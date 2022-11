–

De parte de CGT November 23, 2022 234 puntos de vista

El TC establece que la participaci贸n de los sindicatos en los procesos electorales de las empresas constituye un derecho fundamental reconocido en el art铆culo 28.1 de la Constituci贸n Espa帽ola y que impedirlo puede suponer una violaci贸n del mismo.

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado para dar a conocer la sentencia firme, conocida este martes 21 de noviembre, en la que se da la raz贸n a la organizaci贸n anarcosindicalista en cuanto a la vulneraci贸n de la libertad sindical en las pasadas elecciones de febrero de 2021 en el Hospital del Bierzo (Le贸n).

CGT ha explicado que en estas elecciones sindicales no pudo presentar su candidatura por entenderse por parte de la Mesa que no reun铆a el n煤mero suficiente de candidatos (25 personas). Los anarcosindicalistas aseguran que esta situaci贸n no se ajustaba a la realidad.

El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado a favor de CGT, declarando la nulidad de la sentencia 213-2021, con fecha 8 de junio, del Juzgado de lo Social n潞 2 de Ponferrada y el auto del 20 de julio de 2021, del procedimiento de impugnaci贸n de laudos arbitrales en materia electoral. Este fallo obliga a repetir las elecciones sindicales en el centro de trabajo del Hospital del Bierzo de la empresa de Salud de Castilla y Le贸n (SACYL) de la Junta de Castilla y Le贸n, e invalida la negativa del Juzgado de lo Social de Ponferrada contrario a ello, seg煤n CGT 鈥渟in argumentos de peso鈥.

Desde la CGT han manifestado su satisfacci贸n con esta sentencia firme. La organizaci贸n anarcosindicalista pone en valor el trabajo realizado por su Gabinete Jur铆dico en la defensa de los intereses de la clase trabajadora.