los desarrollos en Turqu铆a, Kurdist谩n y la regi贸n en general. Es por eso que no siempre reaccionan instant谩neamente, o no reaccionan en absoluto, a las historias sobre ellos o las acusaciones en su contra en los medios. Imag铆nese que siempre reaccionara a cada noticia que difunden los medios gubernamentales. 鈥溌n alto comandante ha muerto! 隆Muchos terroristas se han rendido! 隆La organizaci贸n terrorista separatista ha secuestrado a ni帽os! 隆Los incendios forestales son un complot terrorista!鈥 Si reaccionas a cada mentira, los mentirosos definen la narrativa y tu propia historia se pierde.

Sociedad diferente

La historia del PKK no es solo una batalla de armas. Al contrario: gran parte del trabajo que hacen los miembros del PKK gira en torno a la construcci贸n de una sociedad diferente a la de la que proceden. Yo mismo lo not茅 cuando estuve con el PKK durante un a帽o, comenzando en el verano de 2016, cuando ocurri贸 el intento de golpe de Estado en Turqu铆a. Aunque me estaba volviendo un poco loca porque el campamento en Qandil donde me aloj茅 no ten铆a acceso a los medios de comunicaci贸n ni a Internet, los guerrilleros con los que estaba no prestaron mucha atenci贸n a los acontecimientos. Era un campamento de idiomas, donde estaba aprendiendo kurdo y donde varios combatientes ten铆an la tarea de ense帽ar y traducir libros del turco al kurdo. Esas tareas no ten铆an nada que ver con la violencia o con los acontecimientos pol铆ticos en Turqu铆a, por lo que hablar de ello solo los distraer铆a.

Esto se conecta con el concepto de 鈥渧enganza鈥, que es mucho m谩s amplio que la violencia por s铆 sola. Aprender tu propio idioma tambi茅n es una venganza. Es una venganza contra el sistema que te neg贸 el derecho a tu propio idioma. Es una venganza desarrollarte como mujer. Es una venganza considerarte un hombre, sin adherirte a la toxicidad que defini贸 la masculinidad cuando creciste. Es una venganza educarse sobre una sociedad que se basa en el respeto a la diversidad 茅tnica, cultural y religiosa despu茅s de haber crecido en un Estado que exige que todos sean iguales.

Estado negligente

Mientras los ciudadanos de Turqu铆a luchaban contra incendios forestales, abandonados por un Estado negligente, el PKK se preparaba para conmemorar el genocidio yezid铆, que hab铆a comenzado el 3 de agosto de 2014. Como probablemente sepas, el PKK acudi贸 al rescate de los yezid铆es en esos d铆as, despu茅s de que la fuerza Peshmerga del PDK (Partido Democr谩tico de Kurdist谩n), que hab铆a sido responsable de la seguridad de los yezid铆es, se escap贸. Los yezid铆es todav铆a no est谩n a salvo, lo que tiene mucho que ver con el hecho de que no tienen voz para definir su propio futuro. Es necesario conmemorar el genocidio y abordar los problemas actuales.

Unas horas antes de que se publicara la declaraci贸n sobre el genocidio yezid铆, le envi茅 un mensaje a mi contacto en el PKK, pregunt谩ndole por qu茅 la organizaci贸n no hizo ninguna declaraci贸n sobre el incendio provocado, del que fueron acusados. 脡l contest贸 que no ten铆an ninguna relaci贸n con los incendios, y que se sent铆an terriblemente mal por las vidas, humanas, vegetal o animal, perdidas. Agreg贸 que quiz谩s tambi茅n habr铆a una declaraci贸n oficial y, de hecho, al d铆a siguiente se public贸 una declaraci贸n en la que se negaba rotundamente la participaci贸n en los incendios.

Trabajo de verdad

Cuando el Estado turco y sus medios difunden narrativas sobre el movimiento armado kurdo, su objetivo es fortalecer la imagen que el Estado ha estado difundiendo durante d茅cadas: que el PKK se trata de violencia, sangre, destrucci贸n y muerte. Reaccionar siempre a esa narrativa, incluso cuando es para contrarrestarla, centra la conversaci贸n en torno a esa imagen. Mientras que el trabajo real que realiza el movimiento armado (y desarmado), evoluciona en torno a la vida. Si est谩s abierto a ese mensaje, no tienes que esperar nuevamente a que el movimiento armado niegue su participaci贸n en la violencia indiscriminada y la destrucci贸n de vidas. M谩s aun cuando eres consciente de que los incendios est谩n acabando con las tierras de las que se consideran copropietarios, y que tambi茅n millones de kurdos consideran su hogar.

Entonces sabes lo que es verdad y lo que es otra mentira del Estado.

FUENTE: Fr茅derike Geerdink / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

