El TS descarta la nulidad de los despidos al amparo del art. 2 RDLey 9/2020 (el famoso «prohibido despedir)

Habemus una de las sentencias m├ís esperadas. Lo dijeron en SincroGo desde el principio: que aunque desembocar├şa en el Tribunal Supremo, nuestra opini├│n era que no cab├şa la nulidad de los despidos y que ├ęstos deb├şan ser declarados improcedentes, pero no nulos.

Como se argumentaba en SincroGO desde el principio, al no establecer expresamente la norma la nulidad de estos despidos y al existir jurisprudencia del propio TS declarando la improcedencia (no nulidad) de los despidos sin causa, entend├şan en SincroGO que los despidos (si no hab├şa causa o no estaba suficientemente acreditada) deb├şan declararse improcedentes, pero no nulos.

