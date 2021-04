–

David Rothkopf escribi贸 un libro sobre las personas m谩s ricas del mundo llamado “Superclass“. En 茅l, se帽al贸 que 161 personas controlan $ 23 billones europeos, y que los ingresos de los 25 principales administradores de fondos de cobertura son de aproximadamente $ 800 millones por a帽o cada uno. [1] Otros autores analizan al 0,1% m谩s rico de la poblaci贸n, que tiene ingresos de m谩s de $ 2 millones por a帽o en los EEUU [2] han acu帽ado el t茅rmino “trastorno de riqueza excesiva” para explicar el hecho de que cuando algunas personas son demasiado ricas, esto crea grandes desventajas para muchas otras personas y para la sociedad en general. Esta publicaci贸n analiza algunas de esas desventajas.

Idealmente, este art铆culo debe leerse junto con publicaciones anteriores que explican que la riqueza excesiva se extrae controlando una industria, recibiendo muchos tipos de ingresos no derivados del trabajo (conocidos como b煤squeda de rentas) y todo tipo de actividades no 茅ticas, fraudulentas o incluso delictivas. La riqueza excesiva es un s铆ntoma de un sistema econ贸mico que drena la riqueza de todo el mundo, porque las empresas m谩s grandes tienen suficiente poder para explotar a los empleados, proveedores, clientes, gobiernos y el medio ambiente. Estas personas no se han “ganado” su riqueza. Se hicieron ricos porque entienden c贸mo aprovecharse del sistema.

Propiedades y Terrenos

El poder adquisitivo de los ricos puede impulsar subidas de precios de modo que los pobres no puedan costearse los bienes y servicios. Esto es m谩s notorio con los inmuebles. Si permiti茅ramos que los ricos compraran tantas propiedades como deseasen en cualquier pa铆s, los precios de las propiedades en ciertas 谩reas, como Londres, Nueva York y otras importantes ciudades, subir谩n.

Hist贸ricamente, las casas en el Reino Unido cuestan aproximadamente cuatro veces las ganancias promedio. Ahora, en Londres y otros lugares costosos, las casas cuestan diez veces las ganancias promedio [3]. Hoy d铆a muchas personas gastan m谩s de la mitad de sus ingresos en pagos de alquiler o hipotecas [4].

Las nuevas construcciones est谩n orientadas a maximizar las ganancias para cualquier parcela de tierra, por lo que las viviendas asequibles son reemplazadas por viviendas caras que en su mayor铆a son compradas por personas con riqueza excesiva de todo el mundo. [5] En Londres, el 70% de las nuevas propiedades se venden a inversores extranjeros, mientras que los m谩s pobres se ven obligados a abandonar sus hogares en lo que se conoce como “limpieza social“.

Energ铆a desperdiciada, tiempo perdido, m谩s costos, nivel de vida m谩s bajo

La construcci贸n de un bien inmueble requiere grandes cantidades de energ铆a y recursos. Si queremos minimizar el calentamiento global y el agotamiento de los recursos, tendremos que dejar de desperdiciar energ铆a en edificios que no necesitamos. Adem谩s, si las personas poseen m煤ltiples propiedades en diferentes pa铆ses, es mucho m谩s probable que vuelen de un lado a otro, desperdiciando nuevamente grandes cantidades de energ铆a.

Muchas propiedades permanecen vac铆as la mayor parte del tiempo, porque se compran principalmente como una inversi贸n especulativa m谩s que como una vivienda. Esto ha sido descrito como un “desierto de riqueza“. [6] La gente com煤n simplemente no puede pagarlos, por lo que las personas que quieran trabajar en estas ciudades tienen que desplazarse desde m谩s y m谩s lejos, aumentando la congesti贸n circulatoria, aumentando los costos de transporte y el consumo de energ铆a. Cuando las personas pasan m谩s tiempo viajando, tienen menos tiempo para hacer otras cosas o para pasarlo con sus familias, y muchas de ellas experimentan m谩s estr茅s.

Silicon Valley

Silicon Valley en los EEUU, el lugar donde se encuentran muchas empresas de tecnolog铆a, es un excelente ejemplo. Un comentarista explic贸 que los multimillonarios compran las propiedades circundantes a sus casas como si fuera un “amortiguador de privacidad”.

Ellos “Juegan al monopoli en la vida real, comprando casas en sus bloques y en sus calles para su familia, su personal, sus colecciones de arte o para realizar sus eventos pol铆ticos y filantr贸picos”.

Las casas en Silicon Valley son demasiado caras para maestros, bomberos y otros funcionarios p煤blicos, que terminan viajando hasta 2 horas en cada sentido. [7] Alternativamente, las personas con salarios bajos comparten habitaciones, y un comentarista de “the Gardian” menciona que se han encontrado con casos extremos de 6 personas compartiendo habitaci贸n. Muchos estudiantes de las escuelas locales no tienen hogar y viven directamente en remolques y albergues.

La propiedad es el gasto m谩s importante para muchas personas. Las viviendas caras (y un mayor gasto en transporte) dejan a las personas m谩s pobres con mucho menos dinero disponible para gastar en todo lo dem谩s. Esto significa que tienen un nivel de vida significativamente m谩s bajo. Esto tiene consecuencias adicionales para el resto de la econom铆a. Gastan menos en otras empresas, por lo que a las empresas les resulta m谩s dif铆cil sobrevivir.

Las rentas elevadas del terreno son demasiado caras para las empresas locales

El valor del terreno para construir viviendas caras significa que otras actividades que no pueden generar altos ingresos ya no son viables. Los ayuntamientos venden hospitales municipales para que los promotores inmobiliarios puedan utilizar los terrenos. [8] Los hospitales se trasladan a las afueras de la ciudad en terrenos m谩s baratos, que son mucho menos convenientes para muchos pacientes, pero rentable para el ayuntamiento y muy rentable para los promotores inmobiliarios.

Los precio m谩s altos de los terrenos tienden a incrementar los alquileres comerciales. Esto est谩 bien para las grandes empresas internacionales, como McDonalds, pero las empresas m谩s peque帽as o locales no pueden pagar los alquileres, por lo que cada vez m谩s ciudades se convierten en clones con las mismas grandes cadenas comerciales. El patr贸n general es que las peque帽as empresas o las empresas locales son apreciadas fuera del 谩reacentral. Se vuelve dif铆cil para las peque帽as empresas empezar a funcionar de cero.

Los costes de los altos alquileres comerciales generalmente se traspasan a los clientes a trav茅s de precios m谩s altos. Esto crea un aumento general en el costo de vida. Las empresas que venden caf茅 a precios elevados son m谩s importantes para la clase media que para los pobres, que ni si quiera pueden permit铆rselo.

En los pa铆ses en desarrollo, grandes zonas de las principales ciudades contienen solo negocios que solo sirven a las personas m谩s ricas.

Muchas de las empresas dominantes son internacionales, por lo que las ganancias van al extranjero, dejando menos para circular localmente.

Algunas empresas locales, con fuertes lazos con sus comunidades, proporcionan beneficios que van m谩s all谩 de lo econ贸mico y se consideran culturalmente importantes, pero no pueden sobrevivir. [9] Las culturas locales se destruyen y se vuelve dif铆cil para las personas con las capacitaciones equivocadas obtener una vivienda en la zona. Las comunidades m谩s pobres ya no pueden acceder f谩cilmente a las empresas y servicios que podr铆an resultarles 煤tiles.

Distorsionando la econom铆a

Ha habido gente sirviendo a los intereses de las grandes empresas desde hace a帽os. Esta incluye consultores de gesti贸n, abogados corporativos y grupos de presi贸n. En 2005, un informe de Citigroup explic贸 que se obtendr铆an jugosas ganancias al atender las necesidades de las personas con una riqueza excesiva. [10] Esto ha llevado a la creaci贸n de otra capa de trabajos muy bien remunerada, como administradores de patrimonio, especialistas en impuestos, expertos en banca offshore, banqueros privados y abogados personales, cuya funci贸n principal es servir a los ricos.

Gran Breta帽a ha cambiado activamente sus pol铆ticas fiscales para atraer a gente excesivamente ricas. Se ha convertido en la capital mundial de la evasi贸n de impuestos, ya que miles de contables, a menudo de la propia Hacienda P煤blica, son reclutados para aprovecharse del sistema tributario. [11]

Muchas personas con estudios superiores van a trabajar para empresas financieras (especialmente antes de la crisis financiera de 2008) cuyo trabajo no beneficia al conjunto de la sociedad en general. De hecho, su trabajo acaba empeorando la situaci贸n de la sociedad, ya que implica reestructurar la econom铆a para permitir que los accionistas y ejecutivos extraigan a煤n m谩s riqueza de los dem谩s.

Las personas con trastorno de riqueza excesiva tienen tanto dinero que no les importa gastar enormes cantidades de dinero en s铆mbolos de estatus. Al igual que con las casas, los mayores art铆culos de lujo, como yates, jets privados, helic贸pteros y autom贸viles como Rolls-Royces (muchos propietarios de autom贸viles de lujo poseen gran cantidad de veh铆culos) usan muchos recursos para construir y usan mucha energ铆a para moverse porque son pesados.

La contaminaci贸n generada por los ricos se sit煤a en una escala mucho mayor que la contaminaci贸n de todas los dem谩s juntas, particularmente en relaci贸n con el uso de jets privados, incluso para un vuelo ocasional de sus mascotas [12].

Es m谩s probable que los ricos gasten el dinero de formas que no beneficien a la mayor铆a, solo as铆 mismos. Compran bienes de lujo importados, como joyas, relojes, ropa cara, vino y puros, y participan en actividades exclusivas como el polo. [13] En algunas sectores, como cuadros costosos, su riqueza circula en un sistema econ贸mico paralelo, movi茅ndose s贸lo entre las cuentas bancarias de los propios ricos.

El sistema que genera riqueza excesiva genera pobreza

Las naciones avanzadas no han crecido mucho en las 煤ltimas dos d茅cadas. Esto significa que si algunas personas reciben m谩s, otras reciben menos. Esto se conoce como “juego de suma cero“. La mayor铆a de la gente en Gran Breta帽a se empobrece en peque帽a cantidad pero una y otra vez porque pagan m谩s de lo que deber铆an por pr茅stamos, pr茅stamos con tarjetas de cr茅dito y compra a plazos; para agua, alcantarillado, electricidad, gas, energ铆a, alimentos; para computadoras, tel茅fonos, televisores y otros dispositivos electr贸nicos. La riqueza excesiva para unas pocas personas proviene de los bolsillos de la mayor铆a. De manera similar, si los ejecutivos pueden negociar salarios m谩s bajos para sus empleados o sus proveedores, entonces los ejecutivos y accionistas se enriquecen porque otros reciben menos.

La persona m谩s rica del mundo, Jeff Bezos (director ejecutivo de Amazon) se enriquece explotando a los trabajadores textiles en Bangladesh y a todo tipo de trabajadores por todo el mundo. Tambi茅n utiliza un modelo de negocio que es excesivamente da帽ino para el medio ambiente, que utiliza grandes cantidades de envases y energ铆a, genera grandes cantidades de residuos y contribuye al cambio clim谩tico. [14]

De manera similar, cada vez m谩s personas est谩n empleadas con poca seguridad laboral, con contratos de cero horas. [15] Esto tiene un impacto mucho mayor de lo que la mayor铆a de la gente cree. La incertidumbre de los ingresos dificulta la elaboraci贸n de planes a largo plazo. Es dif铆cil comprar una casa, o incluso concertar un contrato de alquiler. Pedir dinero prestado se vuelve m谩s dif铆cil, por lo que m谩s personas se ven obligadas a recurrir a prestamistas de d铆a de pago con intereses altos.

El sistema econ贸mico existente se basa en que las personas m谩s pobres reciban menos ingresos y tengan que pagar m谩s por todo, incluidas las necesidades b谩sicas. En otras palabras, el sistema que genera riqueza excesiva es una causa directa de pobreza. Es posible que algunos lectores se sorprendan con esta idea, ya que los principales medios de comunicaci贸n y los principales economistas nunca vinculan la riqueza de los multimillonarios con las causas de la pobreza. Pero si se quiere entender la pobreza, hay que estudiar el papel que juegan los ricos en la estructuraci贸n de la econom铆a en beneficio propio.

Es mucho m谩s f谩cil de ver con ejemplos en los pa铆ses en desarrollo. Estos pa铆ses todav铆a tienen grupos de personas con una inmensa riqueza. Dirigen el pa铆s y manipulan el sistema para poder extraer riqueza de todos los dem谩s habitantes, y meterla en sus bolsillos. Algunos de ellos literalmente est谩n robando la riqueza de la naci贸n. [16] Millones de personas luchan por sobrevivir, porque sus pol铆ticos ricos han elegido conscientemente no proporcionar alimentos, agua, saneamiento, atenci贸n m茅dica, educaci贸n y otros elementos esenciales necesarios para el desarrollo. Lo mismo ocurre en los pa铆ses ricos, pero con efectos menos dram谩ticos. Cada vez hay m谩s personas que hacen cola en los bancos de alimentos y necesitan ayudas, porque la econom铆a est谩 estructurada para concentrar la riqueza en manos de unas pocas personas.

La psicolog铆a de la riqueza excesiva

Los efectos psicol贸gicos de la riqueza excesiva no se han estudiado a fondo. Las personas tienden a juzgarse a s铆 mismas en relaci贸n con las dem谩s. Si vemos personas con una inmenso trastorno volando por todo el mundo, y sus estilos de vida se presentan como deseables, entonces muchas otras personas aspirar谩n a esos estilos de vida. Incluso aquellas que tienen una riqueza sustancial seg煤n los est谩ndares normales todav铆a sentir谩n que quieren m谩s.

Comenzamos a ver la posesi贸n de m煤ltiples propiedades y disfrutar de un gran n煤mero de vacaciones en el extranjero como un derecho autom谩tico, sin cuestionar las desventajas.

La evidencia muestra claramente que m谩s all谩 de cierto nivel, m谩s dinero no hace a la gente m谩s feliz. Un aspecto importante de la felicidad implica estar satisfecho con lo que tenemos. Esto se vuelve m谩s dif铆cil cuando estamos rodeados de propaganda que celebra la riqueza excesiva.

Conclusiones

La riqueza excesiva distorsiona la econom铆a. Esto es particularmente da帽ino con la vivienda.

La riqueza excesiva se logra empobreciendo a todos los dem谩s, aumentando la pobreza

