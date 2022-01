–

January 1, 2022

Por primera vez en Uruguay la Fiscal铆a pretende condenar al asesino de una persona trans, Fanny Aguiar, por femicidio y crimen por odio a la identidad sexual (o travesticidio), porque hasta ahora eran condenados por homicidio simple. Por Florencia Pagola.

Fanny Aguiar fue una mujer trans uruguaya que muri贸 joven, al igual que muchas de las mujeres trans del pa铆s y del continente. La asesin贸 su pareja el 15 de noviembre de 2018, un mes despu茅s de que se aprobara en el Parlamento uruguayo la ley integral para personas trans, que intenta asegurar el derecho a no ser discriminadas ni estigmatizadas. El de Fanny Aguiar es el 煤ltimo asesinato de una mujer travesti-trans en Uruguay. Antes ocurri贸 el de Ver贸nica Peco y en 2016, y mucho antes los siete asesinatos de mujeres trans en sus espacios de trabajo sexual entre 2011 y 2012. La mayor铆a a煤n siguen impunes.

Pero hay algo que cambi贸 el devenir de la historia de Fanny como mujer trans: su caso fue llevado a juicio oral y p煤blico por parte de su familia. Por primera vez en Uruguay la Fiscal铆a pretende condenar al asesino de una persona trans por femicidio y crimen por odio a la identidad sexual (o travesticidio), porque hasta ahora eran condenados por homicidio simple. En Am茅rica Latina, el 煤nico caso en que la justicia de un pa铆s utiliz贸 el t茅rmino 鈥渢ravesticidio鈥 en un juicio fue el del asesinato a la activista travesti Diana Sacay谩n, en Argentina. El de Fanny Aguiar, del que se dictar谩 sentencia el 8 de febrero de 2022, podr铆a ser el segundo en el continente.

Josefina Gonz谩lez es comunicadora, activista trans e integrante del Equipo Interdisciplinario de Asesor铆a en Disidencias Sexo Gen茅ricas o Diversidad Sexual, que asesora a Fiscal铆a en este caso. Conversamos con ella sobre este juicio hist贸rico.

-驴Qu茅 importancia tiene el caso del asesinato de Fanny Aguiar en Uruguay y en la regi贸n?

-Que se lleve a juicio un caso de transfemicidio para nosotras es muy importante. Es la primera vez en el pa铆s que la familia de una mujer trans inicia un juicio p煤blico y oral por su asesinato. Esto no suced铆a antes; cuando una mujer trans era asesinada la familia no respond铆a, no se hac铆a cargo, no se interesaba. Simboliza a todas nuestras muertas, nuestras asesinadas en la invisibilizaci贸n m谩s absoluta. El derecho civil al cambio de nombre es muy contempor谩neo en nuestro pa铆s, muchas de las asesinadas murieron con otras identidades que ellas no reconoc铆an, fueron veladas con otros nombres, porque incluso las familias no aceptaban su identidad.

-En este tipo de casos, qu茅 importante es que exista un v铆nculo con la familia.

-Es muy importante que la familia haya iniciado el juicio, porque es la familia la que est谩 pidiendo justicia, y eso no es com煤n en nuestra comunidad. En este caso lo inicia la hermana de Fanny. Es importante porque venimos de la invisibilizaci贸n y de la no voz, de no ser sujetas de derecho; venimos de un tiempo de ser la cloaca social, las m谩s vulneradas, las m谩s asesinadas, las m谩s violentadas, y todav铆a estamos en ese momento. Que una familiar inicie un proceso como este habla de acceso a la justicia y de participaci贸n. Para nosotras es un caso que marca un antes y un despu茅s, muestra una transformaci贸n cultural e institucional. Intenta generar justicia jur铆dica y sist茅mica para enmarcar estos casos espec铆ficos en figuras como el femicidio, pero tambi茅n para introducir figuras legales que no existen a nivel de normativa como el transfemicidio o el crimen de odio por identidad de g茅nero. Esto va a generar jurisprudencia, vamos a trabajar con protocolos y gu铆as para que el Poder Judicial tenga insumos y herramientas para trabajar estos hechos. Tambi茅n intenta generar justicia social porque enmarca todo un proceso de violencias que se perpet煤an sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades, siendo la 煤ltima expresi贸n de violencia el asesinato.

-驴El asesinato de Fanny est谩 catalogado en lo jur铆dico como femicidio?

-No. La tipificaci贸n que existe hasta ahora para los asesinos es de delito de homicidio muy especialmente agravado. La Fiscal铆a intenta realizar un argumento para que tambi茅n se tipifique como femicidio y crimen por odio a la identidad sexual. Para eso hay que argumentar durante el proceso de juicio por estas figuras: por qu茅 fue femicidio, por qu茅 fue un crimen de odio a la identidad sexual, y tambi茅n agregar la figura conceptual que no existe a nivel jur铆dico de travesticidio o transfemicidio (es lo mismo), como fue con el fallo por el asesinato de la activista travesti Diana Sacay谩n en Argentina. Ah铆 hubo un fuerte trabajo del movimiento social travesti argentino, por eso habl茅 con la compa帽era que asesor贸 a fiscal铆a argentina y establec铆 enlace entre las fiscal铆as de la naci贸n de Argentina y Uruguay. Se reunieron de forma virtual y quedaron con m谩s informaci贸n y herramientas para profundizar en este caso que pr谩cticamente tiene las mismas caracter铆sticas que el de Diana.

-驴Cu谩les son los argumentos para lograr la figura del transfemicidio o travesticidio?

-Fanny recibi贸 50 pu帽aladas con un cuchillo de 20 cent铆metros en la cara, espalda, pecho, yugular y otras partes del cuerpo. Hubo sa帽a sobre su cuerpo. Hay herramientas e informaci贸n para poder decir que fue un travesticidio y que su identidad tuvo peso en el asesinato. Y, como dijo el fiscal encargado del caso, el asesino (su pareja) ten铆a mucho conflicto con que ella fuera una mujer trans. En sus declaraciones 茅l dijo que no aceptaba que ella tuviera pene, porque 茅l la ve铆a como una mujer. Tiene la necesidad constante de reafirmar su masculinidad declarando que cuando ten铆an sexo 茅l hac铆a de var贸n y la penetraba. Ah铆 hay un alejarse de la identidad y la corporalidad de Fanny. La familia de 茅l tampoco la aceptaba, le dejaron de hablar a 茅l y en realidad tuvieron solo dos meses de noviazgo. Hab铆a una cuesti贸n de resistencia, de no aceptaci贸n y de desmarcarse de ese v铆nculo. Yo me he le铆do las entrevistas de psic贸logos y peritos psiquiatras y 茅l siempre est谩 remarcando que para 茅l era una mujer, pero de repente habla de ella en masculino y la trata de var贸n. Te das cuenta de sus carencias conceptuales sobre qu茅 es orientaci贸n sexual, identidad sexual y qu茅 significa ser una mujer trans. Sent铆a rechazo por la identidad de ella, incluso la negaba. Y eso es el pensamiento del com煤n de la gente sobre la construcci贸n identitaria.

-驴El asesino se reconoce culpable?

-S铆, aunque pone como excusa su consumo problem谩tico de drogas. El caso fue as铆: 茅l estaba con un amigo drog谩ndose con pasta base [de coca铆na] durante dos d铆as. Se tomaron un taxi desde Piedras Blancas [barrio del noroeste de Montevideo] al apartamento de ella para pedirle dinero para seguir drog谩ndose. Ella a veces le daba dinero, incluso se drogaban juntos. Ellos suben al apartamento y se ponen a discutir porque ella se neg贸 a prestarle el dinero. El amigo baja y cuando vuelve a subir, 茅l ya la estaba matando. El novio demora en bajar porque le estaba buscando dinero, y baja con el bolso de ella y una garrafa de gas de 13 kilos. La asesinan y la roban. En eso llega la polic铆a porque los vecinos llamaron por los gritos, los agarran en el momento. 脡l acepta el crimen, pero se justifica en que la droga lo pone violento, y el amigo dice que no tiene nada que ver.

-驴C贸mo incide en este caso que el asesino se excuse en que estaba drogado?

-El asesino est谩 haciendo ese argumento para desmarcarse de delito. Esto responde a sus perfiles psicol贸gicos y psiqui谩tricos, que tienen que ver con sus historias de vida. Tienen personalidades en las que no se hacen responsables de sus actos, siempre culpabilizan a terceros, buscan la culpa afuera. Debido a sus crianzas, a sus situaciones sociofamiliares, econ贸micas y afectivas se construyeron personas adultas que no sienten empat铆a ni generan responsabilidad por sus actos, porque no tuvieron los procesos madurativos correspondientes. Aunque no justifica que hayan cometido este asesinato, hay que tener en cuenta que las vidas de ellos han sido duras, vienen de un acumulado de violencias. Ellos nunca tuvieron un proceso de terapia para salirse de las drogas. Incluso el amigo del asesino estuvo preso por una situaci贸n de violencia que ejerci贸 contra una pareja. Las familias fallan, la sociedad falla y las instituciones fallan. El sistema produce estas situaciones y es hora de trabajarlo desde el punto de vista jur铆dico. Desde el Derecho no est谩 la mirada de c贸mo el sistema produce delincuencia, asesinos y asesinas, violentos y violentas. Est谩 solo la mirada de la aplicaci贸n de la ley y de generar penas.

-驴Qu茅 pod茅s contar de la vida de Fanny Aguiar?

Fanny ten铆a 37 a帽os cuando la asesinaron. Ella estuvo ejerciendo el trabajo sexual en Espa帽a, luego volvi贸 y sigui贸 trabajando sexualmente en Uruguay. Practicaba el umbandismo, as铆 es que tiene mucha relaci贸n afectiva con la mae trans Rihanna [una mujer trans que era la madre espiritual de Fanny, practicante del umbandismo, una religi贸n que viene de Brasil y tiene muchos adeptos en Uruguay], que fue una de las testigos m谩s importantes en el juicio. Era su madre espiritual, se quer铆an much铆simo. Fanny tuvo una vida muy parecida al resto de las mujeres trans en Am茅rica Latina. Fue asesinada joven, ejerc铆a el trabajo sexual, no estaba conectada a una red social o pol铆tica a la que pudiera referenciarse, pero s铆 ten铆a v铆nculo con otras compa帽eras a trav茅s de la pr谩ctica religiosa.

-驴Por qu茅 crees que no integraba ning煤n colectivo LGBTIQ+?

-Es muy com煤n eso por varios motivos. Primero porque vivimos el d铆a a d铆a, sobre todo las que trabajan en lo sexual. No les da tiempo real de vida para vincularse a espacios que demandan tiempo, en horarios en los que ellas habitualmente descansan, porque trabajan de noche o trabajan todo el d铆a en apartamentos. No tienen tiempo para ponerse a pensar, a construir colectivamente, para interpelarse. Esto es hist贸rico en nosotras, desde siempre no estuvimos colectivizadas porque nos pasa la vida por delante. Y despu茅s porque no interesa; las personas que se piensan pol铆ticamente tienen ese privilegio, el resto de las personas no tienen la formaci贸n ni las herramientas ni el acercamiento a los espacios colectivos. Colectivizarse implica trabajar el nosotres, el nosotras. Implica interpelarme, problematizar cuestiones que me atraviesan, qu茅 violencias reproduzco yo. Y nosotras ya padecemos mucho dolor como para infligirnos m谩s dolor.

-驴Qu茅 otros transfemicidios en Uruguay han logrado justicia?

-Muy pocos. Por ejemplo, entre 2011 y 2012 hubo siete travesticidios: Andrea, Kiara, La Pochito, Casandra, Gabriela, La Brasilera y Pamela. Solo dos tienen responsables, los otros cinco quedaron impunes. Todas eran trabajadoras sexuales. Hab铆a sa帽a sobre esos cuerpos y los asesinatos ocurrieron en sus lugares de trabajo: parques, calles, bosques. A una de ellas le quemaron las piernas, a otra la encontraron en un pozo. Esos asesinatos tuvieron relevancia porque fueron noticia, pero hubo muchas otras de las nuestras que murieron asesinadas por el sistema, la desidia, el desamparo, el no acceso, el estar por fuera de los m谩rgenes de la legalidad. Una forma de asesinato institucional. Tenemos muchas muertas cuya responsabilidad es del Estado y de la sociedad. La mayor铆a murieron enfermas y j贸venes producto de las violencias, de las c谩rceles, de las palizas, de la privaci贸n de libertad, de los abusos, de las violaciones, de las pedidas de coima. Sus cuerpos se deterioraron por estar expuestas al trabajo sexual, a ciertas condiciones clim谩ticas, al consumo de sustancias para sostener sus trabajos. Te mor铆s antes de morirte f铆sicamente. Tambi茅n tenemos que discutir estas muertes, de c贸mo el sistema est谩 ausente para quienes han estado hist贸ricamente fuera del sistema en todas sus formas: el institucional, el jur铆dico, el afectivo, el vincular.

Fuente: Pikara Magazine