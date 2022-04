–

Un informe de fiscalizaci贸n advirti贸 en 2021 de que el Ayuntamiento de Madrid compr贸 mascarillas a 6,24 euros la unidad en el mercado internacional, m谩s del doble que Barcelona (2,50 euros) o Zaragoza (1,60 euros).

El mercado internacional de productos sanitarios se convirti贸 en un 鈥榮谩lvese quien pueda鈥 durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. Las administraciones p煤blicas se lanzaron a la caza de mascarillas, trajes y material de protecci贸n y gel hidroalcoh贸lico con tramitaciones de emergencia, sin concurso p煤blico y con la consigna de conseguir el material lo m谩s r谩pido posible. Ahora, seg煤n ha revelado elDiario.es, la Fiscal铆a Anticorrupci贸n tiene la lupa puesta en varios de estos contratos firmados por el Ayuntamiento de Madrid en lo peor del primer ataque del virus por si varios empresarios hubieran cobrado comisiones ilegales. Contratos que hace unos meses ya llamaron la atenci贸n del Tribunal de Cuentas y que no siempre fueron un buen negocio para las arcas p煤blicas madrile帽as.

Los contratos que est谩n bajo sospecha fueron adjudicados a 鈥楲eno Malaysia SDN. BHD鈥, una empresa radicada en Malasia que recibi贸 tres contratos p煤blicos del consistorio que dirige Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida en marzo de 2020: uno de 6,2 millones de euros para comprar mascarillas FFP2 y KN95, otro de 3,9 millones para comprar test de autodiagn贸stico y un tercer contrato de 4,6 millones para comprar guantes de nitrilo. Este 煤ltimo contrato, sin embargo, no lleg贸 a buen puerto: el consistorio detect贸 que los guantes no eran el modelo que hab铆an pedido y solicit贸 la devoluci贸n del adelanto de dinero.

Los tres fueron gestionados por el tr谩mite de emergencia, tal y como permit铆a entonces el reci茅n instaurado estado de alarma, y los tres se hicieron a trav茅s de la empresa municipal Servicios Funerarios de Madrid. El consistorio madrile帽o decidi贸 hacerlo as铆 y firm贸 un convenio en marzo de 2020 para agilizar los contratos y conseguir el material cuanto antes. En total, Madrid formaliz贸 72 contratos a trav茅s de la funeraria municipal por un valor de m谩s de 42,1 millones de euros, seg煤n los datos del Tribunal de Cuentas. Entre el principio de la pandemia y el mes de julio, seg煤n ha detallado estos d铆as el Ayuntamiento, se firmaron la mayor铆a de ellos.

Ahora, tal y como ha desvelado elDiario.es, la Fiscal铆a Anticorrupci贸n tendr谩 que decidir si hubo alg煤n tipo de delito o irregularidad en la tramitaci贸n de dos de estos contratos adjudicados a Leno Malaysia y en la comisi贸n que cobr贸 Luis Medina. Pero a finales del a帽o pasado, el Tribunal de Cuentas ya fiscaliz贸 estos contratos en un informe en el que analiz贸 todas las adjudicaciones de emergencia hechas en el primer a帽o de pandemia por los 12 ayuntamientos de Espa帽a con m谩s de 300.000 habitantes. Un momento en el que, como reconocen desde el Ayuntamiento de Madrid en p煤blico y en privado, la prioridad no era conseguir un precio competitivo, sino salvar vidas del personal esencial con cualquier material que pudieran conseguir a la m谩xima velocidad posible.

El informe desvel贸 en su momento que casi todos los consistorios incurrieron en irregularidades, abusaron de la contrataci贸n de emergencia cuando ya no era necesaria, no aportaron toda la informaci贸n a trav茅s de la plataforma de Rendici贸n de Cuentas o concentraron muchos contratos en los mismos proveedores. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, adem谩s, certific贸 que en muchos casos fue el que m谩s caro compr贸, por ejemplo a la hora de comprar mascarillas FFP2. Y los contratos adjudicados a la empresa de Malasia est谩n en la lista de las compras menos rentables del consistorio de Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida.

El Tribunal de Cuentas hizo una comparativa del precio al que cada ayuntamiento hab铆a comprado cada producto y el Ayuntamiento de Madrid sal铆a perdiendo en varias categor铆as. La m谩s llamativa, relata el informe, es la de las pruebas r谩pidas de anticuerpos: en la 煤ltima semana de marzo de 2020, Madrid los compr贸 a 16,03 euros la unidad. M谩s del doble que Barcelona o Zaragoza en esas fechas. Y el rastro de esa compra lleva hasta Leno Malaysia: 鈥淓l precio m谩s alto fue de 16,03 euros/unidad, correspondiente al contrato de la empresa municipal SFM (…) adjudicado a una empresa de Malasia鈥, destac贸 el Tribunal de Cuentas. Uno de los contratos de los que, supuestamente, salieron las comisiones millonarias a empresarios que investiga la Fiscal铆a Anticorrupci贸n.

Tambi茅n pas贸 con las mascarillas FFP2 y NK95, seg煤n el informe. En la 煤ltima semana de marzo, Madrid compr贸 estas mascarillas a raz贸n de 6,24 euros la unidad en el mercado internacional. M谩s del doble que Barcelona (2,50 euros), Sevilla (4 euros) o Zaragoza (1,60 euros). El informe identifica que el contrato que dej贸 esa relaci贸n de precios tan poco favorecedora para el Ayuntamiento de Madrid fue otro adjudicado a la misma empresa de Malasia. En el caso de los guantes de nitrilo, la capital se ubic贸 en la mitad de la tabla del ranquin de precios con respecto a las otras ciudades pero exigieron la devoluci贸n del dinero porque no eran el tipo de guantes que hab铆an solicitado en origen.

El proceso de emergencia

En las primeras semanas de la pandemia, las administraciones p煤blicas buscaron comprar material sanitario lo m谩s r谩pido posible, y para eso utilizar la herramienta que dejaba el art铆culo 16 del Real Decreto de Estado de Alarma: la compra de estos art铆culos destinados a frenar el avance del coronavirus se pod铆a realizar con el tr谩mite de emergencia. Sin concurso p煤blico y sin m煤ltiples fases para que llegara cuanto antes. Y el Tribunal de Cuentas ha detectado que pr谩cticamente todos los consistorios analizados incurrieron en alg煤n tipo de irregularidad o mala pr谩ctica, y los que afectan al proveedor malayo no son una excepci贸n.

Algunos, por ejemplo, recurrieron al proceso de emergencia cuando seg煤n el Tribunal de Cuentas ya no era necesario. En el caso de Madrid, apunta por ejemplo al contrato relacionado con el pebetero de recuerdo a las v铆ctimas o compras de material sanitario a finales de 2020. En m谩s de una decena de casos, el consistorio madrile帽o no acredit贸 鈥渓a existencia de cr茅dito adecuado y suficiente鈥 o no public贸 el perfil del contratante ni su adjudicaci贸n ni, finalmente, su formalizaci贸n.

Algunos de estos errores, seg煤n la documentaci贸n del Tribunal de Cuentas, afectan a los contratos adjudicados a esta empresa radicada en Malasia. En ninguno de los tres casos, por ejemplo, se publicaron los datos del contrato. En uno de ellos, adem谩s, no consta 鈥渓a acreditaci贸n documental de la correcta ejecuci贸n de la prestaci贸n鈥, seg煤n el informe. El Tribunal de Cuentas s铆 destaca positivamente que Madrid, Alicante y Barcelona fueron algunas de las ciudades que m谩s veces incorporaron la comprobaci贸n de la capacidad de obrar y la solvencia del adjudicatario, en el caso de la capital en un 40% de los casos analizados.

Los procesos de contrataci贸n realizados a trav茅s de la empresa municipal de servicios funerarios tambi茅n se llevaron su raci贸n de apreciaciones en este informe del Tribunal de Cuentas. Esta empresa celebr贸 sin promoci贸n de concurrencia un total de 12 contratos de servicios de transporte de material m茅dico y 11 de ellos 鈥渇ueron adjudicados a la misma empresa鈥, destaca el informe. Igualmente concluye que 鈥渁djudic贸 tambi茅n a un mismo proveedor dieciocho de los veintis茅is contratos de adquisici贸n de mascarillas quir煤rgicas que celebr贸, un 69,23%鈥.

