–

De parte de Indymedia Argentina September 24, 2021 36 puntos de vista

Desde Andhes, en el rol de querellantes por el transfemicidio de Ayel茅n G贸mez, te invitamos a ser parte de este pedido de justicia, participando, acompa帽ando y difundiendo el Debate Oral los d铆as 27 y 28 de septiembre de 2021. El mismo tendr谩 lugar en la 鈥淪ala Conclusional I鈥 de San Miguel de Tucum谩n.

Ayel茅n G贸mez naci贸 el 29 de junio de 1987 en la localidad de Ranchillos, Tucum谩n. Siendo la tercera entre sus diez hermanes, vivi贸 una infancia y adolescencia rodeada de su familia, que la amaba y aceptaba. Sin embargo, durante su vida y su transitar por el espacio p煤blico, fue v铆ctima de m煤ltiples violencias asociadas a su identidad de g茅nero no normativa. Siendo muy joven, con la expulsi贸n del sistema educativo, se vi贸 forzada a ejercer el trabajo sexual al igual que muchas de sus compa帽eras travestis y trans, como 煤nica fuente de ingreso.

Con 22 a帽os su existencia trans comenz贸 a verse m谩s amenazada y atravesada por la hostilidad y la discriminaci贸n. En 2009 sufri贸 abuso y violencia sexual por parte de dos polic铆as mientras caminaba a su casa, el hecho ocurri贸 sobre la ruta 302 que conecta su Ranchillos natal con la capital tucumana. A帽os despu茅s, en 2012 Ayel茅n nuevamente fue detenida, violada y torturada por polic铆as de la comisar铆a 2da de San Miguel de Tucum谩n. Este 煤ltimo hecho la oblig贸 a migrar, como es frecuente en la poblaci贸n trans, hacia Buenos Aires luego de las amenazas que recibi贸 por haber denunciado el episodio de violencia policial.

En Capital Federal, encontr贸 en la U.G.E.E. N掳 16 鈥淢ocha Celis鈥 un espacio donde poder transitar no solo la finalizaci贸n de sus estudios secundarios, sino tambi茅n una comunidad institucional en la que se sinti贸 amparada para seguir proyectando un desarrollo pleno de su vida. Desde esa instituci贸n se acompa帽贸 a Ayel茅n en la inscripci贸n y solicitud del Subsidio Habitacional otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As., dado que se encontraba en una situaci贸n de emergencia habitacional, al igual que la gran mayor铆a de la poblaci贸n trans y travesti. Sin embargo, dicho subsidio no le fue otorgado, agravando en poco tiempo la condici贸n habitacional de Ayel茅n, que en cuesti贸n de meses llegar铆a a estar en 鈥渟ituaci贸n de calle鈥, limitando profundamente sus posibilidades de continuar con sus estudios.

Ayel茅n es un caso testigo que refleja de manera cruda la historia de vida de todo el colectivo de mujeres trans y travestis que vio hist贸ricamente vulnerados sus derechos humanos, siendo blanco de violencias e invisibilizaciones por parte del Estado y sus instituciones. Las mujeres trans y travestis ven afectada su dignidad humana con la exclusi贸n y la falta de acceso a la salud, a la educaci贸n, al trabajo y la justicia, como as铆 tambi茅n se enfrentan a la discriminaci贸n, a la criminalizaci贸n y a m煤ltiples y reiteradas manifestaciones de odio hacia su g茅nero por parte de la sociedad.

Cinco a帽os despu茅s de aquella violaci贸n en la comisar铆a segunda, con apenas 31 a帽os y meses despu茅s de volver de Buenos Aires, el 12 de agosto de 2017, Ayel茅n G贸mez fue asesinada debajo de una de las tribunas del Club Lawn Tenis. Su cuerpo fue encontrado desnudo, con golpes y tierra en la garganta. La autopsia determin贸 que muri贸 por asfixia mec谩nica por sofocaci贸n.

De cara al juicio te pedimos que compartas y sigas en redes la campa帽a de #JusticiaPorAyel茅n en nuestras cuentas principales de instragram @andhesorg y facebook Andhes Derechos Humanos. Exigimos que la justicia tucumana lleve adelante un juicio justo y respetuoso de la identidad de Ayel茅n, que tenga en cuenta todos los obst谩culos presentes en su vida, como en la vida de la gran mayor铆a de mujeres trans y travestis. Y que finalmente, pueda aplicar medidas de acci贸n positivas y reparadoras para este colectivo y para la familia de Ayel茅n G贸mez.

Para m谩s informaci贸n comunicate con nosotres:

Mart铆n Gonz谩lez | Abogado de la causa 鈥 Cel: 3815 904290

Fernanda Rotondo | Coordinadora del 谩rea de G茅nero Andhes Tucum谩n 鈥 Cel: 3854 209455

Fernanda Marchese | Directora Ejecutiva Andhes 鈥 Cel: 3815 323628