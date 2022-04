Parece que 煤ltimamente solo hablo de gestaci贸n subrogada. El

mes pasado escrib铆 dos art铆culos y ahora el Tribunal Supremo se acaba de

quedar a gusto en una dur铆sima sentencia en la que habla de este tema. El

problema se enmarca en las siguientes coordenadas:

1.- Los contratos de gestaci贸n subrogada son nulos en

Espa帽a. El art铆culo 10 de la Ley de T茅cnicas de Reproducci贸n Humana Asistida

los anula de modo taxativo (incluyan o no precio) y declara que, en estos

casos, la filiaci贸n sigue las reglas generales: la materna se determina por el

parto y la paterna puede reclamarse como en cualquier otro caso. Adem谩s, el art铆culo 221 del C贸digo Penal, que castiga la simulaci贸n de paternidad con hasta 5

a帽os de prisi贸n, podr铆a aplicarse en estos casos.

2.- Esto supone un problema en caso de que ciudadanos

espa帽oles se vayan a lugares donde esos contratos s铆 son legales y encarguen

all铆 un hijo. Ese hijo se inscribe en el pa铆s de nacimiento de acuerdo con su ley,

que, como permite esta clase de contratos, considera progenitores a los

contratantes y no a la subrogante. Cuando los contratantes vuelven a Espa帽a 驴c贸mo

se inscribe ese beb茅? En el pa铆s de nacimiento est谩 inscrito como hijo de los

contratantes, pero eso ha sido posible de acuerdo con un contrato que es nulo

seg煤n el derecho espa帽ol.

3.- El Tribunal Supremo espa帽ol ha venido

pronunci谩ndose en contra de inscribir a los menores como hijos de los

contratantes. Sin embargo, hay una instrucci贸n de la DGRN que permite

hacerlo en ciertos casos (esencialmente, cuando haya una resoluci贸n judicial del

tribunal del lugar de nacimiento que establezca la filiaci贸n a favor de los

contratantes). Y tambi茅n hay sentencias del TEDH que se pronuncian a favor de

la inscripci贸n.

Es en este marco donde se plantea este procedimiento. Una mujer

espa帽ola, Adela, fue a M茅xico, donde encarg贸 un hijo (Mateo) por subrogaci贸n

con esperma procedente de un donante desconocido. Luego volvi贸 a Espa帽a con

Mateo, pero probablemente los registros espa帽oles le denegaron la inscripci贸n. As铆

que dej贸 pasar unos a帽os y pact贸 con su padre (Santiago, el que ser铆a abuelo

del ni帽o) un supuesto procedimiento judicial: Santiago demandar铆a a Adela para

que reconociera la filiaci贸n por posesi贸n de estado, Adela se allanar铆a y todos

contentos. Mateo ser铆a inscrito como hijo de Adela.

驴Qu茅 es eso de la posesi贸n de estado? Es un medio que tiene

el derecho para convalidar situaciones irregulares. B谩sicamente: si yo he

cre铆do toda mi vida que X e Y son mis padres, si nos hemos tratado

rec铆procamente como padres e hijo y si todo el mundo a nuestro alrededor cre铆a

que esa era la relaci贸n que ten铆amos, se puede determinar la filiaci贸n a favor de

X e Y aunque resulte que, por lo que sea, no son mis padres biol贸gicos. He adquirido

este estado civil a base de poseerlo de forma p煤blica.

El plan de Santiago y Adela era perfecto salvo por una

minucia: en juicios donde hay implicados menores, siempre interviene el Ministerio

Fiscal. El Ministerio Fiscal se opuso a que Mateo fuera inscrito como hijo de

Adela y recurri贸 todo lo que tuvo que recurrir. El Juzgado de Primera Instancia

se pronunci贸 en contra de la inscripci贸n, la Audiencia Provincial lo hizo a

favor y cierra el ciclo el Tribunal Supremo, que, como ha dicho la prensa, ha

rechazado la inscripci贸n.

Lo primero que llama la atenci贸n en la sentencia es que hace

una glosa bastante extensa del contrato de gestaci贸n subrogada (FJ Primero.2). No

lo voy a explicar entero, porque pone los pelos de punta, pero b谩sicamente

prev茅 el embarazo de la subrogante con 贸vulos donados por la 芦futura madre禄

(terminolog铆a del contrato), el parto por ces谩rea y la entrega inmediata del

beb茅 a dicha 芦futura madre禄. Por supuesto, la gestante desde ese momento se

obliga a desaparecer: ni ser谩 considerada madre ni podr谩 tener ninguna

informaci贸n sobre el beb茅.

Entre las cl谩usulas m谩s dist贸picas est谩n: renuncia de la

gestante a la confidencialidad m茅dica, renuncia a su libertad de movimientos

(se le proh铆be salir de per铆metros cada vez m谩s reducidos seg煤n avanza el

embarazo), sumisi贸n a cualquier prueba m茅dica que determinen la 芦futura madre禄

o los m茅dicos, prohibici贸n de tatuarse o de tomar medicamentos durante el

embarazo, etc. Quiz谩s lo m谩s horrible es el derecho que tiene la 芦futura madre禄

a mantener con vida a la gestante hasta el t茅rmino del embarazo en caso de muerte

cerebral de esta. Este fue el contrato que firm贸 Adela, y en estas condiciones

naci贸 Mateo.

El Tribunal Supremo empieza recordando que, seg煤n su propia jurisprudencia,

los contratos de gestaci贸n subrogada son contrarios (芦manifiestamente

contrarios禄, precisa ahora el Supremo) al orden p煤blico espa帽ol. El concepto de

orden p煤blico es importante, aunque dif铆cil de definir. En este contexto, se

refiere a los valores m谩s b谩sicos que informan el derecho de un pa铆s: las

instituciones de un pa铆s no pueden reconocer resoluciones extranjeras que vayan

contra su orden p煤blico, por mucho que sean legales en el pa铆s de origen y que

se hayan cumplido las dem谩s formalidades.

驴Por qu茅 estos contratos (o, m谩s bien, la pretensi贸n de

darles efectos en Espa帽a) son contrarios al orden p煤blico espa帽ol? En primer lugar,

porque, como ya se ha dicho, aqu铆 son nulos. Pero tambi茅n porque, y cito al

Supremo, 芦el contrato de gestaci贸n por sustituci贸n vulnera gravemente los

derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constituci贸n y en los convenios

internacionales sobre derechos humanos禄. Se cita espec铆ficamente la prohibici贸n

de la venta de ni帽os, mencionada en la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o (art铆culo

35) y definida en el Protocolo Facultativo de dicho tratado (art铆culo 2.a) como

芦todo acto o transacci贸n en virtud del cual un ni帽o es transferido por una

persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneraci贸n o de cualquier otra

retribuci贸n禄.

Esto incluye la gestaci贸n subrogada. S铆, el Tribunal Supremo

espa帽ol ha declarado que la gestaci贸n subrogada es compraventa de ni帽os. En sus

palabras, 芦resulta gravemente lesivo para la dignidad e integridad moral del

ni帽o (y puede tambi茅n serlo para su integridad f铆sica habida cuenta de la falta

de control de la idoneidad de los comitentes) que se le considere como objeto

de un contrato, y atenta tambi茅n a su derecho a conocer su origen biol贸gico禄.

Sigo citando al Supremo, porque lo dice 茅l mejor que yo [FJ

Tercero]:

芦7.- Tanto la madre gestante como el ni帽o a gestar

son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad

propia de su condici贸n de seres humanos y de los derechos fundamentales

inherentes a esa dignidad. La madre gestante se obliga desde el principio a

entregar al ni帽o que va a gestar y renuncia antes del parto, incluso antes de

la concepci贸n, a cualquier derecho derivado de su maternidad. [Aqu铆 el Supremo explica

de nuevo las condiciones del contrato] 8.- No es preciso un gran esfuerzo de imaginaci贸n

para hacerse una cabal idea de la situaci贸n econ贸mica y social de

vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer que acepta someterse a ese trato

inhumano y degradante que vulnera sus m谩s elementales derechos a la

intimidad, a la integridad f铆sica y moral, a ser tratada como una persona libre

y aut贸noma dotada de la dignidad propia de todo ser humano. Y, como ocurre en

estos casos, aparece en el contrato la agencia intermediadora cuyo negocio

lo constituye este tipo de pr谩cticas vulneradoras de los derechos fundamentales. 9.- En definitiva, el futuro ni帽o, al que se priva

del derecho a conocer sus or铆genes, se 芦cosifica禄 pues se le concibe como el

objeto del contrato, que la gestante se obliga a entregar a la comitente. Para

que el contrato llegue a buen t茅rmino, se imponen a la gestante unas limitaciones

de su autonom铆a personal y de su integridad f铆sica y moral incompatibles con la

dignidad de todo ser humano禄.

El Tribunal Supremo sigue as铆 durante un buen rato,

acumulando opiniones de instituciones internacionales (como el Parlamento

Europeo), de expertos en derechos fundamentales (como la Relatora Especial de

Naciones Unidas sobre la venta y la explotaci贸n sexual de ni帽os) o del Comit茅

de Bio茅tica de Espa帽a. Todas contrarias a la gestaci贸n subrogada por razones

similares. Y termina diciendo:

芦los contratos de gestaci贸n por sustituci贸n vulneran los

derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del ni帽o gestado, y son

por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden p煤blico. No se trata

solamente de que el art. 8 del CEDH no garantice el derecho de fundar una

familia ni el derecho de adoptar, pues el derecho al respeto de la vida

familiar no protege el simple deseo de fundar una familia (鈥). Es que (鈥) el

deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede

realizarse a costa de los derechos de otras personas. Un contrato de

gestaci贸n por sustituci贸n como el que es objeto de este recurso entra帽a una

explotaci贸n de la mujer y un da帽o a los intereses superiores del menor y, por

tanto, no puede aceptarse por principio禄.

O sea, lo que dec铆amos hace unas semanas en los art铆culos que

he enlazado al principio: tener un hijo es un deseo, no un derecho, y no puede

pasar por encima de los derechos de otras personas.

Vale, los contratos de gestaci贸n subrogada son contrarios al

orden p煤blico espa帽ol, pero 驴qu茅 pasa con el principio de superior inter茅s del

menor? 驴No permitir铆a obtener la posesi贸n de estado? Al fin y al cabo, no se

trata de convalidar el contrato de gestaci贸n subrogada (que eso ya queda claro

que no), sino de darle efectos jur铆dicos a una situaci贸n p煤blica y notoria:

Adela est谩 ejerciendo como madre de Mateo a todos los efectos, digan lo que

digan los papeles.

Aqu铆 el Tribunal Supremo vuelve a sacar la artiller铆a. Cita toda

clase de normas nacionales e internacionales, al margen de las ya mencionadas,

que excluyen o persiguen la gestaci贸n subrogada, o que establecen previsiones

para evitar darles efectos jur铆dicos a estas situaciones. Pero, por desgracia,

la realidad es m谩s compleja (FJ Cuarto):

芦6.- Estas previsiones de las leyes y convenios

internacionales contrastan radicalmente con lo que sucede en la pr谩ctica. Las

agencias que intermedian en la gestaci贸n por sustituci贸n act煤an sin ninguna

traba en nuestro pa铆s, hacen publicidad de su actividad (鈥) pese a que el art.

3.1 de la Ley General de Publicidad considera il铆cita 芦la publicidad que atente

contra la dignidad de la persona (鈥)禄. Estas agencias han organizado en Espa帽a

芦ferias禄 presenciales de gestaci贸n subrogada en las que publicitan y promueven

sus 芦servicios禄. Con frecuencia se publican noticias sobre personas famosas que

anuncian la tra铆da a Espa帽a de un 芦hijo禄 fruto de una gestaci贸n por

sustituci贸n, sin que las administraciones competentes para la protecci贸n del

menor adopten iniciativa alguna para hacer efectiva esa protecci贸n, siquiera

sea para comprobar la idoneidad de los comitentes. El Informe del Comit茅 de

Bio茅tica pone de relieve la incoherencia que supone el contraste entre esta

regulaci贸n legal y que en la pr谩ctica no existan obst谩culos a reconocer el

resultado de una gestaci贸n por sustituci贸n comercial en la que se han vulnerado

los m谩s elementales derechos fundamentales de la madre gestante y del ni帽o,

si ha tenido lugar en el extranjero. 7.- La consecuencia de lo expuesto es que el ni帽o

nacido en el extranjero fruto de una gestaci贸n por sustituci贸n, pese a las

normas legales y convencionales a que se ha hecho referencia, entra sin

problemas en Espa帽a y acaba integrado en un determinado n煤cleo familiar

durante un tiempo prolongado禄.

Por supuesto, una vez que existe ese n煤cleo familiar, debe

ser protegido. En casos como el presente, el instrumento apropiado es la adopci贸n:

Adela tiene que iniciar un expediente para adoptar a Mateo. Las normas sobre adopci贸n

(que obligan a valorar la idoneidad del adoptante) no son un obst谩culo para

satisfacer el inter茅s superior del menor, sino una forma de satisfacer ese

inter茅s. Pero lo que no se puede hacer es saltarse las normas de adopci贸n y conseguir

la adopci贸n v铆a posesi贸n de estado, aunque solo sea porque este mecanismo no

puede contradecir otra filiaci贸n legalmente determinada (art铆culo 131 CC)

y, en este caso, la ley espa帽ola deja muy claro que la filiaci贸n corresponde a

la gestante.

Estamos ante una sentencia muy interesante, por tres razones.

La primera, la dureza del lenguaje: el Tribunal Supremo no ahorra ep铆tetos, en

especial contra las agencias de intermediaci贸n, a las que pone de vuelta y

media, y contra las instituciones espa帽olas que no impiden su actuaci贸n. Deja

muy claro que, de acuerdo con la normativa espa帽ola, la gestaci贸n subrogada es

compraventa de seres humanos y conlleva cosificar tanto a la gestante como al

beb茅.

En segundo lugar, la sentencia complementa otra que se dict贸

en 2013 sobre el mismo tema, y a la cual no deja de citar: aquella sentencia

dej贸 claro que estos contratos son contrarios al orden p煤blico espa帽ol, y esta

evita darle efectos jur铆dicos a la situaci贸n consumada de que hay menores viviendo

con quienes no son sus padres sino sus compradores. Y, por 煤ltimo, la sentencia

intenta encajar esta l铆nea jurisprudencial en ciertos pronunciamientos del

TEDH, posteriores a 2013, que s铆 han obligado a los Estados a inscribir en esta

clase de supuestos. Como siempre, el derecho es complejo y es dif铆cil hablar de

absolutos en sentencias internacionales, que tienen que aplicarse a muchas

legislaciones.

Esperemos que esta sentencia suponga un aldabonazo en las

conciencias de nuestras instituciones, y que se pongan las pilas para perseguir

a las agencias de intermediaci贸n, que son las verdaderas art铆fices de que esto

se haya convertido en un problema.

