El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia en la que reconoce la vulneraci贸n del derecho al descanso de los M茅dicos Internos Residentes (MIR) del Hospital de Fuenlabrada, condena al Servicio Madrile帽o de Salud (Sermas) a indemnizarles por los d铆as de descanso no disfrutados y establece que 鈥渓a guardia MIR del domingo obliga a librar el viernes鈥, seg煤n informan desde la plataforma Justicia Sanitaria de M茅dicos (Jusamed), que obtuvo esta resoluci贸n 鈥渉ist贸rica鈥 y 鈥減ionera鈥.

鈥淟os MIR tienen derecho a un descanso semanal de 36 horas semanales ininterrumpidas, seg煤n el Derecho europeo. Por ello, cuando los MIR tienen guardia el s谩bado, si no libran el lunes, se produce una vulneraci贸n de este derecho鈥, explican desde Jusamed. La novedad de esta sentencia, seg煤n la citada organizaci贸n, es que 鈥渓a vulneraci贸n no solo se produce los s谩bados, sino tambi茅n cuando la guardia es en domingo: en este caso, el MIR tiene derecho a librar el viernes鈥.

El TSJM declara 鈥渆l derecho de las demandantes a un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas en un periodo de referencia de 14 d铆as, lo que ha de suponer, bien 36 horas semanales de descanso ininterrumpido, o bien 72 horas de descanso ininterrumpido en un periodo de 14 d铆as para el caso de que, por razones del servicio, no se haya disfrutado del descanso de 36 horas semanales se帽alado鈥.

Adem谩s, 鈥減or primera vez, se reconoce el derecho a la indemnizaci贸n econ贸mica por no haber librado s谩bados y domingos, con cuant铆as de m谩s de 7.000 euros. Por el momento, 煤nicamente se aplica a los MIR del Hospital de Fuenlabrada. No es extensible a otros hospitales de la Comunidad de Madrid鈥, indican desde esta plataforma. En concreto, el fallo, al que accedi贸 Acta Sanitaria, se帽ala que el referido centro deber谩 abonar, a cuatro profesionales sanitarias afectadas, una indemnizaci贸n por los periodos de descanso no respetados, con cantidades que van desde los 5.040,84 euros y hasta los 7.561,26 euros.

Obligatoriedad del descanso

Esta instancia judicial apunta 鈥渓a obligatoriedad del descanso m铆nimo semanal de 36 horas, precisamente en los casos en que se realizan guardias de presencia f铆sica durante un s谩bado que concluyen el domingo, y que se frustra o imposibilita cuando se obliga al trabajador a incorporarse a su jornada ordinaria el lunes por la ma帽ana, m谩xime, cuando el Convenio Colectivo de aplicaci贸n amplia el derecho al descanso semanal a dos d铆as a la semana鈥.

