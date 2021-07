–

De parte de In-Formacion CGT July 8, 2021 87 puntos de vista

Tras la publicaci贸n de la sentencia del TJUE (asunto IMIDRA), el TS en pleno rectifica su doctrina y establece que la duraci贸n m谩xima de los contratos de interinidad por vacante en el sector p煤blico debe ser la del tiempo que duren los procesos de selecci贸n para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional espec铆fica. A falta de previsi贸n normativa, la Sala entiende, con car谩cter general, que una duraci贸n superior a tres a帽os debe considerarse injustificadamente larga, lo que comportar谩 que el trabajador interino obtenga la condici贸n de indefinido no fijo.

La trabajadora prestaba servicios para una entidad p煤blica perteneciente a la Junta de Andaluc铆a mediante un contrato de interinidad desde el 13-11-2009. El 30-6-2017, tras un concurso de traslados, su puesto de trabajo es ocupado definitivamente y se le comunica la extinci贸n de su contrato de trabajo. La trabajadora presenta demanda de despido que, al considerar que la relaci贸n que le un铆a a la trabajadora con la administraci贸n era de indefinida no fija, estimada la demanda y condena a la entidad al abono de la correspondiente indemnizaci贸n. En suplicaci贸n se confirma la sentencia y la Junta interpone recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina.

La cuesti贸n a debatir consiste en determinar si el contrato de interinidad por vacante suscrito por la Junta de Andaluc铆a con la trabajadora debe ser considerado v谩lido o, por el contrario, la relaci贸n laboral entre las partes debe ser considerada de car谩cter indefinida no fija.

Para resolver la cuesti贸n el pleno del TS examina la incidencia que sobre la decisi贸n debe tener lo resuelto en la sentencia del TJUE 3-6-21, asunto IMIDRA, C-726/19, en la que se resuelve sobre la adaptaci贸n al derecho comunitario (Dir 1999/70) de la interpretaci贸n que sobre esta cuesti贸n viene efectuando la sala del TS.

Por una parte, e TS recuerda que su jurisprudencia hasta la fecha ha interpretado que el plazo de 3 a帽os para la convocatoria de las plazas (EBEP art.70) no opera de forma autom谩tica y que son las circunstancias espec铆ficas de cada supuesto las que han de provocar la consideraci贸n o no del contrato de interinidad como fraudulento. Entre las circunstancias justificativas de la no convocatoria de plazas, el TS se帽al贸 la paralizaci贸n que se produjo en las convocatorias para cubrir las ofertas de empleo a causa grave crisis econ贸mica que sufri贸 Espa帽a y que dio lugar a numerosas disposiciones que limitaron el gasto p煤blico. En este punto el TS se帽ala que la sentencia de TJUE ha establecido que estas consideraciones puramente econ贸micas, relacionadas con la crisis econ贸mica, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilizaci贸n sucesiva de contratos de trabajo de duraci贸n determinada. Con esta conclusi贸n desaparece la raz贸n por la que la jurisprudencia del TS entend铆a justificada la prolongada extensi贸n de estos contratos, lo que necesariamente obliga a rectificar su jurisprudencia.

A estos efectos, el TS dicta una nueva doctrina y establece que cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante ha cumplido los requisitos legales establecidos, una situaci贸n en la que un empleado p煤blico nombrado sobre la base de una relaci贸n de servicio de duraci贸n determinada -hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva- ha ocupado, en el marco de varios nombramientos o de uno s贸lo durante un per铆odo inusual e injustificadamente largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios a帽os y ha desempe帽ado de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado p煤blico en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligaci贸n legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante, ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo. Aplicando una interpretaci贸n conforme al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duraci贸n determinada (Dir 1999/70/CE), el TS entiende que, salvo muy contadas y limitadas excepciones, los procesos selectivos no deben durar mas de tres a帽os a contar desde la suscripci贸n del contrato de interinidad, de suerte que si as铆 sucediera estar铆amos en presencia de una duraci贸n injustificadamente larga.

En el supuesto enjuiciado, la entidad p煤blica tard贸 m谩s de seis a帽os en organizar y publicar un concurso para la cobertura de la plaza vacante; y, adem谩s, se trat贸 de un concurso de traslados entre el personal que ya ten铆a la condici贸n de fijo, que ni supon铆a dificultad alguna, ni estaba comprendido entre los paralizados a causa de la crisis, por lo que no existe circunstancia alguna que pueda justificar la inactividad de la Administraci贸n durante tan amplio per铆odo de tiempo.

Respecto de la indemnizaci贸n correspondiente, el hecho de que la trabajadora en el momento de la extinci贸n de su contrato tuviera la consideraci贸n de indefinida no fija implica el reconocimiento a su favor de una indemnizaci贸n de 20 d铆as por a帽o de servicio con un m谩ximo de 12 mensualidades.

Por todo ello, se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida condenando en costa a la entidad p煤blica.