El TS declara nulo el despido de una trabajadora que avisó de su próximo matrimonio a efectos de cogerse el permiso retribuido

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha declarado nulo (discriminaci贸n por raz贸n de estado civil) el despido de una trabajadora que anunci贸 a la empresa su pr贸ximo enlace a fin de cogerse el permiso retribuido por matrimonio.

Tal y como ha explicado el CGPJ en este comunicado (la sentencia a煤n no est谩 disponible), el TS determina que la discriminaci贸n por raz贸n de estado civil est谩 proscrita no solo por el legislador ordinario (art. 4.2.c ET) sino tambi茅n por el constitucional (art. 14 CE), en especial cuando se trata de mujeres.

Contin煤a y conoce el caso enjuiciado en: http://sincrogo.com/blog/tribunales/despido-nulo-cogerse-permiso-de-matrimonio/