–

De parte de CGT Burgos August 23, 2022 259 puntos de vista

La estimaci贸n de la solicitud de suspensi贸n cautelar del procedimiento de adjudicaci贸n del contrato del servicio sanitario terrestre urgente y no urgente en la comunidad formulada por la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT), es un claro ejemplo del poco control que la Junta de Castilla y Le贸n tiene sobre un servicio vital y no olvidemos p煤blico, cedido sin condiciones a manos privadas. Servicio que seg煤n recientes declaraciones del consejero de Sanidad, Alejandro V谩zquez “….seguir谩 plenamente operativo en las mismas condiciones tal y como se viene prestando actualmente”.

Aprovechando semejantes declaraciones la secci贸n sindical CGT Ambuiberica Burgos quiere recordarle al Sr. V谩zquez las condiciones en las que los profesionales del transporte sanitario urgente y no urgente tenemos que atender a los usuarios del servicio, enfermos y accidentados, condiciones denunciadas y por las que la empresa Ambuiberica del grupo HTGROUP ya han sido requeridos para sanci贸n en la provincia de Burgos.

usando personas externas a la empresa sin titulaci贸n en ambulancias asistenciales

Las ambulancias son literalmente “un peligro”, con los testigos del ordenador de abordo encendidos por distintas e importantes aver铆as “acudir inmediatamente al taller” se bloquean en mitad de un adelantamiento no pudiendo rebasar los 80km/h, con m谩s de 400mil kms, llegando a cambiar hasta 4 ambulancias en la misma guardia en el servicio de emergencias porque se van rompiendo, material en mal estado, camillas que no van ancladas en la plataforma, sin cinturones, ambulancias del servicio colectivo como reservas de emergencias llevando todo el material tirado y suelto por la cabina asistencial, sin silla salvaescaleras teniendo que cargar a los pacientes provocando lesiones y accidentes laborales a los trabajadores, quitando personal de un lugar para cubrir otro dejando servicios pr谩cticamente al descubierto, durante las fiestas de Burgos usando con la excusa de las pr谩cticas personas externas a la empresa sin titulaci贸n en ambulancias asistenciales, m谩s de un mill贸n de euros en reclamaciones de cantidades por el abono de exceso de jornadas, plantilla bajo m铆nimos, realizando amenazas para la realizaci贸n de horas extras… con el personal quemado y maltratado laboralmente, condiciones denigrantes para los TES del servicio de emergencias que llevan 16 a帽os en bases provisionales como el caso del SVB de Villarcayo, limpiando los platos en el ba帽o de las urgencias del CS de Villarcayo que tambi茅n les vale de almac茅n, este personal adem谩s ha sido sobre expuesto durante toda la pandemia por la dejadez tanto empresarial como de la Gerencia de emergencias o el propio Centro de salud, todos conocedores de la situaci贸n de la base, dejando claro una vez m谩s que “ande yo caliente….”, y a lo que nosotros decimos, si nuestro problema no es el de todos, entonces no nos llamemos compa帽eros.

llegando a cambiar hasta 4 ambulancias de emergencias en la misma guardia porque se van rompiendo

Al Sr.V谩zquez, habitantes y visitantes de la provincia de Burgos les podemos contar que la situaci贸n de la flota y de las condiciones econ贸mico laborales del personal est谩 ya cogido con pinzas hace mucho, situaci贸n que la Junta de Castilla Le贸n, Sacyl y las diferentes Gerencias conocen pero parece no importarles ni los trabajadores ni los pacientes.

Desde esta secci贸n sindical queremos dejar claro que “no se puede seguir realizando el servicio en estas condiciones y que el 煤nico camino hacia una soluci贸n real, es la gesti贸n p煤blica” dejando de privatizar servicios p煤blicos y vitales como el transporte sanitario .

Prevemos un septiembre muy movido ya que esto explota por necesidad, y la respuesta es clara , la secci贸n sindical CGT Ambuiberica Burgos dice: 隆No, el servicio no se puede seguir dando en semejantes condiciones , son lamentables y peligrosas ! Gesti贸n p煤blica ya.

Servicios p煤blicos , gesti贸n p煤blica.