Una mala tarde la tiene cualquiera, la m铆a de hoy, por ejemplo. Me encuentro con este art铆culo y lo encuentro sospechoso:

Una filtraci贸n de v铆deos muestra torturas salvajes y violaciones en las c谩rceles rusas

La fuente parece ser la p谩gina web gulagu.net, que est谩 escrita en cir铆lico. Todo lo que dice de s铆 misma en ingl茅s y franc茅s es:

Gulagu.net 鈥 Project against corruption and torture in Russia, which unites more than 18 thousand defenders and volunteers

Gulagu.net 鈥 Projet contre la corruption et la torture en Russie, qui r茅unit plus de 18 mille d茅fenseurs et b茅n茅voles

Tambi茅n se puede leer al final de la misma:

漏 2020 Gulagu.net. All rights reserved. 袪邪蟹褉邪斜芯褌泻邪 懈 褋芯锌褉芯胁芯卸写械薪懈械 锌褉邪胁芯蟹邪褖懈褌薪褘褏 褋邪泄褌芯胁 – 泻芯屑邪薪写邪 芦Gulagu.net禄

Hay que reconocer que si Gulagu.net se ha inaugurado hace menos de un a帽o, 18.000 defensores y voluntarios es un 茅xito. Amnist铆a Internacional (A.I.) en Espa帽a cuenta con 96.000 tras 43 a帽os de su fundaci贸n.

Si los socios de A.I. hacen m谩s que pagar la cuota, hay que admitir que es gente concienciada, pero esos 18.000 no se han 鈥檓atao鈥 de momento, la firma del redactor es siempre la de Vladimir Osechkin y 茅ste ni da las gracias a ese ej茅rcito voluntarioso.

Es m谩s, este hombre es muy modesto si atendemos a su propia presentaci贸n: “Founder of the social network Gulagu.net, independent human rights defender”, es decir:

Fundador de la red social Gulagu.net, defensor independiente de los derechos humanos. Ojo, ni siquiera es la t铆pica y sufridora ONG, es simplemente una red social.

https://gulagu-net.ru/about_us

隆Qu茅 hombre tan imponente!



Tan defensor como independiente,



隆Qu茅 apuesto y qu茅 continente!

Tambi茅n parece tener alma de emprendedor, aunque para ser ruso no est谩 motivado por los h茅roes de Stalingrado y se dice que es casi seguro y muy probable que la colonia que usa no debe de ser la que usaba Vlad铆mir Illich Lenin Uli谩nov.

Al menos en Gulagu.net hay espacio para todos:

鈥淟os chicos tambi茅n tienen una tienda en l铆nea con nuestra mercanc铆a de moda de marca GULAGU NET SHOP, m谩s del 30% del costo de los bienes va a apoyar el proyecto de derechos humanos y pagar a los abogados de las v铆ctimas de la tortura y la corrupci贸n.鈥

Si -un suponer- cada camiseta cuesta cinco euritos de nada (la causa merece diez, pero nos apa帽amos con cinco) 18.000 x 5 nos da 90.000 euritos. Bueno, algo es algo.

Tambi茅n ofrece esta bicoca al mundo entero:

If you have Telegram, you can contact @gulagushop right away

y adem谩s:

www.instagram.com/gulagu.shop/

Lamentablemente aparece este aviso: Esta p谩gina no est谩 disponible, a tomar por saco mi camiseta.

Esta presentaci贸n parece algo m谩s seria aunque tambi茅n confusa:

鈥溌縌ui茅nes somos y por qu茅 apoyarnos?

Somos un equipo amistoso de defensores independientes de los derechos humanos, investigadores, expertos y voluntarios, personas moderadamente optimistas que estamos cumpliendo 10 a帽os defendiendo los derechos humanos b谩sicos, el derecho a la seguridad personal. Defendemos el derecho humano a la vida, el derecho a la salud y a la integridad sexual, y hemos luchado sistem谩ticamente contra los s谩dicos y los corruptos que utilizan el poder sobre los dem谩s, abusando y sobrepasando su autoridad oficial.鈥

隆Hombre!, diez a帽os para darse a conocer al mundo es mucha modestia y de los 18.000 hijos de San Osenchky, algunos habr谩 que hayan crecido, casado y tenido hijos y ni se acuerden de aquellos a帽os que vivieron en las catacumbas, ni les caben ya las camisetas.

Pasando a lo que dice El Mundo, que es la fuente del art铆culo, los videos de torturas existen, mejor no verlos. El 煤nico que he visto es espeluznante deleznable.

https://www.elmundo.es/internaciona…

Tambi茅n es claro que las noticias rusas no lo esconden. RT, 鈥渆l primer canal de televisi贸n ruso en idioma castellano con se帽al de alcance mundial鈥 titula el 8 de octubre:

Destapan numerosos casos de violaci贸n y torturas en varias c谩rceles rusas



publicando una parte de un archivo de m谩s de 1.000 videos

https://actualidad.rt.com/actualida…

Tambi茅n a帽ade. 鈥淭ras la publicaci贸n, hubo varios ceses y el Comit茅 de Investigaciones ruso inici贸 7 causas penales por acciones de violencia de car谩cter sexual y abuso de autoridad.鈥

“Esta es la m谩s dif铆cil de todas nuestras investigaciones independientes durante los 煤ltimos 10 a帽os, escribi贸 Osechkin en Facebook, agregando que la organizaci贸n -que en mayo de este a帽o traslad贸 su trabajo a territorio de la UE- va a publicar los videos por etapas.鈥

鈥淓n uno de los videos, grabado el 18 de febrero de 2020, se ve c贸mo un hombre mete un palo en el ano a un individuo desnudo, con las manos y pies atados. Al mismo tiempo, otra persona ayuda a mantener a la v铆ctima en una posici贸n con las piernas levantadas y una m谩s le cierra la boca. En otras grabaciones tambi茅n se observan violaciones, agresiones f铆sicas y actos de humillaci贸n.鈥

El l铆o se agudiza aqu铆. RT no coincide con El Mundo:

El Mundo: El propio Osechkin dej贸 Rusia en 2015 y actualmente reside en Francia.

RT: en mayo de este a帽o traslad贸 su trabajo a territorio de la UE

Si hace 10 a帽os que Osechkin trabaja por los derechos humanos, pero presenta videos horribles en 2020 y se hab铆a trasladado a Europa Occidental en 2015 驴Por qu茅 ha tardado tanto?

驴Los rusos le han dejado ir gratis et amore? 驴D贸nde se hizo la fiesta de despedida y por qu茅 no salen las mejores im谩genes en Instagram? 驴Qu茅 ha hecho desde 2015 en Europa, un nuevo dise帽o de camisetas? 驴Y los pesados de los 18.000, se han comprado ya las nuevas?

Por otro lado, si 鈥渟eg煤n Gulagu-net estas grabaciones fueron hechas por un preso con formaci贸n de programador que durante cinco a帽os tuvo acceso a los ordenadores del penal de Saratov en el que cumpl铆a condena y que ya fue liberado y abandon贸 Rusia para mudarse a un pa铆s que no se ha desvelado para garantizar su seguridad.鈥

Tener un programador suelto en la c谩rcel, dando vueltas por la c谩rcel de Saratov, es el sue帽o h煤medo de cualquier Estado que se precie de sus servicios de seguridad.

Si, adem谩s tiene una c谩mara y un pase V.I.P. para entrar a la hora del t茅 en las mazmorras de tortura sin llamar a la puerta y le dejan salir al campo a cuidar el huerto en sus horas libres, entonces es obvio que met铆a los discos o los pendrives en sand铆as que oportunamente recog铆a su contacto en cuanto estuvieran en su saz贸n.

Como 茅ramos pocos, pari贸 la abuela:

El 3 de julio de 2020, un tribunal de Mosc煤 tom贸 la decisi贸n de detener a Osechkin en ausencia. Se le acusa de un fraude cometido por un grupo de personas o por causar un da帽o significativo.

www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/51393/

A estas horas ya estoy cansado de este asunto y no las tengo todas conmigo.

Deseo que no se torture a nadie, sea cual sea el motivo por el que se le tortura. No s茅 qu茅 de verdad hay en unas y otras fuentes, pero me llama la atenci贸n que los implicados en los videos, las fotos y las noticias no parecen ser todos guardias.

No obstante, no tengo duda de que las autoridades de las prisiones y los superiores de 茅stas en el ministerio del Interior y en el propio Gobierno no han cumplido con su obligaci贸n de preservar la integridad de los torturados, es de esperar que los juicios anunciados por RT concluyan haciendo justicia sin demora y que en adelante se termine con esa pr谩ctica para siempre.

Finalmente, aunque no elimine el da帽o hecho ni disminuya en un 谩pice la inmoralidad de la acci贸n, parece que los autores de las torturas no son en este caso los guardias, son los miembros de una mafia de presos que extorsionaron al desdichado protagonista del video y que aunque les pag贸 700 d贸lares (en rublos) para librarse de la maldad de 茅stos, acabaron por torturarle de todos modos introduci茅ndole un palo en el ano. Peleas salvajes entre presos y guardias depravados que no impiden esa y otras barbaridades.

De esto no dice nada El Mundo, nada nuevo.

鈥溌縌u茅 es lo que fue? Lo mismo que ser谩. 驴Qu茅 es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se har谩; y no hay nada nuevo bajo el sol鈥 (Eclesiast茅s, 1:9)