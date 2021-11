–

De parte de ANRed November 26, 2021 87 puntos de vista

El derecho ind铆gena existe, solo hace falta aplicarlo: despu茅s de a帽os de resistencia en el territorio, Lof Buenuleo consigui贸 que el 24 de noviembre el m谩ximo tribunal de Impugnaci贸n de la Provincia de R铆o Negro dicte el sobreseimiento en la causa por supuesta usurpaci贸n que impuls贸 Emilio Friedrich. La comunidad comunic贸 que ir谩n hasta el final con dos causas que ya est谩n elevadas a juicio oral por agresiones y otros delitos que llev贸 a cabo la patota de Friedrich desde que iniciaron la recuperaci贸n territorial en 2019. 芦Esperamos que los jueces que est谩n por debajo de este Tribunal empiecen a aplicar este criterio para resolver las situaciones conflictivas que involucran a las comunidades ind铆genas en los territorios禄 expres贸 Mat铆as Schraer en comunicaci贸n con ANRed sobre un fallo ejemplar, pero que no resuelve el problema de fondo: la necesidad de una Ley de Propiedad Comunitaria Ind铆gena. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

El mi茅rcoles 24 de noviembre Ramiro Buenuleo contesta un mensaje de voz breve: 芦La verdad es que nos ha favorecido un mont贸n. Nosotros volviendo de Buenos Aires porque fuimos a acompa帽ar a la marcha, ya estamos llegando a Bariloche禄. En medio de recibir la emocionante noticia de que el Tribunal de Impugnaci贸n de R铆o Negro sobresey贸 a su comunidad en la causa por usurpaci贸n impulsada por Emilio Friedrich, parte de la Lof Che Buenuleo march贸 junto a integrantes de otras naciones originarias y organizaciones ind铆genas que reclamaron la pr贸rroga de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial y que se respeten los derechos de sus comunidades. Tambi茅n exigieron justicia por el asesinato de El铆as Garay y el lamgen (hermano) Gonzalo Cabrera herido en la militarizada Lof Quemquemtrew, en la provincia de R铆o Negro.

En octubre de 2019 la comunidad Buenuleo inici贸 el proceso de recuperaci贸n de tierras que durante toda su vida cuid贸 el longko (autoridad) Antonio Buenuleo y fue cediendo a la comunidad hasta la creaci贸n del barrio Pilar 1. Al morir en 2014, las 90 hect谩reas sobre Cerro Ventana fueron apropiadas por Emilio Friedrich, un empresario que aduc铆a poseer un boleto de compraventa. A partir de ah铆 la comunidad fue criminalizada por la Fiscal铆a que imput贸 a 9 integrantes por usurpaci贸n y al mismo tiempo fue atacada f铆sicamente por Friedrich a trav茅s de patotas que lograban llegar aunque hubiera una guardia de la Comisar铆a N掳 42 de Bariloche, como consta en las denuncias y habeas corpus que presentaron en la justicia.

El a帽o pasado Mat铆as Schraer logr贸 apelar al anterior tribunal de Impugnaci贸n y recusar a los jueces Mar铆a Rita Custet Llamb铆, Adri谩n Fernando Zimmermann y Carlos Mohamed Mussi quienes se mostraron incompetentes y se conform贸 el nuevo Tribunal de Impugnaci贸n compuesto por Cardella, Miguel 脕ngel, 脕lvarez Marcelo y Bustamante Guillermo.

驴Cu谩l es la relevancia de este fallo que establece que no hay delito de usurpaci贸n?

芦El tema fundamental es que esta sentencia va a marcar un antes y un despu茅s, aplica lo que nosotros estamos pidiendo desde siempre: que se aplique el derecho ind铆gena禄 dice Mat铆as Schraer, apoderado de Lof Buenuleo.

芦Siempre se suele escuchar, 麓uh los ind铆genas no tienen derechos麓, y yo digo no, no es as铆, tienen un mont贸n de derechos: leyes nacionales, tratados internacionales, leyes provinciales, lo que pasa es que no se aplican, el problema est谩 en la famosa brecha entre la existencia del derecho y la efectiva aplicaci贸n禄, indica Schraer, tambi茅n miembro de la AADI, la asociaci贸n que nuclea a las y los abogados especialistas en derecho ind铆gena.

Sobre el fallo: 芦Lo que se est谩 discutiendo no es qui茅n tiene derecho sobre el territorio, eso se tiene que discutir en sede civil; ac谩 lo que se discute es si hubo delito o no, y como nadie puede usurpar lo que ya le pertenece; eso dice el c贸digo penal , los jueces interpretan que la ocupaci贸n tradicional la ejerce la comunidad desde antes que est茅 Friedrich芦, se帽ala Mat铆as. Los jueces fundamentan que el tema penal es la ultima opci贸n en el caso de conflictos entre privados y comunidades originarias. 芦Si se puede resolver otra forma hay otras instancias, y esto le tiene que marcar la cancha a los jueces inferiores de toda la provincia de c贸mo tratar los conflictos con comunidades, no criminalizar, no ir por el derecho penal禄.

Actualmente hay otras dos comunidades mapuche que est谩n siendo criminalizadas penalmente: Carrelafquen, que est谩 en Ingeniero Jacobaci y tiene orden de desalojo por usurpaci贸n, y Cayunao que tiene un juicio tambi茅n con una orden de desalojo que est谩 promoviendo la cooperativa de electricidad de El Bols贸n Copetel. cerca 脩orquinco, en Arroyo las Minas. A su vez, la comunidad Ca帽umil tiene orden de desalojo. 芦Este fallo tiene que ir directamente a los jueces que est谩n interviniendo y dictaron orden esa orden de desalojo para mostrarles que un superior de ellos, como el Tribunal de Impugnaci贸n que es el m谩ximo tribunal penal de la provincia les est谩 diciendo como hay que resolver, no yendo por el derecho penal, sino instando a las partes a un di谩logo o instando a los particulares que creen que tienen derechos a ir al derecho civil, y los reclamen ah铆禄, se帽ala Mat铆as.

芦Las causas contra quienes nos agredieron deben continuar y estos deben ser condenados por el da帽o que nos han ocasionado禄

As铆 afirma el comunicado de Lof Buenuleo que agradece el acompa帽amiento de la comunidad mapuche y no mapuche y pide que sigan participando en solidaridad por las dos causas elevadas a juicio oral que esperan que se determine la fecha: una por el d铆a de la reafirmaci贸n 10 de septiembre de 2019, donde los miembros de la comunidad fueron amedrentados con armas de fuego y armas blancas con armas blancas, y est谩n imputada la patota, los hermanos Vera que trabajan para Friedrich.

La causa m谩s grave es la del 29 de abril de 2020 donde la comunidad fue atacada; Ramiro Buenuleo fue apu帽alado, le fracturaron la mano a Viviana Buenuleo con ni帽os y ni帽as presentes. Adem谩s de escenas de violencia donde rompieron los vidrios de la casa para ingresar a la fuerza. Esta causa tambi茅n est谩 elevada a juicio oral y est谩n identificados quienes atacaron: S谩nchez, Pu帽alef, la esposa de Pu帽alef y dos hermanos Vera.

驴C贸mo se explica que hayan pasado tantos hechos de violencia hasta que el fallo reconoce que no hay delito de usurpaci贸n por parte de la comunidad? 芦Nosotros tuvimos que recurrir ante la inacci贸n del poder judicial de la provincia para proteger a la comunidad, se lo estuvimos avisando que iban a pasar hechos graves de violencia; por eso tuvimos que recurrir a la Corte Interamericana de DDHH para que dicten una medida cautelar que obliga a l estado nacional a proteger a la comunidad; y por eso ahora tienen dos puestos policiales para resguardarlos, porque los propios agresores viven muy cerca de la comunidad禄, explica el abogado.

Patota armada ataca a comunidad Mapuche en Bariloche 鈥 ANRed

驴Qu茅 an谩lisis hac茅s y qu茅 tendr铆a que pasar para que cambie esta situaci贸n?

Mat铆as Schraer: 芦Entiendo que la 煤nica forma de que el conflicto territorial de los pueblos de todo el pa铆s tenga una soluci贸n definitiva es que se dicte sancione una ley de Propiedad Comunitaria Ind铆gena, esa es la 煤nica forma y estamos lejos, la ley es apenas un parche para un terrible conflicto. La 煤nica forma que salga esa ley es que haya decisi贸n pol铆tica y yo no la veo en este gobierno ni el anterior, ni el anterior ni el que va a venir; es una situaci贸n compleja hasta que alguien se ponga las pilas y saquen esta ley no se va a resolver. ac谩 la ausencia del Estado nacional, no hablo de gobierno en particular esa demora en solucionar estos conflicto hace que vivamos que las comunidades reclamando por su territorio y se pasa el tiempo los a帽os no tienen soluciones y las buscan por sus propios medios y los terratenientes las mineras, las petroleras con sus intereses inmobiliarios hasta que alguien no les ponga un freno no se va a solucionar ac谩 la llave la tiene el Estado. Si no no hay soluci贸n posible y los muertos van a seguir estando y sabemos de qu茅 lado est谩n los muertos.

La Ley de Propiedad Ind铆gena Comunitaria est谩 prevista desde 1994 cuando se reform贸 la Constituci贸n. 芦En un momento hubo un proyecto de ley que tuvo estado parlamentario, se cay贸 y nadie lo impuls贸, es lo que falta, porque la ley 26160 como dice su nombre es una ley de emergencia, hasta que haya una ley de propiedad comunitaria ind铆gena禄.

芦Hasta que no haya una ley de propiedad comunitaria ind铆gena que le de a las comunidades un t铆tulo de comunidad comunitario que le de una seguridad que nadie los va a cuestionar o sacar van a tener su titulo no se va as solucionar, porque la 26160 cuando hace el relevamiento es reconocer una ocupaci贸n sobre un territorio de una comunidad pero no se lo otorga, la 煤nica forma que ese territorio comunitario relevado le sea otorgada es con la Ley de Propiedad comunitario Ind铆gena que hoy no existe. El derecho ind铆gena consagra y les reconoce a las comunidades su derecho sobre las propiedades.禄

芦Reducir la brecha de implementaci贸n entre la legislaci贸n y la realidad禄

芦En este fallo el Tribunal aplica el derecho ind铆gena muy bien fundamentado, con fallos de la Corte Interamericana de DDHH y de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n y b谩sicamente lo que dice y lo que rescata es que la comunidad ejerc铆a la Ocupaci贸n Tradicional, que es la posesi贸n ind铆gena y por eso no hay delito de usurpaci贸n. Se帽ala que ellos nunca perdieron el v铆nculo con el territorio, entonces plantean c贸mo pueden hablar de usurpaci贸n si el territorio les pertenece, nadie puede usurpar lo que le pertenece. No encuadra en el tipo penal禄 dice Mat铆as Schraer.

El fallo en su inicio argumenta: 芦Este tipo de conflictos que vinculan reconocimientos constitucionales sobre la propiedad ind铆gena comunitaria y el derecho a la propiedad privada requiere mejores herramientas de nuestro sistema legal y no el ejercicio de la acci贸n penal como salida punitiva para justificar una actividad represiva evitando las v铆as civiles destinadas a este tipo de situaciones (art铆culos 2238 y siguientes del nuevo C贸digo Civil).禄

En la audiencia oral, la querella de Emilio Friedrich argument贸 a su favor que el reconocimiento de la posesi贸n tradicional, actual y p煤blica que hab铆a hecho el INAI a la comunidad Buenuleo fue anulado por una sentencia del Tribunal. Mat铆as apunta que en ese sentido los jueces dicen eso se tiene que discutir en sede civil; ac谩 lo que se discute es si hubo delito o no, y como nadie puede usurpar lo que ya le pertenece, eso dice el c贸digo penal, los jueces interpretan que la ocupaci贸n tradicional la ejerce la comunidad desde antes que est茅 Friedrich, lo que hace que no se de el tipo objetivo y subjetivo que requiere el c贸digo penal para que se configure el delito de usurpaci贸n. Esto es, tipo objetivo: que haya violencia, clandestinidad; y tipo subjetivo que quien est谩 cometiendo el delito lo entiende. Para la comunidad entr贸 a su territorio ancestral, y no hay ajenidad禄.

En ese sentido los jueces del Tribunal de Impugnaci贸n de R铆o Negro son tajantes:

芦Este caso desborda el tipo penal禄 expresan. 芦No existe posibilidad alguna que la acci贸n enrostrada pudiera satisfacer los extremos de la imputaci贸n delictiva. No concurren al caso elementos objetivos ni subjetivos que permitan considerar contraria a derecho la acci贸n de ocupaci贸n de las tierras individualizadas en el hecho materia de acusaci贸n. Ello as铆 por cuanto las mismas son reconocidas como propias por los imputados y por el Estado argentino; porque entre esas tierras y los integrantes de la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo existe un v铆nculo indisoluble de ra铆z ancestral. Aquel que constituye la presunci贸n jur铆dica de la norma constitucional (art. 75 inc.17), pues 鈥溾a comunidad podr谩 haber perdido el elemento material, pero la ocupaci贸n tradicional debe reputarse siempre subsistente鈥

El caso de Lof Buenuleo dejar谩 marcada a fuego una certeza que quemar谩 en las causas penales que pesan sobre comunidades de pueblos originarios por supuesta ocupaci贸n: 芦el derecho ind铆gena existe, solo hace falta aplicarlo禄