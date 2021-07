La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco, presidida por la jueza Garbi帽e Biurrun, ha fallado que declara 鈥渘ulo el despido colectivo y condena a la empresa a reponer a los trabajadores afectados en el trabajo efectivo en su empresa en las mismas condiciones en que ven铆an desempe帽ando sus servicios antes del despido colectivo, as铆 como el abono de los salarios dejados de percibir desde la extinci贸n de los contratos鈥. Se trata de la sentencia de la planta de Llodio. Otra sala del mismo tribunal ha fallado en los mismos t茅rminos, aunque con un voto particular, para la planta de Amurrio.

Toda la plantilla de Tubacex (unas 750 personas) llevan 146 d铆as en huelga indefinida desde que el 11 de febrero se plante贸 el ERE para 129 compa帽eros. 鈥淓stamos euf贸ricos鈥, resume Sergio Zaballa ante la lectura de ambas sentencias. No obstante, se muestra cauto y advierte que no van a parar la huelga indefinida 鈥渉asta que la empresa readmita a todos los compa帽eros en sus puestos de trabajo, porque no es lo mismo estar dado de alta que trabajar鈥.

En ese sentido, el sindicato LAB ha destacado en su comunicado de prensa que 鈥渆xigimos a la empresa que cumpla con las sentencia que reconoce la nulidad de los despidos y readmita con car谩cter inmediato a toda la plantilla despedida. A la vez, le exigimos que acepte la decisi贸n del TSJPV desistiendo de cualquier recurso futuro, para que se pueda cerrar este conflicto de la mejor manera posible y realmente se pueda hablar, sin amenazas, de c贸mo abordar esta fase coyuntural derivada del covid entre todos y todas鈥. La empresa dispone de cinco d铆as para interponer un recurso de casaci贸n.

鈥淓ntendemos que dentro de la din谩mica de la empresa, puede ser que recurran. Esta es una victoria, un pasito m谩s, pero la guerra sigue鈥, destaca Zaballa.

La sentencia califica de nulo el despido colectivo dado que la propia empresa lo justific贸 por motivos coyunturales (la pandemia), aunque dicho ERE supon铆a un cambio estructural en Tubacex

GESSAM脥 FORNER

Los trabajadores decidieron rechazar un谩nimente el ERE al entender que la empresa aprovechaba una situaci贸n circunstancial 鈥攍a pandemia鈥 para modificar estructuralmente las dos plantas de Tubacex en Araba, y as铆 ha quedado acreditado por ambas sentencias.

El fallo de la planta de Llodio indica como hechos probados que el grupo Tubacex obtuvo resultados de explotaci贸n positivos en 2019, as铆 como beneficios entre 2017 y 2019. No fue as铆 en 2020, pero a帽ade que 鈥渆xiste una tendencia hacia la recuperaci贸n de la demanda de petr贸leo y la empresa dispone de varios contratos a largo plazo. Las cuentas鈥, y da cuenta de diversas circunstancias que apoyan la recuperaci贸n de la empresa tras el azote de la pandemia. Asimismo, insiste en que las 鈥減revisiones relacionadas con el covid-19 han sido err贸neas, puesto que se ha contratado y se ha producido m谩s de lo previsto鈥 y que 鈥渘o concurre ni causa productiva ni proporcionalidad en la decisi贸n empresarial鈥 para ejecutar un despido colectivo.

El fallo se muestra contundente en la motivaci贸n de la empresa para proponer el despedido colectivo que ha calificado de nulo: 鈥淐onstituye un paralogismo descomunal defender que el ERE no est谩 conectado con el covid-19, cuando en la misma fecha la empresa inici贸 un ERTE causado directamente por la pandemia originada por este virus. Es patente que ambas iniciativas empresariales, coet谩neas adem谩s, responden a una misma causa: covid-19鈥. 鈥淢谩s a煤n鈥, prosigue el auto, 鈥渓a propia empresa ha puesto de manifiesto la incidencia del covid-19 en sus previsiones econ贸micas, tanto en la memoria como en el informe t茅cnico explicativo del ERE. Incluso en las cartas de despido individual se menciona expresamente el covid-19 como el factor determinante de los resultados de la empresa en el a帽o 2020鈥.

