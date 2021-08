13 alliberats sindicals, algun d’ells fa m茅s de 25 anys que no se’ls veu pel seu lloc de treball, hauran de tornar a treballar als autobusos de TMB. A m茅s el Tribunal Suprem declara il路legals la bossa de 3.600 hores/any de rebaix sindical que cada sindicat t茅 pactades amb TMB per sobre del que estipula l’Estatut dels Treballadors.

Despr茅s d’un llargu铆ssim proc茅s judicial finalment el Tribunal Suprem d贸na la ra贸 a la secci贸 sindical de CGT en Autobusos de Barcelona TMB i declara il路legals els articles del Conveni Col路lectiu de TB (autobusos) pels quals UGT CCOO i SIT disposen de tres alliberats per a fer activitat sindical a autobusos. Declara il路legal igualment l’article pel qual UGT i CCOO tenen un alliberat en les seves respectives federacions i l’acord, signat el 2009 per TMB i les federacions d’UGT i CCOO, pel qual disposen d’un alliberat m茅s, cada sindicat, per a fer activitat sindical en les seves federacions. Finalment el Tribunal Suprem declara il路legals la bossa de 3.600 hores de rebaix sindical anuals que gaudeixen cadascun d’aquests sindicats.

CGT malgrat ser el sindicat m茅s votat pel col路lectiu de conductors d’autobusos de TMB i haver obtingut, a nivell de tota l’empresa, 7 delegats, un menys que UGT i 42 vots menys, disposem 11.803 hores/any menys de rebaix sindical.

Des de CGT, amb aquesta sent猫ncia que ja no es pot rec贸rrer, exigim que d’una vegada a Rosa Alarc贸n que doni l’ordre d’acatament immediat i no continu茂 retardant la seva execuci贸. Volem deixar clar que des de CGT no volem m茅s hores de les que marca l’Estatut dels Treballadors, el que volem, i ara hem aconseguit amb aquesta sent猫ncia del Tribunal Suprem, 茅s que la Direcci贸 de TMB deixi d’intervenir en la vida sindical de l’empresa a favor d’unes certes opcions sindicals.

Danys i perjudicis. El Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya ja ens va donar la ra贸 a CGT/autobusos en la seva sent猫ncia del 12 de novembre de 2019 per貌 per decisi贸 de la presidenta de TMB, Rosa Alarc贸n, no es va acatar aquesta sent猫ncia i TMB la va rec贸rrer davant el Tribunal Suprem. Aquesta decisi贸 va ser comunicada per la presidenta de TMB al Consell d’Administraci贸 de la companyia afegint que ella assumia tota responsabilitat.

Davant aquesta decisi贸 de la presidenta de TMB des de CGT, entenent que l’actitud de la presidenta de TMB atacava directament la nostra llibertat sindical, decidim interposar una nova demanda judicial pels danys i perjudicis que ens est脿 ocasionant. Aquest nou judici est脿 previst que se celebri el 25 de maig de 2022.