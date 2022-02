️️El comité de empresa informa

Per la reobertura de la línia entre Utiel i Conca, per un servei de rodalies a València, Castelló i Alacant i per unes inversions econòmiques destinades als serveis que utilitza la ciutadania i no a infraestuctures innecessàries

Més de 600 persones en la concentració per la reobertura de la línia de tren convencional entre Utiel i Conca, per un servei de rodàlies a València, Castelló i Alacant i per unes inversions econòmiques destinades als serveis que utiliza la ciutadania i no a infraestructures innecessàries

Inspecció de treball es persona d’urgència a Correos per possible vulneració de drets fonamentals

No a l’ampliació del Port de València: Benefici per alguns, perjudicis per a totes.

Carta de Valtònyc a Pablo Hasel: “Presó per a nosaltres, llibertat per a ells”

La CGT exigeix la dimissió d’Eloi Badia i Francesc Jiménez per repressió sindical i passivitat en un cas d’assetjament per raó de sexe i laboral

Il Viaggio per la Vita: PER FARE COSA?

Per la vita: Partenza della Extemporánea per l’Europa

Miquel Ensenyat: «És una barbaritat cobrar l’IVA per una barra de pa i en canvi que les apostes no estiguin gravades per aquest impost»

L’AVE i L’Horta: Enginyeria per al progrés o per la destrucció?

InspecciÓ de treball admite de urgencia la denuncia de cgt por la falta de medidas de protecciÓn en la admisiÓn del voto por correo en los domicilios