El Tribunal Supremo nos da la razón y se ratifica en la sentencia ganada en la Audiencia Nacional contra la empresa Atento.

–

De parte de CGT Telemarketing July 18, 2022 256 puntos de vista

El Tribunal Supremo nos da la raz贸n y se ratifica en la sentencia ganada en la Audiencia Nacional contra la empresa Atento.

Esta sentencia aborda dos cuestiones de gran calado. El primero de los puntos hace referencia al derecho de los trabajadores/as a disfrutar los permisos semanales 铆ntegros, sin que puedan solaparse con d铆as festivos. Esto significa que de coincidir un d铆a de descanso semanal con un d铆a libre festivo, la empresa debe o bien mover a otro d铆a laborable el descanso semanal o compensar ese d铆a d谩ndoles otro d铆a. Esto supone un gran avance para la clase trabajadora ya que muchas empresas, hasta el momento, no estaban compensando esos d铆as y hac铆an que las plantillas los perdiesen.

La segunda cuesti贸n que aborda, es referente a los permisos de lactancia. Este permiso se concede a los/as progenitores/as, durante los primeros nueve meses de vida del menor, disfrutar de la reducci贸n de una hora diaria de su jornada o bien acumular esas horas en una quincena. Si tras decidir disfrutar de este permiso acumulado, el/la trabajador/a solicitaba una excedencia por cuidado de menor, se le descontaba de su n贸mina el periodo proporcional de lactancia disfrutado, alegando que si no estaban esos primeros nueve meses trabajando, no generaban derecho al permiso de lactancia. Pues eso ya se acab贸, ya que la sentencia resuelve que no se puede castigar a quien necesite cuidar de sus hijos, ya bastante perjuicio econ贸mico causa el estar de excedencia sin cobrar por lo que ya no se descontar谩 nada si tras la lactancia se solicita una excedencia o se causa baja de la empresa.

Consideramos que estas cuestiones, son un gran avance para las plantillas de telemarketing y nos impulsan a seguir luchando por dignificar nuestro sector y para mejorar d铆a a d铆a nuestras condiciones.