Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (C.A.F.) es una empresa espan脼ola que opera en la industria ferroviaria desde hace m谩s de 100 a帽os. Nacida en la localidad guipuzcoana de Beasain, es uno de los principales referentes en la construcci贸n de trenes de alta recorrido, cercan铆as y urbanos, tranv铆as y otros materiales ferroviarios. En la actualidad, CAF tiene en marcha 59 proyectos en Espa帽a nivel a estatal y auton贸mico, y otros en m谩s de 20 pa铆ses. Cotiza en bolsa y seg煤n sus cuentas, en 2022 factur贸 m谩s de 3.000 millones de euros. En agosto de 2019, CAF consigui贸, como parte de un consorcio, la adjudicaci贸n de la ampliaci贸n del tren ligero en la ciudad de Jerusal茅n. Su socia en el proyecto, la empresa israel铆 Shapir, est谩 incluida en la lista elaborada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de un centenar de empresas que contribuyen y se benefician de las sistem谩ticas violaciones de derechos de la poblaci贸n palestina. Esta lista est谩 pendiente de actualizaci贸n y m谩s de 30 organizaciones de derechos humanos y sindicatos, entre ellas Amnist铆a Internacional, han pedido a las Naciones Unidas la inclusi贸n de CAF por su participaci贸n en este proyecto, calificado como ilegal por el propio Consejo de Derechos Humanos. El proyecto contratado incluye la ampliaci贸n de la 鈥淟i矛nea Roja鈥, ya en funcionamiento, y la construcci贸n de la 鈥淟铆nea Verde鈥, as铆 como el suministro de vehi矛culos y servicios te矛cnicos. Estas extensiones conectar谩n el territorio de Israel con asentamientos ilegales en Jerusal茅n Oriental, un territorio ocupado en 1980, cuya anexi贸n no reconoce Naciones Unidas y donde la Uni贸n Europea ha declarado que es ilegal cualquier asentamiento de acuerdo al derecho internacional. Israel puso sobre la mesa 1.800 millones de euros para poner en funcionamiento 28 kil贸metros de v铆as. Tras estudiar su impacto, otras empresas ferroviarias internacionales descartaron presentarse al proyecto. Ya en 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declar贸 ilegal el proyecto dado que viola varias de sus resoluciones. CAF no solo decidi贸 seguir adelante, sino que se ha presentado a nuevas licitaciones para dos nuevas l铆neas en Territorios Palestinos Ocupados. Es evidente que todas estas infraestructuras contribuir谩n al mantenimiento y crecimiento de estos asentamientos ilegales.

驴Qu茅 sucede en Jerusal茅n Oriental?

Desde 1967 Israel ha derribado decenas de miles de propiedades palestinas tanto en Cisjordania como en Jerusal茅n Oriental. Adem谩s, se han desviado recursos naturales de estas zonas para destinarlos a los asentamientos de colonos. En ellos viven ya cerca de 600.000 personas. El derecho internacional tipifica como un crimen de guerra el hecho de que una potencia ocupante construya asentamientos en un territorio ocupado y permita que su poblaci贸n pase a vivir all铆. En este sentido, el IV Convenio de Ginebra proh铆be trasladar a la fuerza a personas residentes en el territorio ocupado y apropiarse de sus bienes. Es decir, los asentamientos que conecta el proyecto que est谩 ejecutando CAF son ilegales, y contribuir a su mantenimiento y consolidaci贸n con esa conexi贸n tambi茅n lo es.

La poblaci贸n palestina que vive en Jerusal茅n Oriental no tiene ciudadan铆a, sino un permiso de residencia que en teor铆a es de car谩cter permanente. Pero solo en teor铆a. M谩s de 14.000 personas palestinas han visto c贸mo se les retiraba y se les obligaba a abandonar la ciudad. Los barrios de Jerusal茅n son muy atractivos para las organizaciones de colonos, que cuentan con el apoyo total del gobierno israel铆 para desplazar a las familias palestinas y pasar a ocupar sus viviendas.

A partir de ah铆, los colonos parecen tener carta blanca para hostigar a sus vecinos. En 2022, la ONU registr贸 en la Cisjordania ocupada 621 ataques contra poblaci贸n palestina. Aunque el mayor peligro viene de las propias fuerzas de seguridad: desde febrero del a帽o pasado habr铆an matado a 220 personas personas palestinas, 35 de ellas solo en enero de 2023.

鈥淒os veces intent茅 levantar la cabeza y las dos [los agentes] me la golpearon con la culata de sus fusiles [鈥 no te permiten levantar la cabeza. Me dol铆a todo el cuerpo por los golpes y las magulladuras鈥. Son palabras de Shadi, un joven de 17 a帽os, que se encontraba en la mezquita de Al Aqsa cuando, el pasado abril, la polic铆a israel铆 irrumpi贸 por segunda vez durante el rezo con ocasi贸n del Ramad谩n. Lanzaron granadas aturdidoras, golpearon con sus armas a personas indefensas, realizaron al menos 450 detenciones, tambi茅n a ni帽as y ni帽os, y, como colof贸n, dispararon balas de goma contra las ambulancias para impedir que pudieran atender a las personas heridas en el interior de la mezquita.

Confiscaciones masivas de tierras y viviendas, homicidios ileg铆timos, traslados forzosos, restricciones a la circulaci贸n, negaci贸n de ciudadan铆a. Estos actos son constitutivos del crimen de derecho internacional de apartheid y es a lo que se enfrenta la poblaci贸n palestina bajo la ocupaci贸n israel铆. El Estatuto de Roma define apartheid como un r茅gimen institucionalizado de opresi贸n y dominaci贸n sistem谩tica de un grupo racial sobre otro. Construir una infraestructura permanente entre los asentamientos ilegales es una muestra m谩s de la confianza israel铆 en seguir disfrutando de impunidad por parte de la comunidad internacional.

Pactos, declaraciones, informes y otros papeles mojados

鈥淩espeto escrupuloso de los derechos humanos鈥, 鈥溍﹖ica en los negocios鈥, 鈥渕ejores pr谩cticas de buen gobierno corporativo”, 鈥渋gualdad de oportunidades鈥, 鈥渃ontribuci贸n y desarrollo social鈥, son algunos de los principios que en sus informes anuales CAF dice observar en el desarrollo de su actividad. La empresa se ha adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, que supone un compromiso de respetar los derechos humanos, el medio ambiente y luchar contra la corrupci贸n.

La empresa ha puesto en marcha un 贸rgano de control 鈥渃on poderes aut贸nomos鈥 para supervisar y gestionar de forma directa los derechos humanos, y un sistema de evaluaci贸n y gesti贸n de riesgos que analiza desde la perspectiva de derechos humanos todos los proyectos y ofertas del grupo.

A pesar de la contundencia de sus compromisos en derechos humanos y de los mecanismos de control establecidos, la empresa asegura que 鈥no se ha detectado ninguna vulneraci贸n de derechos humanos derivada de la participaci贸n del Grupo CAF en ning煤n proyecto鈥.

Pero la realidad es tozuda, y las actividades de la empresa en territorio ocupado muestran que sus compromisos son papel mojado, que los controles internos son ineficaces y que la persecuci贸n del negocio y de los beneficios empresariales de CAF se lleva a cabo vulnerando los derechos humanos, ignorando incluso resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Este episodio se une a los de otras muchas empresas en las que las buenas palabras de los pactos, declaraciones, sellos y certificados sirven para poco cuando llega una lluvia de d贸lares. Hemos conocido casos recientes en Arabia Saud铆, Qatar o el Amazonas. Parte del problema est谩 vinculado a la ausencia de una legislaci贸n internacional que haga responsables a las empresas de sus impactos en derechos humanos.

Ante esta realidad, m谩s de 500 organizaciones han creado la Plataforma por las Empresas Responsables que pide al gobierno espa帽ol la aprobaci贸n de una ley que obligue a las empresas a actuar 鈥渃on la debida diligencia鈥 en el respeto de los derechos humanos y medioambientales. La Plataforma, de la que forma parte Amnist铆a Internacional, tambi茅n trabaja para la aprobaci贸n de una directiva que obligue de forma eficaz a que todas las empresas que operen en la Uni贸n Europea se hagan responsables de sus impactos en derechos humanos a lo largo de toda su cadena de valor.