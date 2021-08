13 liberados sindicales, alguno de ellos hace más de 25 años que no se les ve por su puesto de trabajo, tendrán que volver a trabajar en los autobuses de TMB. Además el Tribunal Supremo declara ilegales la bolsa de 3.600 horas / año de rebaje sindical que cada sindicato tiene pactadas con TMB por encima de lo que estipula el Estatuto de los Trabajadores.

Después de un larguísimo proceso judicial finalmente el Tribunal Supremo da la razón a la sección sindical de CGT en Autobuses de Barcelona TMB y declara ilegales los artículos del Convenio Colectivo de TB (autobuses) para los que UGT CCOO y SIT cuentan tres liberados para hacer actividad sindical en autobuses. Declara ilegal igualmente el artículo por el que UGT y CCOO tienen un liberado en sus respectivas federaciones y el acuerdo, firmado en 2009 por TMB y las federaciones de UGT y CCOO, por el que disponen de un liberado más, cada sindicato, para hacer actividad sindical a sus federaciones. Finalmente el Tribunal Supremo declara ilegales la bolsa de 3.600 horas de rebaje sindical anuales que gozan cada uno de estos sindicatos.

CGT a pesar de ser el sindicato más votado por el colectivo de conductores de autobuses de TMB y haber obtenido, a nivel de toda la empresa, 7 delegados, uno menos que UGT y 42 votos menos, disponemos 11.803 horas / año menos de rebaje sindical.

Desde CGT, con esta sentencia que ya no se puede recurrir, exigimos que de una vez Rosa Alarcón dé la orden de acatamiento inmediato y no continúe retrasando su ejecución. Queremos dejar claro que desde CGT no queremos más horas de las que marca el Estatuto de los Trabajadores, lo que queremos, y ahora hemos conseguido con esta sentencia del Tribunal Supremo, es que la Dirección de TMB deje de intervenir en la vida sindical de la empresa a favor de ciertas opciones sindicales.

Daños y perjuicios

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya nos dio la razón a CGT / autobuses en su sentencia del 12 de noviembre de 2019 pero por decisión de la presidenta de TMB, Rosa Alarcón , no se acató esta sentencia y TMB la recurrió ante el Tribunal Supremo. Esta decisión fue comunicada por la presidenta de TMB en el Consejo de Administración de la compañía añadiendo que ella asumía toda responsabilidad.

Ante esta decisión de la presidenta de TMB desde CGT, entendiendo que la actitud de la presidenta de TMB atacaba directamente nuestra libertad sindical, decidimos interponer una nueva demanda judicial por los daños y perjuicios que nos está ocasionando. Este nuevo juicio está previsto que se celebre el 25 de mayo de 2022.

Resolución del Tribunal Supremo / Sala social de 14 de julio de 2021